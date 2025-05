De la desesperación a la esperanza: un vecino de Arucas se libera de 27.000 euros de deuda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Durante años, Javier Díaz vivió una vida tranquila en Arucas. Un trabajador ejemplar, comprometido con su empleo en una empresa de vigilancia y siempre dispuesto a echar una mano a quien lo necesitara. Pero su mayor virtud —su generosidad— se convirtió en su talón de Aquiles.

Con ingresos estables y complementarios, Javier no dudó en pedir un préstamo para ayudar a un familiar cercano que atravesaba un grave problema económico. Confiaba en poder afrontarlo, como siempre había hecho. No contaba con que, en 2022, su mundo cambiaría.

El hundimiento económico: una espiral sin salida

Al perder sus ingresos extra, Javier comenzó a luchar cada mes para llegar a fin de mes. Para evitar impagos, optó por lo que muchos hacen en momentos desesperados: acudir a tarjetas de crédito y préstamos rápidos. Lo que parecía una solución temporal se transformó en una trampa financiera.

Los intereses subieron. Las cuotas se multiplicaron. Y la ansiedad se convirtió en un huésped permanente en su vida. “Era una situación desesperante. Tenía un préstamo que me era imposible afrontar con mi sueldo actual”, recuerda Javier con la voz quebrada. “Cada día me levantaba pensando en cómo salir de esto. Había noches que no podía dormir”.

Fue un compañero de trabajo quien le habló de una opción que muchos desconocen: la Ley de Segunda Oportunidad. Gracias a ella, y con la guía legal de Canarias Sin Deuda, inició un procedimiento que cambiaría su vida.

¿El resultado? Javier logró cancelar los 27.000 euros de deuda que le tenían al borde del colapso. Sin hipotecas, sin coches de lujo, sin segundas residencias. Solo él, una voluntad férrea por salir adelante, y un equipo legal que supo guiarle.

Lo de Javier no es un caso aislado. Desde Canarias Sin Deuda advierten que muchas personas caen en la trampa del crédito fácil, movidas por la urgencia y el desconocimiento.

“Mucha gente no sabe cómo funcionan los préstamos rápidos o las tarjetas revolving. Los usan para cubrir necesidades básicas sin saber que están hipotecando su futuro”, explica uno de sus abogados.

¿Quién puede acogerse a esta ley?

La Ley de Segunda Oportunidad está pensada para personas como Javier: trabajadores honrados que, por circunstancias imprevistas, no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas.

Los requisitos principales son:

Estar en situación de insolvencia actual o inminente .

. Haber intentado negociar con los acreedores.

Ser un deudor de buena fe, sin antecedentes penales por delitos económicos.

Un proceso legal, pero humano

El procedimiento no es inmediato, pero vale la pena. Comienza con un análisis financiero, seguido de un intento de acuerdo extrajudicial con los acreedores. Si no se logra, se acude al juzgado para solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho.

“Es un camino duro, pero liberador”, confiesa Javier. “Yo he llorado al firmar la resolución. Sentí que volvía a nacer”.

En todo el proceso, la asesoría especializada es fundamental. En este caso, Canarias Sin Deuda no solo llevó el caso, sino que apoyó emocionalmente a Javier, orientándolo con cercanía y compromiso.

“Sin ellos no lo habría conseguido”, afirma. “Estaban cuando más lo necesitaba”.