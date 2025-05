El activista de la comunidad sorda, Marcos Lechet, escucha alto y claro al Ayuntamiento de Telde

Marcos Lechet parecía este miércoles un chiquillo con zapatos nuevos en las oficinas municipales de Telde. Las dependencias estrenaban los bucles magnéticos, un dispositivo que funciona a través de micrófonos que se utilizan para transmitir una señal de audio a las personas con discapacidad auditiva que portan implantes cocleares o audífonos, y que les permite mantener una conversación con el personal de la administración de forma nítida y limpia de los ruidos del entorno.

El alcalde Juan Antonio Peña fue el primero que hizo la prueba desde una de las mesas que cuentan con ese aparato, recibiendo la aprobación de Lechet, que expresó al escuchar de forma clara la voz de Peña, «esto es una maravilla».

Fue este ciudadano de Telde el que propuso al Ayuntamiento la instalación de estos aparatos en la administración pública municipal en 2023 , y ahora son una realidad. «Aunque ha sido rápido, viendo cómo funciona la burocracia, para nosotros siempre es lento porque nos estamos comunicando todos los días las 24 horas», explicó el teldense, quien añadió que, aunque es un comienzo muy importante y del que está agradecido, subraya que aún falta la figura del intérprete de lengua de signos, para que Telde sea una ciudad accesible «porque no todas las personas sordas son candidatas a un implante cloquear y no pueden usar audífonos.

No podemos dejar incomunicados a estas personas». Además de los 10 dispositivos de bucle magnético colocados en las oficinas municipales de El Cubillo, también hay instalados dos en la Policía Local, uno en el Centro de Mayores de Telde, uno en la Concejalía de Igualdad y otro en la de Servicios Sociales.

Sentado con presidentes de Gobierno

La instalación de estos dispositivos en las dependencias del Ayuntamiento de Telde, municipio en el que reside, es solo un paso más en su lucha por concienciar a la sociedad sobre las dificultades y las barreras que padecen continuamente las personas sordas.

Marcos Lechet era sordo desde los cinco años, y con 21 años le colocaron un implante coclear y pudo escuchar por primera vez su voz. Recordó emocionado que ese momento fue «una sensación increíble. El médico primero me preguntó mi nombre con los labios, y cuando lo dije fue como si sacara el corcho de una botella de champán. Los oídos se abrieron». Lechet aseguró que «fue emocionante. No sabía si llorar, si reír..., el médico me dijo que diese una vuelta y escuché los coches, incluso a un matrimonio que estaba hablando, al que me acerqué y les dije, con respeto, que me estaba enterando de todo. Quería decirle a todo el mundo que podía oír».

A partir de ahí comenzó una larga lucha por mejorar la vida de las personas sordas, «que históricamente hemos sido un colectivo invisible». Su propuesta de la gratuidad de los implantes cocleares y su caro mantenimiento le llevó a sentarse en la Moncloa con los presidentes Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, y con varios ministros. También guarda un buen recuerdo de Salvador Illa. «A nosotros es difícil engañarnos porque conocemos los gestos faciales y vemos cuando realmente no están escuchando, e Illa me prestó mucha atención, hasta el punto que ahora somos amigos», aseguró.