Agüimes exime de impuestos a los constructores de las 1.700 viviendas de alquiler

El Ayuntamiento de Agüimes presentó ayer a empresarios de la construcción de las palmas su plan estratégico para la construcción de 1.766 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en suelo público para rentas medias a través de la promoción público-privada. La medida fue aplaudida por la patronal , que está a la espera de la publicación del pliego de condiciones de la licitación para analizar su viabilidad. No obstante, avanza que "la promoción pública en alquiler como única opción no es viable". La solución radica en que el inquilino opte a ser propietario a los 10 años, que choca con la prioridad local de mantener esta bolsa de suelo de Agüimes de titularidad municipal. El municipio propone exonerar del pago de la licencia de construcción y del IBI a las empresas que quieran participar de esta pionera iniciativa solucional a la carencia de viviendas y que por ahora solo han puesto en marcha Mogán y Agüimes.

El alcalde del municipio, Óscar Hernández, se reunió este martes en Las Palmas de Gran Canaria con una representación de los empresarios de Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas, que preside María de la Salud Gil. En el encuentro, el regidor expuso la base del proyecto de colaboración público-privada para la construcción, en tres fases, de más de 1.700 viviendas en régimen de alquiler a precio tasado. Se estructura en tres fases, en distintas localizaciones en bolsas de suelo público de uso residencial y que se iniciará en el casco y playa de Arinaga. Esta propuesta, acogida al Decreto Ley de Medidas Urgentes en el ámbito de vivienda, está destinada a jóvenes, mayores y familias de rentas medias y empadronados en el municipio al menos durante cinco años.

Hernández anunció que modificarán las ordenanzas fiscales para eximir del pago de la licencia de construcción a las empresas que se presenten a la licitación, así como del abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante todo el tiempo de concesión. Con estas medidas pretende que el plan sea atractivo porque conllevaría "abaratar los costes de edificación y conseguir un impacto favorable en el alquiler de las futuras viviendas". Se comprometió además a agilizar en todo lo posible los trámites normativos para acelerar la ejecución de las obras.

El plan, aprobado por el Pleno municipal el pasado 6 de mayo, se encuentra en período de exposición pública, pendiente de recibir las posibles alegaciones de los interesados. Se espera que pueda quedar aprobado en las próximas semanas, para ser licitado previsiblemente a lo largo del próximo verano.

Gil subrayó que los empresarios presentarán las alegaciones oportunas y esperarán a la publicación del pliego de condiciones .

La representante de los empresarios de la construcción de la asociación provincial se congratuló de la iniciativa municipal del ayuntamiento para atender la gran demanda de viviendas, que solo ha emprendido con el municipio de Mogán, algo "que no hacen ni a nivel nacional". Sin embargo, expresó al primer edil que aunque todo es negociable, "la promoción pública en alquiler como única opción no es viable, porque no salen los números".

Gil puso en conocimiento del alcalde que para que sean rentables al empresario, "deben ser calificadas como de régimen general en alquiler a diez años, de tal manera que el inquilino pueda convertirse en un futuro en propietario de las viviendas." Este aspecto chocaría directamente con el plan de Agüimes, de que estas viviendas "sean en régimen de alquiler y no contemplan la opción de compra", señaló el regidor. "La idea es que el inquilino, una vez logre una mayor solvencia económica, la abandone y quede a disposición de otro vecino».

Gil añade que hay tiempo "para trabajar juntos y apoyar esta iniciativa para hacerla viable" al tiempo que elogió el trabajo del ayuntamiento para desarrollar un proyecto de este tipo. Reiteró que esperarán a la publicación del pliego de condiciones para la licitación de la oferta pública de estas promociones para entrar en detalles.

La primera fase cuenta con tres bolsas de suelo entre las que se reparten un total de 224 pisos. Los dos solares en el casco de Agüimes están localizados en la avenida Hermanos La Salle, una de las principales vías de la villa. Uno cuenta con una superficie de 625 metros cuadrados, donde irán 15 viviendas, y el otro con 1.578 metros cuadrados, para 66 unidades.

El solar de Arinaga, ubicado en la calle Almirante Arriaga, tiene 3.327 metros cuadrados, donde caben 143 viviendas.

El alcalde calculó que las tres fases podrían estar finalizadas en aproximadamente cinco años.