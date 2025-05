La patrona de Santa Lucía sale tras dos siglos en casa para encontrarse con la Virgen del Pino

La Virgen de Santa Lucía abandonará su iglesia por primera vez para visitar la costa del municipio de Santa Lucía de Tirajana tras dos siglos de estancia en su iglesia del casco. La talla de la patrona, recién restaurada y con sus mejores galas, será trasladada este viernes en un vehículo especial para llegar puntual a las 18.00 horas a la iglesia San Nicola di Bari de Sardina del Sur. Cientos de fieles y los propios vecinos del casco no se perderán el momento histórico para arropar a su niña. Saldrá en procesión al llegar para que sea agasajada. El día 25 se dirige en peregrinación desde Sardina a la iglesia a la de San Rafael de Vecindario, donde permanecerá hasta el 14 de junio. Durante esta estancia le espera la gran sorpresa y motivo principal de su 'escapada' a la zona baja: su primer encuentro con la Virgen del Pino, los días 2 y 3 de junio. Los vecinos del casco no saben ni cómo expresar su alegría y orgullo de ver a su patrona de camino a la cita con la otra gran patrona, la de la isla. Aunque también sienten un poco de nostalgia. Estarán dos meses sin su Madre en el templo, precisamente cuando se celebrarán algunas primeras comuniones, por primera vez sin ella. Pero casi da igual.

Dos meses llevan organizando y trabajando este encuentro. El responsable de la iglesia de Santa Lucía, Daniel Arencibia Castro, presume y con razones obvias de que todo está a punto para que la imagen de la patrona de los ciegos inicie su viaje, el primero tras permanecer desde 1814 subida a su trono en la parroquia, los mismos que tiene su casa. Sale desde por la mañana este viernes 16 de mayo en un vehículo especial de transportes con destino a la iglesia San Nicola di Bari del barrio de Sardina del Sur, inmerso además en sus fiestas de San Isidro Labrador.

Engalanada, bastón de alcaldesa y anturios

Será elevada en su trono y engalanada con su vestimenta de lujo, con el bastón de mando que le confiere el título de alcaldesa, su escudo y además, presumirá con los 60 anturios que con gusto y mimo y engalanarán el trono de la virgen en cada ocasión especial. Es tarea altruista de Margarito Ramírez, alma mater de las fiestas santaluceñas, como San Haragán, de la que es creador, inventor, guionista y actor junto a su hermana Conchita. El tercer hermano, Juan Ramírez, es maestro artesano de la cestería tradicional canaria y único que trabaja con el junco y la anea. No engalana a la Virgen, pero no sobra destacar también su legado al municipio y a Canarias.

A las 18.00 horas está programado el primer evento social en Sardina que da el pistoletazo de salida de la Virgen en su particular viaje. Saldrá al pórtico del templo parroquial para el acto institucional de bienvenida y ser agasajada por los cientos de feligreses. Posteriormente, se celebrará la eucaristía. El domingo 18, día grande de las fiestas de san Isidro Labrador, se celebra desd e las 11.00 horas la misa que precede a la que se prevé multitudinaria procesión encabezada por Santa Lucía por las calles del barrio. La imagen permanecerá hasta el día 25 de mayo hasta las 17.00 horas, que se inicia la despedida y posterior salida en peregrinación hacia la parroquia de San Rafael de Vecindario.

Allí permanecerá hasta el 14 de junio para que todos los vecinos y feligreses devotos a la patrona de los ciegos puedan visitarla. En el transcurso de su estancia será el acto principal. Los días 3 y 4 de junio concretamente. Son los programados para el encuentro de la imagen de Santa Lucía con la Virgen del Pino, patrona de Canarias, que salió de la basílica de Teror para visitar Sata Lucía, proseguir a Telde y a la capital grancanaria.

Arencibia Castro indica que ya se han contratado guaguas para que sobre todo los vecinos de mayor edad acudan al histórico encuentro entre las dos imágenes. "Nadie se lo quiere perder, es el acto más importante que viviremos los vecinos fieles a nuestra patrona"

Castro, responsable de la custodia de la iglesia, destaca que la "alegría de los vecinos no se puede explicar, es desbordante por haber sido elegidos para que su patrona se encuentre con la Virgen del Pino. Aunque queda ese resquicio de pena entre los feligreses "porque estará fuera de la iglesia dos meses, y la extrañarán", detalló el vecino del casco y guardián del templo. Además, esta ausencia coincide con las liturgias de la Primera Comunión, y claro, "será la primera vez que no serán presididas por Santa Lucía. Será la primera vez que no esté presente", comentó. Aún así, la alegría y orgullo pesa más que cualquier otra cosa.

Regreso el 14 de junio

La Virgen de Santa Lucía tiene prevista su vuelta a casa el sábado 14 de junio. Será trasladada desde San Rafael en vehículo nuevamente hasta la entrada del casco. La esperan calles engalanadas para darle la bienvenida a casa. Será en procesión desde la plaza hasta la parroquia, acompañada por la banda de música de La Salle de Agüimes.