La ONCE estrena en Vecindario dos nuevos quioscos

La ONCE ha presentado en Vecindario (Santa Lucía de Tirajana), uno de sus dos nuevos quioscos, un modelo más accesible para todos los agentes vendedores con discapacidad, más sostenible por la tipología de productos de construcción y sus consumos y, especialmente, con más facilidad de comunicación con el público. Están situados en la Avenida de Canarias, 221 y 277 de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana), Las Palmas, y en muy pocas semanas contaremos con la tercera unidad situada a la altura de las oficinas de Correos.

José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias y Francisco José García, alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, han presentado el nuevo quiosco situado en la Avenida de Canarias, 221 de Vecindario, acompañados de los concejales Ramón Leví Ramos y Minerva Pérez, así como de Nicolás Díaz, director de la Agencia de la ONCE en Ingenio.

Nuevo diseño

El nuevo diseño de quiosco de la ONCE cuenta con unas dimensiones que no sólo no obstaculizan el paso en las aceras, sino que permiten una mayor accesibilidad para la persona que ejerce la venta y también para quienes se acercan a compartir unos minutos con el agente vendedor.

Para las personas ciegas usuarias de perro guía, el nuevo quiosco cuenta con un espacio de 1.240 mm x 1.250 mm para que el perro esté tumbado en el suelo cómodamente mientras su amo trabaja. Y para quienes utilizan silla de ruedas, el modelo dispone de una rampa fija de acceso al interior del quiosco, además de que todas las zonas de exposición son accesibles para estas personas mediante una plataforma que se adecua a las necesidades de la persona.

Además, para mejorar el confort del vendedor, se incluye una silla ergonómica, con regulación de altura y del respaldo; ruedas, apoyabrazos y reposacabezas; y un reposapiés regulable en altura. Por otra parte, el mobiliario cuenta con cajones e, incluso, un pequeño armario para poder colgar las prendas de abrigo.

Abiertos y cercanos

Con el objetivo de acercarse más al público, el nuevo modelo de quiosco muestra un excelente escaparatismo, por la gran superficie acristalada que presenta. Está dotado con dos puntos de atención de venta, uno en el frontal, y el otro, que ocupa el ancho de la puerta, cumple con la normativa sobre accesibilidad en cuanto a altura se refiere, para atender a personas con silla de ruedas.

La exposición de los productos de juego es muy clara y organizada para ayudar al cliente en su elección de compra y, además, no impide la visión del vendedor por parte del cliente, con lo cual el acto de comunicación y compra se hace más natural, con el objetivo de mostrarse siempre abiertos y cercanos.

La ONCE estrena en Vecindario dos nuevos quioscos / La Provincia

Se ha conseguido un modelo más actual y atractivo, con un excelente escaparatismo por la gran superficie acristalada que presenta, de líneas rectas, que surge partiendo de un prisma rectangular, al cual se le han realizado una serie de vaciados. Además, su iluminación le convierte también en un punto de referencia, sin ser agresivo con los entornos.

El quiosco presenta en sus laterales exteriores frases en Braille, para crear entre los transeúntes una clara identificación del quiosco con la ONCE, mostrando así que se trata de un elemento clave en la imagen de la Organización y una puerta abierta a los clientes que, además, permite toda la labor de inclusión social para personas ciegas o con otra discapacidad en toda España.

Igualmente, los materiales con los que se construye y la dotación de sistemas de aire acondicionado frío/calor son acordes con las más altas prestaciones y rendimiento ecológico.

Inclusión social

El delegado de la ONCE en Canarias ha agradecido al alcalde de Santa Lucía de Tirajana y a su equipo, la decisión de continuar apoyando a la ONCE accediendo a su petición para modernizar los quioscos. Afirmó que los ayuntamientos están para servir a los ciudadanos y apoyar el compromiso decidido de la sociedad a entidades como la ONCE, e invita al resto de Ayuntamientos de canarias a no dilatar en el tiempo estas decisiones y actuar con celeridad para estar en línea con la sociedad a la que sirven.

Por su parte, Francisco José García, alcalde del municipio, afirma que con este apoyo a la ONCE el ayuntamiento refuerza su compromiso con las personas con discapacidad y que continuará en una línea de trabajo para mejorar las condiciones de accesibilidad en el municipio y agradece a la ONCE su apuesta por Santa Lucía de Tirajana como municipio para seguir generando empleo para personas con discapacidad.

Con este nuevo quiosco, uno de los iconos de la ONCE, cambia la imagen de esta puerta de acceso a un mundo de inclusión social para las personas con discapacidad, que cumple además con los requisitos que actualmente demanda el mercado y con aquellos relacionados con la accesibilidad universal.