El piano y las bandas sonoras de películas se unen en un concierto en Guía

Las notas musicales se abrazan a las películas, en directo. El Teatro Hespérides de Guía acoge este viernes un concierto de piano con temática cinéfila bajo el título ‘Música de cine’. Contará con 22 piezas de bandas sonoras muy conocidas, bajo la dirección de la profesora de piano Lourdes González.

Memorias de África, Indiana Jones, La Bella y la Bestia, La La Land o Ghost. Estas son algunas de las obras de renombre en el cine, que también han pasado a la historia por su ambientación musical. Estas y otras bandas sonoras forman parte de las piezas a las que 25 componentes de este espectáculo instrumental y de voz darán vida, con estudiantes de seis años hasta los 80.

«Se trata de un concierto en familia, de piano y voz, y con alumnos de edades muy dispares. Será un acto más emotivo, porque vamos a ver a niños pequeños tocando piezas importantes, y otros mayores que no se esperaban subir a un escenario. Pero ambos se emocionan por igual. Será una actuación emotiva», señala Lourdes González.

Un granito cada uno

El programa contará con 22 músicos de distintos instrumentos, aunque con una presencia esencial del piano, así como tres cantantes. Precisamente, aunque no son profesionales de momento, algunos apuntan maneras. No en vano, una de las artistas en ciernes presentará en poco tiempo un disco. Y el más veterano sigue con la misma ilusión de un joven, tras sus raíces con Los Sabandeños. «Cada uno pone su granito», señala la promotora de este concierto, que se reconoce como una profesora atípica.

El programa incluye entre los intérpretes a María del Pino Suárez al pino en la película del mismo instrumento; Malik Eladel se pone al frente de las teclas en Indiana Jones; Carlota García, con La Bella y la Bestia; Grazielle da Costa, en Cabaret; Jesús Rodríguez y la cantante Aithana Rodríguez, en Sugar House; Raquel Mederos, Patricia Ruiz y Raquel Saavedra, en Cuenta Conmigo; Arminda Sosa, en Memorias de África; Allegra Monzón, con Coco; Jesús Rodríguez, en Intocables; Desirée Suárez, y Gara y Andrea Álamo, con Crepúsculo; Darío Santiago, con The Society of the Snow; Pino Estévez y Patricia Ruiz, con Ghost; Eric Ramos, con The Piano; Gara y Andrea Álamo, El Gran Showman; Carlos y Óscar Macías, con Crepúsculo; y Raquel Saavedra, con La La Land; a los que se unirán otras películas como Catas, Orfeo Negro, New York New York, y una obra de Chopin.

Con anécdotas

En Crepúsculo y El Gran Showman, que es un musical, coincidirán las imágenes del filme con la música en directo de los alumnos. Y el concierto incluirá entre las piezas imágenes sobre qué va a sonar, y se contará alguna anécdota de la película o la canción.

La iniciativa ha pasado en dos ocasiones por Agaete, y ahora recala en Guía de la mano de Lourdes González, que ha agradecido el apoyo de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guía.