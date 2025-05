Dimite el secretario del Ayuntamiento de Ingenio

El secretario del Ayuntamiento de Ingenio, Manuel Afonso, presentó su acta de dimisión tras permanecer 12 años en el cargo. El funcionario de carrera ha retomado su cargo desde que cesó a fin de abril como responsable del área jurídica municipal. Afonso dice que se va "por cuestiones personales" Su dimisión se admitió en el último pleno de abril y el día 14 pasado se firma el decreto de Alcaldía que adjudica en comisión de servicios a una funcionaria de carrera del Gobierno canario la plaza de técnica en el departamento jurídico, alegando la urgencia para ocuparla. El mismo decreto recoge la conclusión de Recursos Humanos municipal, que especifica que "desconoce la necesidad urgente e inaplazable para ocupar esta plaza", que no es la de la Secretaría, pero a la que puede optar esta funcionaria. La oposición ha denunciado este decreto por creer que no se ajusta a la legalidad, que el nombramiento es "a dedo" y estudia llevarlo a Fiscalía. La alcaldesa niega estas acusaciones y afirma que "todo el proceso está conforme a ley".

El secretario municipal hasta abril en el Ayuntamiento de Ingenio achaca su marcha a asuntos personales aunque fuentes cercanas dicen que "está hasta las narices" y que prefiere irse en silencio. En los últimos años, Afonso se vio obligado tomar duras e inusuales medidas, como ordenar "por imperativo legal" al anterior alcalde, José López, su ausencia de un pleno, aunque al final sí participó; o advertir en reiteradas ocasiones al gobierno que incurrriría en delitos como prevaricación de no hacer caso a los informes desfavorables de los técnicos municipales.

Ahora, los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Ingenio como PSOE y AGS, denuncian el parón en la gestión del gobierno municipal desde hace meses, agudizado tras la dimisión del secretario.

La concejal socialista Ana Hernández sustenta su denuncia al decreto rubricado por la alcaldesa Vanesa Martín en que "se ha querido poner a dedo a una persona determinada, con nombres y apellidos. Es funcionaria y cumple los requisitos, pero no se ha hecho el procedimiento reglamentario establecido, como una comunicación o publicación en los boletines oficiales. Quien ha incumplido es la alcaldesa", sentencia. Hernández añade que el "gobierno actual está haciendo las cosas a lo loco, sin contar con los consejos que les están dando los técnicos internos y ordenando, el este caso, por encima de un informe interno de recursos humanos".

El decreto firmado el día 14 por la alcaldesa Martín "ordena a Recursos Humanos (RRHH) al nombramiento provisional en comisión de servicios de una funcionaria del Gobierno de Canarias en el puesto de técnica de Administración General del departamento de Derechos Jurídicos, prescindiendo de absolutamente del procedimiento legal sin convocatoria pública dada la urgencia de esta Corporación". Se acoge a que los puestos vacantes pueden cubrirse temporalmente en comisión de servicio. El mismo decreto recoge la conclusión del servicio del departamento de RRHH, que indica que "desconoce la necesidad urgente e inaplazable para cubrir la plaza descrita". En concreto, esta funcionaria de carrera que ya ocupa la plaza desde el día siguiente de la firma del decreto, podrá optar a la plaza de la Secretaría municipal que dejó vacante Afonso, una vez se convoque el concurso "loa la mayor urgencia posible", detalla el documento de Alcaldía.

"Algún informe que no quieran firmar"

En términos similares declara la portavoz de Agrupa Sureste (AGS), Minerva Artiles , también en la oposición del ayuntamiento en referencia al decreto. Sostiene que "primero sería tirar de los habilitados funcionales, la tesorera o interventora y si no pueden porque tengan muchas funciones, que la alcaldesa designe a algún funcionario accidental del ayuntamiento en lo que sale el procedimiento legal". Resalta que " hay una lista de habilitados nacionales de los que se puede tirar y no coger a dedo". Se pregunta si "igual hay algún informe que no quieren firmar los técnicos municipales", o "qué opina de todo esto el colegio de habilitados nacionales".

La alcaldesa Martín niega las acusaciones de posible irregularidad y que no hay expediente negativos

Carga directamente sobre la inoperatividad del actual gobierno y pone como ejemplo el contenido de los últimos plenos, "donde solo se ha tramitado la subida de sus sueldos o el cambio de un concejal de jornada completa a parcial". El próximo de este mes, el 20 de mayo, "da pena. Solo lleva la declaración de rechazo a la violencia de género, la firma del acta anterior y una moción del PSOE". Eso sí, Artiles no descarta que "ahora metan por asuntos de urgencias cualquier cosa, pero da idea de cómo funciona la gestión. Nula. Solo inauguraron una biblioteca que además heredaron de otro gobierno".

La que sí considera urgente para cubrir es la plaza del secretario, que presentó su acta de dimisión a finales de abril. No quiere pronunciarse respecto a los motivos que lo impulsaron a tomar esta decisión y continúa al frente como jefe del departamento jurídico municipal.

Conforme a ley

Vanesa Martín, que gobierna con su partido Forum Drago y NC en pacto con el PP y Somos, subrayó respecto a los motivos de la dimisión del secretario que "el motivo le tocaría a él decirlo" y expresó que "es un trabajador ejemplar y siempre ha velado por esta administración y todo lo que conlleva ello".

Negó las acusaciones sobre la posible irregularidad de la contratación y afirma "el expediente está en curso. Lo que sí puedo asegurar es que está conforme a la ley. Además, constató que "no tengo ningún expediente con informes negativos, que soy sepa".