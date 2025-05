El centro de salud de Arinaga se amplía sin Urgencias mientras se 'desborda' su población

El centro de salud de playa de Arinaga en Agüimes pasa de 8 a 14 consultas médicas, ascensor y aire acondicionado, entre otras mejoras, tras las obras de acondicionamiento con una inversión de millón y medio del Gobierno canario. Lo que no entra en los planes del Servicio Canario de Salud es el servicio de Urgencias "por falta de personal", una demanda vecinal de este núcleo poblacional que tiene un censo de 11.00 habitantes, que aumentará a 15.000 en dos años. Además, la realidad actual eleva a 18.000 los residentes estacionales. En solo 5 meses, los 17 profesionales del centro han atendido 12.500 consultas. La presentación oficial de estas mejoras fue el marco para hacer entrega de una placa de agradecimiento al artista José Luis Artiles González, Artill, por su donación de un mural decorativo que ya luce en la fachada del centro en agradecimiento al trabajo del equipo de sanitarios durante la pandemia del Covid 19.

El acto institucional para la presentación de las mejoras y ampliación de las consultas del consultorio local del centro de Agüimes fueron presididas por la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, área que corrió a cargo de la financiación con una inversión 556.000 euros. La acompañaron, además del Artill, el gerente de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, Carlos Jorge, y el alcalde del municipio, Óscar Hernández.

Las obras, iniciadas en el 2024, tenían como objeto el acondicionamiento de la planta alta del edificio para ampliar el número de consultas a 14, la terminación de las instalaciones del sótano para el cumplimiento de la normativa vigente y la adecuación de las instalaciones, incluyendo el sistema de climatización integral de todo el inmueble. A su vez se ha mejorado la accesibilidad del edificio con la instalación de un ascensor y la ampliación de los servicios para personas con movilidad reducida. En la planta alta la distribución se desarrolla a través de un pasillo central que da acceso a seis consultas, una segunda unidad administrativa, salas de espera y tres aseos. En la planta sótano se ha creado un almacén dotado de instalaciones contraincendios y de ventilación, necesarias para su legalización según la normativa vigente. También integra ahora un aparcamiento con 16 plazas destinadas al personal, con un punto de recarga para coches eléctricos.

Urgencias, solo en el casco

La inversión del Gobierno en este local sanitario no contempla la el servicio de Urgencias, una demanda vecinal de hace años y que solo se presta en el centro del casco de Agüimes. Al respecto, el gerente de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, Carlos Jorge, adelantó que a priori no habrá este servicio en el centro de la playa ni en el Cruce de Arinaga. Sin atreverse a dar fechas, solo argumentó que no hay suficientes profesionales para mantener este servicio de urgencias". Detalló que ahora mismo 12 médicos, 12 enfermeros y 6 celadores adscritos al servicio canario de salud en el municipio, que se van rotando además por los distintos centros". Declaró que "a medida que se vaya organizando y tengamos más profesionales, se podrá analizar" pero ya aseguró que "es imposible dar una fecha; si la doy ahora, mentiría. Previsto sí está, pero hasta que no existan las condiciones idóneas, no será posible", sentenció.

Además, descartó igualmente que por ahora se añada alguna consulta para especialidades, puesto que las obras se han ceñido a la atención primaria a la población, aunque precisó "luego veremos si es necesario añadir alguna sería la de salud mental".

Más población

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, agradeció de antemano la ampliación del número de consultas y las mejoras porque eran una "demanda histórica" vecinal para este servicio sanitario en playa de arinaga. Destacó en este sentido que este núcleo poblacional costero es el de mayor crecimiento poblacional y será el de mayor crecimiento en 10 años. Adujo que aunque hay un censo de algo más de 11.000 personas, en realidad hay 18.000 residentes estacionales. Concretamente, estableció que en solo dos años, la población alcanzará los 15.000 habitantes.

El edificio del Consultorio Local de Playa de Arinaga cuenta con una superficie construida de 2.694,87 metros cuadrados, distribuida en dos plantas y un sótano. Hasta ahora, solo se hacía uso de la planta baja, que cuenta con nueve consultas, una sala polivalente que se utiliza como gimnasio, para reuniones y formación, una unidad administrativa, una zona de laboratorio, salas de reanimación cardiopulmonar y de observación, una unidad de atención general, y ocho aseos, uno de los cuales es para personas con movilidad reducida.

Tiene adscritas 9.000 cartillas sanitarias, por ahora. Los 17 profesionales del centro han realizado de enero a mayo 12.500 consultas. Del total, mil se corresponden con la población infantil.