Leví García: "A este ritmo Canarias pierde el 80% de sus playas en 2050, que es ya"

Licenciado en Geografía (ULPGC), Experto en Sistemas de Información Geográfica y Máster en Gestión Costera (ULPGC). Doctor en Oceanografía y Cambio Global. Actualmente es investigador postdoctoral. Experto en el desarrollo de esquemas innovadores de gobernanza tierra-mar para una política ambiental sostenible que contribuya a reducir los conflictos socio-ambientales que se producen en los ecosistemas costeros, y así fortalecerlos y mantenerlos sanos ante el Cambio Climático. Pertenece al grupo de Geografía, Medio Ambiente y Tecnologías de la Información Geográfica (Geotigma), del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global (Iocag) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Participa en el 18 Seminario de Comarcas Sostenibles del Sureste con la evolución del aumento de nivel del mar como consecuencia calentamiento global.

¿Canarias ha perdido terreno de costa? ¿Hay estimaciones de futuro a corto, medio y largo plazo?

El aumento de nivel del mar va a afectar a Canarias como territorio insular. En el último informe del IPCC, o AR6, se expone que los territorios insulares como Canarias es uno de los puntos más críticos y que más afectados van a estar por el cambio climático y el aumento de nivel del mar. Según el proyecto, el estudio de PIM adaptado a la costa de Canarias, prácticamente 147 playas desaparecerían de aquí a 2050, que es ya. Por lo menos se verían bastante afectadas, aunque algunas podrían desaparecer. Todo también va a depender de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Si seguimos con la tendencia actual hablamos de perder prácticamente el 80% de las playas de Canarias. Si se reducen las cantidades de los gases de efecto invernadero y se regula el clima, por decirlo de alguna forma, de 80 pasaríamos a unos cuarenta. O sea, el 48% de las playas podrían llegar a desaparecer. Depende también de lo que hagamos en cuanto a políticas climáticas y de consumo de fuel y básicamente de contaminación a nivel mundial. En resumen, estaríamos hablando de 147 playas y en cuanto a superficies, entre el 80 y el 48-47%, dependiendo de cómo evolucione la contaminación a nivel mundial.

Las previsiones ¿Se han quedado cortas? ¿Cómo afecta al territorio insular?

Probablemente, porque está todo aplicado a modelos, se muestran en cartografía dependiendo del aumento del nivel del mar. Nosotros hace dos años hicimos hincapié lugares donde hay tormentas marinas, en cómo afecta el mar. La combinación entre aumento de mar y tormentas marinas En el caso de Canarias desde los años 90 se ve una tendencia a aumentar el número o frecuencia de tormentas marinas. Esta tendencia es en base a un estudio de 1968 hasta 2018 y el 68% de las tormentas se dan a partir del año. La tendencia es que cada vez hay más. No solo lo dicen los estudios, también lo percibe la sociedad A estos datos les faltaría meter otro factor superimportante, la gestión de los espacios costeros y de los ecosistemas costeros, sobre todo los sedimentados. La gestión o mala gestión de estos espacios, el mantenimiento de las playas, cómo funcionan. Me atrevería a decir que estamos acostumbrados a malproteger las playas con infraestructuras artificiales como diques o rompeolas submarinos. Probablemente, todo esto va a tener un efecto muchísimo mayor, porque los modelos se proyectan, pero no se incluyen este tipo de factores, ni las marinas ni el factor gestión de espacios. Lo que estamos viendo como conclusión es que algunas playas tienen un método de limpieza con maquinaria pesada. Limpia todos los días, removiliza la arena, allana la playa para que tenga una estética y sea más accesible para que los usuarios puedan pasear por ellas. Estamos viendo que en estas playas se está favoreciendo la inundación cuando hay mareas equinocciales. Pues cuando hay tormentas marinas es aún más fácil producir efectos negativos y producir inundaciones desde atrás.

¿Hay medidas o ya es tarde? Si se hubieran tomado antes ¿El problema sería menor?

Están tomando decisiones de realimentar las playas. Pero eso es muy costoso a nivel económico y va a ser a largo plazo. Llegará un momento en el que no es viable. Por un lado, porque se van a las playas y por el otro, porque cada vez hay más tormentas marinas. Yo siempre pongo como ejemplo que en algunos ayuntamientos del Mediterráneo tomaron la decisión hace dos años más o menos de acuñar, o por lo menos aplicar el término de deconstrucción del litoral. Que es una cosa que yo creo que ningún político quiere manejar, pero que al final son decisiones que van a tener que tomar en algunos puntos de Canarias. ¿Por qué tomaron esa decisión? Porque estamos viendo que en el Mediterráneo están teniendo tormentas. Prácticamente, son huracanes y por ejemplo la Dana, tormentas que están afectando al litoral del Mediterráneo y están constantemente reconstruyendo los paseos marítimos, realimentando las playas, incluso en algunos casos, hasta edificaciones o infraestructuras, reconstruyéndolas. Eso al final no es viable porque si este año te ocurre un evento y empiezas con los plazos burocráticos para el proyecto, licitación y se empieza a ejecutar el proyecto dentro de un año, probablemente antes de ese año ya tengas otra tormenta encima. Entonces al final han tenido que tomar esa decisión. Es decir, que la playa vaya avanzando y que se pueda reconstruir naturalmente dentro de lo que se pueda. El litoral está bastante reconstruido, bastante urbanizado pero dentro de lo que cabe en aquellos lugares donde eh las playas y las dunas puedan eh tener capacidad de retroceder hacia el interior y no se pierda, pues lo intentarán. Las playas tienen capacidad para retroceder. Se ha visto que a escalas geológicas con otros aumentos del nivel del mar, los sistemas playa y los sistemas dunas han sido capaces de retroceder hacia el interior porque no se han visto como hasta ahora, afectados por urbanizaciones y no ha habido obstáculos que permitan esa emigración hacia el interior. Pero ahora no es el caso. Estamos bordeados por hormigón que no les posibilita ese camino.

¿Y en Canarias?

Ha ocurrido lo mismo, es decir, estamos eh encapsulando eh la las playas, las dunas, están bordeadas por urbanizaciones y lo es las transformaciones que se dan detrás de estas playas, de los sistemas arenosos, ya me estoy yendo un poco a este a estos ecosistemas porque eh primero porque son los más que estudiados y segundo porque son los que más utilizan como recurso turístico o como recurso socioeconómico en Canarias. Se han bordeado eh de urbanizaciones y luego la gestión que se está haciendo no está basada en la naturaleza sino en la imagen. Por ejemplo Canteras es ejemplo la zona de las ISE, pues, es erosiva como las Teresitas. Son muchas las playas que son erosivas en Canarias y si nos fijamos estos casos suelen ser las más intervenidas. En el Sureste, pues tenemos por ejemplo la playa de Arinaga, la lo que le llaman la zona de los barquillos. Cada vez tienen más episodios de inundación del de la avenida marítima que que hicieron bordeando la playa. Los episodios de inundación del agua incluso las piedras de la propia playa que el agua transporta hasta la avenida es cada vez mayor. Eso en el Sureste, pero en Mogán estamos viendo por ejemplo que la playa de Amadores o la playa del de Anfi del Mar, pero sobre todo tenemos datos de Amadores, es una playa eh erosiva, se está erosionando bastante. Prácticamente, tenemos unos 30 metros menos de playa y como no se está renovando, la playa está ha perdido superficie, volumen de arena. Otras playas de Mogán muy encapsuladas dentro de estas estructuras como los citados de espigones o rompeolas, están siendo realimentadas por el propio ayuntamiento de Mogán desde hace años, traen arena y la ponen la playa para poder seguir manteniéndola como playa. Si no fuera por eso las playas seguirían en egresión-

¿Cuáles son las áreas más afectadas por las subidas en el sureste? Y en el sur. Y las del norte se verán igualmente.

Probablemente, el sureste es una de las zonas que menos está siendo afectada. Porque el litoral y la gran mayoría de las playas son de canto. Hay varias desembocaduras de barrancos Guayadeque, que es enorme y esto aporta no solo arena, sobre todo de color oscuro, sino también mucho canto, mucha piedra, tenemos muchas playas de piedra, en las playas de piedra, por ejemplo pensando en Vargas, en Pozo Izquierdo, pues eso, también eso, tenemos en Santa Lucía tenemos la desembocadura del de del Barranco de Tirajana. El de Balos en prácticamente entre a Agüimes y Santa Lucía. Es decir, tenemos barrancos muy grandes que desembocan en el sureste. Entonces hoy tenemos muchas playas de canto. También tenemos playas de arena. Y esas playas de arena, si no vamos a la playa del Cabrón no se ve tanto ese efecto erosivo porque es una playa que digamos que puede llegar a ser una playa urbana pero no ha sido tocada en cuanto a las dinámicas o a la alimentación del sedimento en el mar, es decir, no tienen obstáculos ninguno, no tienen diques, no tienen rompeolas, no tienen nada. Pero luego si nos vamos a la playa de Arinaga ocurre todo lo contrario. La playa cada vez es más llana y la y cada vez tenemos el efecto también porque nos hemos localizado en la boca del lobo, es decir, tenemos una avenida y unas viviendas justo encima de la playa. Ahí, pues claro, tenemos esos efectos, pues todos los años, incluso a veces tenemos varios ya no es una al año, antes ocurría eso cuando eran las mareas del pino, ahora es las mareas del pino, las mareas equinopsiales, cuando hay tormentas, es decir, hay cada vez más momentos así. Las playas en Santa Lucía son casi todas de canto, a nivel científico se consideran que son mucho más fuertes ante los cambios climáticos, aumento de nivel del mar o tormentas. Son más fuertes porque su material es más fuerte también, más que el de arena.