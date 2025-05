Los donuts más rellenos de Canarias llegan a Gran Canaria: "Sabemos que vienen pisando fuerte"

Hay momentos en los que una imagen lo dice todo y valen más que mil palabras. Uno de esos instantes es cuando partes un donut y el relleno comienza a desbordarse con una generosidad y exuberancia que acapara la atención.

Así llegan los Donuts by Moya, una nueva propuesta dulce en Gran Canaria que promete convertirse en un fenómeno desde su primer fin de semana en la Feria Gran Canaria Me Gusta 2025. Y no solo por su estética instagrameable, sino por su sabor, su variedad y su apuesta por lo artesanal.

Este nuevo concepto se estrena el 31 de mayo, dentro de uno de los espacios gastronómicos más creativos del norte de la isla: La Croquetería de Moya, que ahora suma al salado su versión más golosa.

Para probar y repetir

Desde pistacho hasta Nutella, pasando por sabores tan canarios como el de cubanito, los Donuts by Moya se presentan con una consigna clara porque cuanto más relleno, mejor. Su interior es una explosión que no se esconde, pues chorrea, se desborda y hace que sea prácticamente imposible comérselos sin mancharse las manos.

“Este de pistacho sin duda es nuestro favorito”, dicen los creadores de contenidos @descubreconc que comparten su experiencia. Aunque no se quedan atrás opciones como Ferrero, Kit Kat o los clásicos sin relleno, pensados para los que prefieren disfrutar solo del esponjoso bocado sin añadidos.

La croquetería de Moya / Andrés Cruz

Todos tienen un precio base de 3,75 euros, con un pequeño suplemento de 0,50 euros por el relleno, y se pueden acompañar con cafés de especialidad que van desde los 1,30 euros hasta los 5,50 euros, creando así el combo perfecto para los fines de semana.

El objetivo es ofrecer un producto de alta rotación, recién hecho y que acompañe la filosofía de quienes ya han hecho historia con sus croquetas gourmet. Los pedidos se pueden realizar en el número 928 177 328, y conviene llegar temprano porque todo apunta a que se agotarán rápido.

Del salado al dulce sin perder la esencia

Con una media de 20.000 croquetas elaboradas cada semana, La Croquetería de Moya se ha ganado el respeto del público y el paladar de quienes buscan originalidad y sabor en una misma propuesta. Sus croquetas han ido mucho más allá del clásico jamón y bechamel. Aquí encuentras joyas como:

Arroz negro con alioli

Pollo al curry

Rulo de cabra con cebolla caramelizada

En siete años, su crecimiento ha sido exponencial, alcanzando récords como 32.000 croquetas vendidas en un solo evento. Su secreto calidad, creatividad y mucho trabajo detrás. Por eso no sorprende que ahora se lancen con un producto igual de goloso, pero dulce.

Un nuevo motivo para escaparte al norte

La llegada de Donuts by Moya confirma que la creatividad repostera también tiene cabida en el norte de la isla y lo hace desde un local que ya era punto de peregrinación foodie para los amantes de la croqueta. Ahora, los dulces se suman a la fiesta.

Si te gustan los donuts con relleno generoso, sabores atrevidos y presentaciones que hacen que quieras sacar el móvil antes de dar el primer bocado, ya tienes plan para el fin de semana. Y si no igual acabas cayendo, porque pocas cosas son tan irresistibles como ver cómo se abre uno de estos donuts y el relleno empieza a caer.