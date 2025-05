Vivir donde otros veranean: venta de chalet reformado en Playa de Arinaga con vistas al infinito

En el corazón de un mercado inmobiliario que hierve de demanda y sufre una alarmante falta de oferta, surge una vivienda que rompe moldes. En 2025, comprar casa en España es más que una inversión: es una carrera contrarreloj. Con los precios disparados en las grandes ciudades y las costas, y una oferta que apenas cubre la demanda creciente, encontrar un inmueble bien ubicado, reformado y a precio razonable se ha vuelto casi una quimera.

En este panorama, Canarias ocupa un lugar muy especial. En Gran Canaria, el valor medio del metro cuadrado ya ronda los 2.445 €, y las zonas costeras como Playa de Arinaga se han convertido en pequeños tesoros donde la disponibilidad de vivienda es tan escasa como codiciada. La isla, por su clima, conectividad y calidad de vida, atrae inversores de todo el mundo, lo que ha provocado una intensa presión sobre el mercado inmobiliario.

Arinaga, especialmente, es un enclave que ha pasado de ser un rincón tranquilo a un destino premium. Sus vistas infinitas, la tranquilidad del entorno y la cercanía a servicios y conexiones hacen de esta localidad un refugio dorado para quienes buscan paz sin renunciar a comodidades. Por eso, cuando aparece una casa como esta, con vista directa al mar y reforma integral, la atención se dispara. Porque ya no quedan muchas.

Vistas de la vivienda / La Provincia

Una vivienda diseñada para soñar despierto... y vivir sin esperar

Ubicado en primera línea de la Playa de Arinaga, este chalet adosado de lujo no solo ofrece un hogar, sino una experiencia. Reformado de forma integral, con materiales de calidad y detalles pensados para el confort, sus 197 m² distribuidos en tres plantas lo convierten en un espacio versátil y generoso.

Cuenta con hasta cinco dormitorios (aunque actualmente se usan solo dos como tales), cuatro baños completamente renovados —dos de ellos en suite—, y una terraza solárium orientada al este que regala amaneceres de postal sobre el océano Atlántico. Desde allí, el faro de Arinaga parece saludar cada mañana. Pocas casas pueden presumir de un paisaje así desde la cama.

Además, este hogar incluye garaje doble privado, sótano, energía solar, SAT-TV, fibra óptica, doble acristalamiento y se entrega totalmente amueblado. Cada rincón está pensado para disfrutar desde el primer minuto.

La cocina americana está reformada y equipada, y toda la vivienda está lista para adaptarse a cualquier estilo de vida: familiar, profesional, artístico o incluso como inversión en alquiler vacacional. Aquí, todo es posible.

Baño del inmueble / La Provincia

Una inversión para vivir o para rentabilizar

Esta casa no solo representa un hogar perfecto, sino también una oportunidad estratégica. Con un precio de 529.000 €, se sitúa muy por debajo de lo que se espera pagar por propiedades de este nivel en ubicaciones similares. En un mercado donde lo reformado, lo exclusivo y lo bien ubicado se agota casi antes de anunciarse, este chalet se presenta como una rara avis.

Vivir frente al mar ya no es un lujo reservado a unos pocos. Esta propiedad es la prueba de que aún existen ocasiones únicas, pero que, como todo lo bueno, no duran mucho. Arinaga no volverá a ser lo que fue hace cinco años. Y este chalet, tan brillante como un atardecer canario, puede ser tuyo... si llegas a tiempo.

