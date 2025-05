«Gran Canaria va por buen camino y un ejemplo es el aumento del empleo»

Tras afrontar el Debate del estado de la Isla en el Pleno del Cabildo, el jefe del gobierno sostiene que Gran Canaria «va por buen camino» con su modelo de desarrollo sostenible y pone como ejemplo el crecimiento del empleo y de cotizantes a la Seguridad Social en los últimos años. En esta entrevista también considera un «tremendo error» la ruptura de NC y se ofrece a buscar un acuerdo entre ambas partes para ir juntos a las elecciones de 2027.

En el reciente Debate sobre el estado de la Isla aseguró que Gran Canaria va por el buen camino, en parte por la gestión del Cabildo, y puso como ejemplo el crecimiento del empleo en el último año. Sin embargo, una tasa de paro juvenil que aún oscila entre el 30% al 40% de la población activa no es para sacar pecho. ¿Qué se está haciendo para reducir esas cifras?

Efectivamente, es una isla que va bien. El Cabildo ha tenido que ver en algunos de estos indicadores sociales y económicos, pero forma parte de una propuesta de desarrollo en la que interviene la sociedad civil en su conjunto. El ejemplo es que el paro general ha ido bajando hasta un 12,70% y ha aumentado muchísimo el empleo femenino y el juvenil, pero queda mucho por hacer. En la tasa de paro juvenil estábamos en el 37,54% en el año 2023 y descendió al 31,45% en 2024. Lo ideal será que los jóvenes también estén en ese 12%. Por eso es importante que hagamos los esfuerzos necesarios en formación, cada administración en el ámbito que le corresponda. Hay que adaptar la formación a la demanda del mercado y creo que eso no se está haciendo adecuadamente. Gran Canaria no necesita más auxiliares administrativos, necesita formar a los jóvenes en las profesiones que se requieren. Si hablamos de diversificar, hay que ir hacia empleos ligados a la economía azul, al sector audivisual o las energías renovables. Es uno de los retos que tenemos pendientes. Desde luego, la educacion no es un ámbito del gobierno de la Isla, pero hay que mejorar en ese sentido.

También resaltó que han subido los ingresos por turismo hasta los 6.000 millones de euros pese a no aumentar el número de visitantes. Pese a ello, hay quejas del sector empresarial porque quiere más crecimiento. Y también de los trabajadores por salarios bajos y malas condiciones laborales. ¿En qué se debe reflejar el turismo sostenible que pregona el gobierno insular?

Nosotros defendemos el desarrollo sostenible integral y también en el turismo. Hemos dicho siempre que el éxito no se mide en el aumento de visitantes y estamos demostrando que con los mismos números hay un incremento de la facturación del 30%. Ese es el éxito y lo que debemos mantener. Yo no he recibido ningún descontento, todo lo contrario. Nuestras relaciones con el sector turístico son buenas y también tengo que resaltar que en esta provincia ya se ha llegado a un acuerdo entre los sindicatos y las empresas, por lo que entiendo que han mejorado las condiciones salariales.

En el Debate se aprobó una resolución que pide al Gobierno de Canarias la aplicación de una tasa turística por pernoctar. ¿Lo ve posible ahora?

Absolutamente posible y necesaria. Lo hemos defendiddo desde hace muchísimos años. El turismo incide en los servicios públicos, en el territorio y en el paisaje, por lo que es necesario generar recursos que ayuden a paliar esos efectos en el sistema sanitario, la red viaria, el abastecimiento de agua, la energía o los residuos. Es necesario que lo hagamos pronto. En los principales destinos turísticos del mundo ya funciona esa tasa y no hay ninguna queja, nadie deja de ir a Mallorca, a Barcelona, París o Roma porque exista una tasa, pues los turistas saben que eso contribuye a mejorar los servicios públicos.

Aunque es un problema antiguo, los atascos en la Autovía del Sur se han convertido en los últimos meses en una de las mayores preocupaciones de la población y de las administraciones . ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Nadie lo vio venir?

Sí, claro que se ha visto venir. Y desde el anterior mandato se le dijo al Gobierno de Canarias que había que realizar los proyectos necesarios para corregir esa situación. Perece que los proyectos están y uno de ellos puede salir para después del verano. El de la circunvalación de Telde va para más largo plazo. Sí que lo advertimos y nos sentamos el Ayuntamiento de Telde y el Cabildo para exigirle al Gobierno canario que actuara, pero creo no se ha hecho con la suficiente diligencia. Aún así, el Cabildo ha dado un paso adelante, aunque no es nuestra competencia, para coordinar las medidas. Corresponde al Gobierno del Estado poner en marcha un protocolo de actuaciones para agilizar la retirada de los vehículos cuando se produce un accidente. Parece que se va a diseñar ese protocolo para el conjunto de las comunidades autónomas. Lo que sí está claro, y es absolutamente necesario profundizar en ese debate, es que hay un exceso de población y de vehículos.

¿Sobran coches?

La densidad de coches por habitante en Gran Canaria es superior a cualquier lugar de Europa. En Luxemburgo es de 650 vehículos por 1.000 habitantes y aquí es de un coche por cada habitante. Además, cuando entran a la ciudad de Las Palmas por el norte o por el sur vienen con una sola persona. El número de viajeros en transporte público ha aumentado considarablemente, hasta los 104 millones de viajes el año pasado, y eso ha aligerado el tráfico, pero el principal problema es que hay una cantidad enorme de vehículos. El Gobierno de Canarias tiene que agilizar los proyectos para corregir una situación creada por la propia administración al provocar pinchazos de entrada y salida al parque comercial de La Mareta. Tendrá que ser la administración responsable la que aporte las principales soluciones.

¿Cree que se solucionarán esos atascos con las medidas que están proyectando junto al Gobierno de Canarias y la Dirección General de Tráfico?

Espero que sí. Esas medidas van a ayudar sin duda a aligerar el tráfico y corregir las situaciones de colapso que se producen en estos momentos, pero no son las soluciones definitivas. Como no lo son en ningún lugar del mundo, no hay sino que ir a Berlín, Londres o Madrid para comprobar que los coches están ganando el espacio público. La solución no puede ser más carreteras o más carriles. Lo que está claro es que el tren, que en estos momentos está más avanzado que nunca, aportará fluidez al tráfico.

Una alternativa es el ferrocarril y usted asegura que se está avanzando, pero tras 15 años hablando del tren parece cada vez más lejana su entrada en funcionamiento, otros seis o siete años siendo optimistas.

No. Esta es la vez que se está más cerca de empezar con el proyecto del tren. Ya se están haciendo las expropiaciones y hay 16 millones de euros en los presupuestos para ello, el proyecto está terminado y ya se está a punto de firmar el convenio marco con el Estado. Esto no había pasado antes y por eso digo que el ferrocarril está más cerca que nunca.

Los tres últimos consejeros de Transportes del Cabildo han dicho que la Declaración de Impacto Ambiental está casi terminada, pero pasan los años y no se aprueba. ¿Por qué tanto tiempo en redactar ese informe?

Vuelvo a decir que justo ahora es cuando tenemos la Declaracion de Impacto Ambiental, antes del verano será una realidad.

Al igual que ocurre con los atascos, la escasez y la carestía de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de Gran Canaria, quizá el mayor, con cruce de acusaciones sobre las responsabilidades políticas. Usted alega que es el Gobierno de Canarias quien debe construir las viviendas públicas y desde la oposición le acusan de no involucrarse más allá de las 63 casas que el Cabildo está construyedo en El Secadero. Mientras tanto, ¿qué se le puede decir a esos 10.000 demandantes de una vivienda social?

Es una perversidad decir que si hay problemas de plazas escolares en Gran Canaria es culpa de todos y no del Gobierno de Canarias, que es el que tiene las competencias de Educación. La misma perversidad que plantear que es un problema de todos la falta de médicos, de enfermeras o de plazas en los hospitales, porque el responsable de eso es el Gobierno autónomo. Por tanto, decir que hay una carencia de viviendas y que todos tenemos la culpa es una falacia. La responsabilidad última es del Gobierno canario, que en los últimos años ha construido cero viviendas en todo el Archipiélago. En este mandato no ha construido ni una sola casa, cero, mientras que el Cabildo ha empezado 63 viviendas pese a no tener competencias. De hecho, es la única administración que se ha puesto a hacer viviendas.

Pese a las reclamaciones de la dirección de NC, en el Debate se confirmó que la portavocía del Cabildo sigue en manos de Teodoro Sosa. ¿Se ha tratado ya ese asunto en el seno del grupo?

No. No se ha tratado, ya veré si se trata o no. Pero cualquier debate será en el seno del grupo.

Aunque usted asegura que está al margen de esa división interna y que la crisis de NC no afecta al funcionamiento del gobierno insular, hay quien piensa que pudo hacer más para evitar la ruptura e incluso que estuvo detrás de la rebelión de los alcaldes independientes desde el principio, con su compañero Óscar Hernández (Roque Aguayro) como portavoz de ese grupo. ¿Qué papel jugará de ahora en adelante?

Ni he jugado un papel ni en un lado ni en otro. Llevo unos años dedicados plenamente al gobierno de la isla, a mi compromiso con la ciudadanía. Sí es verdad que he intentado tender puentes porque me parece un tremendo error esta ruptura. Un error para la izquierda canaria y el nacionalismo. Hice todo lo posible por evitar la ruptura, pero me he mantenido siempre en la neutralidad que me exige este cargo, que está por encima de cualquier cosa.

Usted tiene una relación política y personal de más de 30 años con Carmelo Ramírez, Román Rodríguez y otros dirigentes históricos de NC. ¿Se ha resentido por esta ruptura? ¿Ve alguna forma de recuperar ese proyecto de izquierda progresista?

Yo me ofrezco, y así se lo he dicho a todas las partes, para que en los próximos comicios que se celebren pueda haber un entendimiento, que se reconduzca la situación y se llegue a un acuerdo o pacto para ir juntos. Hay que hacer los esfuerzos necesarios para que podamos ir juntos en los próximos años. Una división nos llevaría a una crisis enorme en este segmento de la izquierda nacionalista canaria. Por tanto, voy a hacer lo posible por intentar un acuerdo para que se pueda ir juntos a las próximas elecciones.

¿Se ve en una futura alianza con Coalición Canaria para intentar repetir la experiencia de los cuatro diputados nacionalistas en Madrid en los años 90, tal como insinúa Teodoro Sosa.

Yo siempre he dicho, y hasta me ha costado disgustos internos cuando lo planteo, que debemos tener la fuerza suficiente para defender en Madrid proyectos progresistas y nacionalistas para Canarias. Y que debemos convencer a la ciudadanía de que eso es absolutamente necesario, como ocurre en el País Vasco y Cataluña, donde hay fuerzas nacionalistas, de izquierdas y de derechas, y cada una defiende un modelo de sociedad. No se trata solo de pedir dinero. Detrás de un proyecto nacionalista debe haber ideas, valores, no solo dinero para esta o aquella infraestructura. Necesitamos un proyecto sólido y progresista, unirnos y luchar porque haya, al margen de una organización de centro derecha como puede ser CC, una de centro izquierda progresista que defienda esos valores en el Congreso de los Diputados.

En el Debate del pasado lunes aseguró que los discursos de Vox le provocan arcadas. Presumía de que el Cabildo se había librado de la crispación y la polarización, ¿ha llegado ya la ola ultraderechista a la Isla?

La ola ultraderechista ya está y tiene presencia en muchas administraciones, lo que es inaceptable es que mienta y diga que somos la segunda comunidad con mayor índice de delincuencia del Estado, que es falso. Estamos por debajo de la media nacional. O que ha crecido la delincuencia en Canarias debido a los migrantes. Es mentira, se ha reducido en un 1%. No puedo aceptar esos bulos para atentar contra las personas, no puedo aceptar mentiras cimentadas en la xenofobia y el racismo. No me da la gana aceptar esas falsedades y agachar la cabeza cuando se trata de una realidad fabricada para generar odio y violencia.