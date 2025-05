Una mujer de 93 años malvive en un chiquero sin agua, luz y entre moscas

A oscuras, sin agua corriente, ni baño, viviendo en un antiguo chiquero con partes del tejado al aire libre, con una goma espuma en el suelo como cama y sábanas podridas por la mugre para taparse, sin nevera y haciendo la comida en una cocinilla de gas, con la comida expuesta a los bichos y «comiéndole las moscas», con sus harapientos trapos como vestimenta solo en la parte superior, heridas en el cuerpo y con una delgadez extrema. En estas condiciones paupérrimas dentro de una «pocilga-vivienda» reside sola desde hace al menos dos años Antonia Rosa, de 93 años, en la zona conocida como la Boca del Arco, en una ladera aislada del pueblo de Tasarte, en La Aldea. Su hermano, Rafael Umpiérrez, ha hecho un llamamiento desesperado, después de haber acudido sin éxito al Ayuntamiento y a la Guardia Civil para pedir la intervención inmediata de las autoridades para garantizarle una vida digna.

Camina completamente doblada, rapada y con un pelo estilo militar, delgada en extremo, con un gran bulto que sobresale sobre su nariz y algunas otras magulladuras en su cuerpo, un par de camisetas debajo y otra vaquera de manga larga encima como única vestimenta. Este es el aspecto que presenta Antonia, Rosa, Rosalía y de las otras muchas formas por las que es conocida en el pueblo.

Una vida en el suelo

La anciana de 93 años malvive en un cobertizo rectangular diáfano de unos cinco metros de frontis y otros cuatro de fondo (aproximados) construido en cemento. Solo hay una ventana, y está tapada, por lo que la oscuridad cuando se cierra la puerta debe ser extrema, incluso durante el día. Con las lluvias entra el agua, porque hay tejas rotas que dejan entrar algunos rayos de luz del mediodía. No hay nada de mobiliario, ni mesas, ni sillas, salvo unas tablas que sirven para colocar enseres y la poca comida que hay. Al fondo se observa la zona donde se hace la comida. En el suelo, claro, porque no hay una cocina, ni nevera y menos electrodomésticos.

El fuego

La bombona de gas y su improvisada cocina, con los calderos. / J. B.

se lo aporta una bombona de gas butano para cocinar, sobre la que hay una sartén con tapa. No hay nada dentro, cuando se destapa. Al lado, un caldero sin tapa con restos de comida. Parecen papas, aunque no me atrevería a señalar de qué comida se trata, y menos, el tiempo que lleva ahí. A su alrededor aparecen otros cacharrillos sin lavar y muchos fósforos usados para la lumbre, entre un suelo tiznado por los quehaceres de esa vida cotidiana.

El hijo y el médico

Lo que no faltan son las garrafas de agua. Por lo menos una decena. También hay un pan envuelto en un plástico, algunos paquetes de granos y un pastelito industrial que está a medio comer.

Al otro lado, y en medio de todo tipo de atarecos, se amontonan sin orden las cajas, bidones, bolsas de plástico y viejos enseres. Y a los pies de otra mesa de tablones está lo que parece ser su cama. Está situada a ras de suelo. Se trata de una pequeña gomaespuma de algún antiguo sillón, semicubierta por unas sábanas mugrientas que debieron ser blancas en su momento, con una manta.

Pero también está en este viejo alpendre lo que no se puede reproducir: el mal olor que hay dentro de esta antigua vivienda de animales, como resultado de la inmundicia.

Este es el panorama con el que convive Antonia, una antigua pastora y ganadera que en su momento estuvo en los periódicos por unos incendios en la zona, y por la que su hermano Rafael Umpiérrez reclama ahora la ayuda inmediata de las autoridades para darle una vida digna.

En medio de la conversación llega un hijo alterado, despotricando de su tío mientras habla con su hermana, y defendiendo que es están pendientes de que vaya un médico a verla, porque ella se niega a salir.

Trata de echarnos, pero ella se niega a que salgamos, y señala ante esas palabras su desconfianza hacia quienes puedan atenderla. «No salgo porque temo que me maten; no me fío de todo el mundo», pero también «porque no conduzco». Eso sí, se reafirma en que «quiero ir al médico».

Dos botes de leche

El hijo se va, y al rato aparece para dejarle un par de botes de leche.

Mientras, Antonia no para de hablar. Eso sí, como si el mundo se hubiera parado hace décadas, ya que habla del entonces histórico alcalde durante 29 años, Celestino Suárez, y de historias lejanas en el tiempo, tratando de eludir el diálogo sobre la situación en la que vive en estos momentos.

Su hermano manifiesta que «se la están comiendo las moscas», y que no puede verla vivir así más tiempo. «Que alguien se haga cargo», implora tras verla en estas condiciones insalubres.

Fuera se ve un macho y un grupo de gatos delgaditos, en medio de las pequeñas zonas acotadas por tablas y chapas donde se supone estuvo guardado el ganado.

La gomaespuma que le sirve de cama, en el suelo. / J. B.

Rafael Umpiérrez señala que sus facultades físicas le impiden prestarle la ayuda que debería. Este jubilado de 87 años vive a varios kilómetros de su hermana, cerca de la playa de Tasarte, con un problema en la pierna que le dificulta su movilidad por lo que se apoya en un bastón, además de sufrir una enfermedad. A esto se suma que no tiene coche, y que también trata de ayudar a otro hermano de 89 años que reside cerca, y que también sufre otros problemas de salud.

Se ha dirigido por escrito al Seprona y al Ayuntamiento de La Aldea para que intervenga, aunque asegura que no ha obtenido respuesta productiva hasta el momento.

«Está toda doblada, curvada como una hoz, y no está en condiciones de atenderse a ella y a sus animales» Rafael Umpiérrez — Hermano

En el caso de Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil acudió para dejar constancia de la convivencia de su hermana, de 93 años, con animales en mal estado y desnutridos. Entre ellas algunas cabras «con hambre», y otras muchas que según le manifestó Antonia han desaparecido. Y los muchos gatos que deambulan por los terrenos están desnutridos, mientras que «los perros me dice ella que se le han muerto de hambre». En su escrito señala que los allegados más directos no se preocupan de su salud. «(Ella) está totalmente doblada, curvada como una hoz y no está en condiciones de atenderse a ella misma, ni a ningún animal a su cargo», les manifestaba en el escrito. La respuesta que recibió es remitirle a distintos organismos publicos para su auxilio.

Rafael Umpiérrez, hablando con su hermana. / J. B.

A su vez, acudió al Ayuntamiento de La Aldea, aunque señala que no ha encontrado apoyo.

El denunciante insiste en que la infravivienda carece de teléfono, por lo que está incomunicada para pedir ayuda en caso de que tenga una urgencia que requiera la atención médica.

Antonia Rosa se ha dedicado siempre al campo. Y hace unas décadas tuvo algunos problemas por unos incendios detectados en la zona. Aseguraba entonces que tenía varios nacientes de agua, además de otras propiedades. Eso sí, siempre ha vivido aislada, aunque ahora se le suma las condiciones infrahumanas en la que se encuentra.