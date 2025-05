Videojuegos, cosplay y pop coreano: Telde celebra la cultura friki

La cultura friki ha pasado de recluirse entre cuatro paredes a celebrarse a pie de calle. Así quedó patente este domingo en la plaza de San Juan, en Telde, donde una estampa curiosa hermanaba a los vecinos que paseaban tranquilamente por el casco histórico con jóvenes disfrazados de sus personajes favoritos. La primera Feria del Manga que se celebra en el municipio atrajo a un público variopinto que se desplazó desde todos los rincones del Archipiélago para disfrutar de una jornada de videojuegos, pop coreano, cosplay y referencias a la cultura asiática.

El encuentro contó con más de 50 carpas, donde los fanáticos pudieron conocer de cerca a un plantel de artistas que han decidido enfocar su talento en los mundos fantásticos y la estética japonesa. El primer día estuvo marcado por un concurso de baile de k-pop y distintos talleres para perfeccionar el arte del rol y el dibujo, mientras que este domingo, entre las 10:00 y las 16:00 horas, habrá una pasarela con los mejores disfraces y se presentará el videojuego Naals Tales, desarrollado por el estudio Daydream Software y basado en la bilogía de ciencia ficción El viaje de Kadiha Khel.

Este tipo de ferias reúne a un público fiel, que aprovecha para mostrar sus gustos y conocer a otras personas con sus mismos intereses. "Aquí, si tú eres friki, te puedes expresar libremente y ser como realmente eres, sin miedo a que te juzguen", expresó Rue Rivero, que mezcla artesanía y moda alternativa en la tienda de Venus Goth Store. En su puesto, hace un juego de contrastes y combina la estética lolita y kawaii con lo gótico, creando puños americanos con un toque femenino.

Distintas áreas

El evento cuenta con otro punto de encuentro en el Rincón Plácido Fleitas, donde hay una zona gaming que los asistentes aprovechan para utilizar las consolas y jugar a videojuegos. La denominada zona arcade se ubica en la Casa Condal y acoge una exposición inspirada en las máquinas recreativas para apelar a la nostalgia de los jugadores más experimentados y educar sobre los inicios de la industria.

Entre los que se animaron a disfrazarse de sus personajes de anime favoritos se encontraban, con sus nombres artísticos, Sesu Cosplay, Leandro RMG, PokeDBZ y Kira. "Algunos de los que seguimos los temas frikis vivimos en el campo, en Telde, y la verdad es que nos fascina que tengamos algo más cerca porque nos cuesta un poco desplazarnos", señalaban. La mayoría de encuentros sobre cultura nipona se celebran en recintos cerrados y requieren pagar una entrada, así que al llevar estas propuestas a pie de calle se logra atraer a un público más variado.

Para Loida Suárez, conocida en redes sociales como Loikatsushi, estos encuentros le permiten dar a conocer las ilustraciones que lleva haciendo desde hace unos tres años, cuando se graduó en Bellas Artes y se tituló en la rama del cómic. Trabaja en tradicional, con acuarelas y tinta china, y en digital, combinando ideas originales con referencias a películas del estilo de Tim Burton. "El hecho de que no tengamos que pagar por la mesa nos da pie a traer más cosas originales, a invertir más en lo que es el producto para poder enseñar nuestro arte", destacó.

Los más jóvenes se subieron al escenario para representar sus coreografías al ritmo del pop coreano, en un concurso que contó con el grupo Invidia como jurado. Para calmar el fervor que genera este tipo de música entre unos seguidores que siguen aumentando, la tienda Bubble K trajo un arsenal de merchandising no oficial inspirado en estos grupos y artistas, conocidos como idols. "Me enorgullece muchísimo que se hagan eventos así porque, cuando yo era más jovencita, el k-pop no se veía casi nada o se avergonzaba. Era como un foco de hacer bullying", expresó Ariadna, una de las encargadas del puesto.