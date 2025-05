Estos productos de Gran Canaria vuelan de la estantería por buenos, bonitos y baratos

En tiempos donde ir al supermercado se ha vuelto un acto de estrategia más que de rutina, descubrir un lugar donde la calidad se mantiene pero los precios se derrumban parece casi un hallazgo clandestino.

Pero está ahí, a tan solo 20 minutos de Las Palmas de Gran Canaria. Discreto, sin grandes rótulos ni reclamos publicitarios. Solo una puerta, un horario ajustado y la certeza de que, si llegas temprano, sales con las bolsas llenas y la cartera casi igual que como entraste.

El creador de contenidos Gran Canareando by J. Naranjo Fotografía (@grancanareandobyjnf) lo descubrió y lo compartió con su comunidad de TikTok: “Hoy visitamos un lugar que no mucha gente conoce: el outlet de Bimbo en Gran Canaria”. Un lugar que ha pasado de rumor de barrio a secreto a voces entre quienes saben que ahorrar.

El tesoro de lo imperfecto

La tienda está dentro del recinto de la fábrica de Bimbo en Agüimes, en la calle Duraznero número 18. Allí se venden productos que no se comercializan en supermercados no por estar en mal estado, sino por no cumplir los estándares exactos de la marca:

Un c olor más tostado de lo habitual

de lo habitual Una etiqueta mal impresa

Un peso que se desvía por encima o por debajo del estipulado

Nada que afecte al sabor o a la seguridad alimentaria, pero sí a la perfección que exige la distribución.

Y eso es lo que convierte a este outlet en una mina de oro para el consumidor consciente. Se pueden encontrar productos como pan Bimbo, bollería, donuts, Takis o bizcochos, todos en perfecto estado, a precios que oscilan entre 0,70 euros y 1,40 euros, con un máximo de 4 unidades por persona para garantizar que más compradores puedan beneficiarse.

Cuanto antes llegues, más encuentras

Aquí no hay reservas ni promesas. Lo que hay es lo que entra ese día. Por eso, cuanto más temprano llegues, más variedad encontrarás. “En nuestra compra ahorramos 10 euros”, cuenta el creador. “Sin duda merece la pena”. Y es que si un paquete de bollería industrial cuesta casi 3 euros en tienda y aquí lo consigues por poco más de un euro, el ahorro no es simbólico, pues se nota en el carro y en el bolsillo.

Oportunidades reales

El outlet abre en doble horario para adaptarse a distintos perfiles de cliente:

Lunes: de 16:30 a 18:00 horas.

Martes a viernes: de 9:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 18:00 horas.

Sábados: de 9:00 a 12:00 horas.

Es recomendable ir con antelación y tener claro que los productos cambian constantemente, lo cual también hace que cada visita sea una pequeña sorpresa.

Este no es un outlet de escaparate ni de productos relegados al olvido. Aquí los productos vuelan cada día porque el ahorro es tangible, y porque saber dónde comprar también es una habilidad.

En una época donde los precios suben sin freno, lugares como este demuestran que, a veces, el “defecto” es simplemente otra forma de valorar lo esencial.