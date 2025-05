Don José Díaz Alemán, un sacerdote conciliar

El protagonista de estas líneas, José Díaz Alemán, nació en El Carrizal de Ingenio en 1926 y se formó en nuestro Seminario Menor y Mayor. Todo nos hace pensar que la vocación sacerdotal llegó a su alma muy pronto. Así, al menos, lo recuerdan sus familiares y amistades más cercanas. Ya en su niñez, tanto en la Catequesis que le preparaba para la Primera Comunión o cuando asistía a su párroco en calidad de monaguillo, era más que notoria su devoción hacia la Santísima Virgen, bajo el titulo de Nuestra Señora del Buen Suceso, Patrona del lugar.

El 29 de julio de 1951 recibió el presbiterado de manos de Monseñor don Antonio Pildain y Zapiain, en la Catedral de Canarias. Seguidamente, el 15 de agosto de 1951 dijo su primera misa en su pueblo natal, para algo más tarde encargársele la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Las Palmas de Gran Canaria, en donde realizará una intensa labor misional entre 1951 a 1954. Nombrado ecónomo de esa misma Parroquia del 54 al 59, extiende su trabajo pastoral por todo el barrio de La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria), acercándose a algunas familias marcadas claramente por la exclusión social, facilitando los estudios de los más pequeños y jóvenes en el veguetero Internado de San Antonio, en donde estos, a la vez que estudiaban, se formaban en un oficio (de este centro, atendido por el Cabildo de Gran Canaria, salieron grandes profesionales de la encuadernación, la relojería, la imprenta o la joyería, además de excelentes carpinteros, fontaneros y electricistas). Desde la Zona Portuaria es enviado también como ecónomo a Tejeda y encargado de La Solana. En ambos lugares cumbreros pasará casi dos años, entre 1959 y 61. En 1961 es nombrado Regente de la Parroquia teldense de San Gregorio Taumaturgo, cargo que ocupara desde 1961 al 70 y luego ecónomo de la misma de 1970 al 76. Su paso por Los Llanos fue providencia, pues sus andares como pastor eclesiástico lo hizo coincidir con unas fechas claves, tanto en lo religioso como en lo civil: La celebración del Concilio Vaticano II y la muerte del General Franco.

Hombre de notorias facultades comunicativas por su carácter extrovertido, pronto se granjeó el cariño y respeto de la feligresía, que cariñosamente le llamaba don José El Largo, y no con menos aprecio don José El Paletudo. Esto último debido al tamaño de sus dientes delanteros que sobresalían con cierta notoriedad.

Don José creó el famoso y popular Cine Parroquial, más mentado como Cine del Cura. En un antiguo almacén rectangular, con techo de zinc a dos aguas, improvisó una amplia sala de proyección cinematográfica, recurso muy aplaudido por las clases más humildes de la ciudad de Telde y también de nuestro cercano Valsequillo. En aquel entonces, los seis cines existentes en Telde cobraban una media de siete pesetas por entrada y don José dictaminó que en el Cine del Cura se cobrara solo una. Y para sufragar los gastos del alquiler de la película y la electricidad, nuestro buen cura se agenció un par de estanterías y un destartalado mostrador, donde las catequistas se afanaban en despachar toda clase de golosinas, así como sabrosos vasos de Clipper de fresa y de naranja, advirtiéndole a los niños que tuvieran cuidado con el vaso de cristal, no lo fueran a romper. Todo ello a grito pelado, mientras duraba el descanso o el consabido cambio de rollo. En este mismo lugar, y unos años más tarde, se formó el no menos famoso Teleclub, que además del televisor contaba con una pequeña biblioteca. Allí mismo se hicieron los famosos Intercambios de Radio Ecca, que por el alto número de matriculados ya no cabían en la librería de don Blas Guedes Santos.

En otro orden de cosas debemos reseñar, que nuestro biografiado tuvo que adaptar el Templo Neoclásico de San Gregorio a las nuevas directrices conciliares. Primeramente acometió la restauración y sobrepintado de casi la totalidad de sus retablos, obra que encargó al reputado artista don José Arencibia Gil, quien con destreza imitó jaspes y mármoles, aplicando también el pan de oro sobre columnas, columnatas y frontones. Asimismo mandó a restaurar el artístico Sagrario, que la parroquia había adquirido tras la desamortización de Mendizábal, procedente de la Capilla Conventual de Las Bernardas de Las Palmas de Gran Canaria. En su afán conciliador cometió algunos errores de bulto como fue la destrucción del púlpito, la supresión del comulgatorio de caoba, la quema de algunos ornamentos y tejidos concernientes a manteles de altar y alguna que otra vestimenta para sacerdotes (todas ellas enormemente deterioradas por el uso continuado de las mismas y por la acción destructora de la traza o xilófagos). En este orden de cosas retiró del culto algunas imágenes de santos y santas como fue el caso de Santa Rosa de Lima, San Blas y San Expedito. Asimismo, y durante el año 1970-71, se entregó a don Francisco Caballero Mujica varias imágenes de gran valor histórico para una exposición que iba a tener lugar en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy esas tallas y esculturas se encuentran en el Museo Diocesano de Arte Sacro, y en su carteleras nada dicen de su procedencia y propiedad. El caso más flagrante es el de un pequeño San Antonio de Padua, realizado en alabastro sobrepintado. El resto de lo enajenado lo tenemos ya publicado en otros artículos, por lo que obviamos su repetición en este.

Don José se esmeró en su apostolado juvenil potenciando la acción católica. Formó un excelente equipo de catequistas para niños, jóvenes y adultos. Agrandó el cementerio católico de San Gregorio, creó la guardaría Diocesana de El Lomo del Cementerio para asistir a los hijos de familias obreras y también protegió sobremanera a los Boys Scouts, a quienes les dio un solar trasero de la Parroquial de Los Llanos para que allí hicieran su centro de reunión. Conocido en el argot scout como la guarida, allí se reunía, entre otros, los grupos denominados Los Lobos y Los Águilas.

En fin. Los quince años que don José estuvo en San Gregorio siempre serán recordados como los de mayor actividad de nuestra parroquia. En 1976 y con mucho dolor los llanenses vimos marchar al bueno de don José que iba destinado como ecónomo a Santa Clara de Zárate, y formador del Seminario Mayor. En 1981 es nombrado ecónomo de la importante Matriz de Santiago apóstol de la Ciudad de Gáldar, donde permanece hasta 2004 realizando un sinfín de actuaciones en pro de su Parroquia y el de toda la ciudad de los guanartemes. Por ello fue nombrado Hijo Adoptivo por la ciudad norteña. Este sacerdote ejemplar dejó una profunda huella allí donde ejerció su ministerio. Siempre será recordado por su carácter acogedor y bondadoso, por su fidelidad a la Santa Iglesia Católica y por su amor extremo a las diferentes feligresías que tuvo a su cargo.