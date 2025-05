Juan Carlos Hernández Atta, portavoz de Asamblea Valsequillera: «Nuestro partido se ha ganado la oportunidad de volver a gobernar en Valsequillo»

La formación política celebra esta noche su 30 aniversario. Tiene palabras de agradecimiento para las personas que han pasado por este proyecto. Después de una etapa de autocrítica, afronta el camino hacia las elecciones de 2027.

Asamblea Valsequillera celebra esta noche los 30 años de su constitución. ¿A qué se debió el nacimiento de un nuevo partido político en Valsequillo?

Pues se debió a una enorme desilusión con respecto a un grupo de personas que venían trabajando desde finales de los 80 y principios de los 90. Algunas sentían que el proyecto con el que estaban comprometidos se desvirtuó una vez que se llegó al Gobierno. Ese grupo de personas descontentas decidió crear Asamblea Valsequillera para dar continuidad a aquel proyecto por el que habían trabajado, un proyecto asambleario donde contaban las personas y no que decidiera uno solo. En este partido político los cargos orgánicos no tienen más capacidad de decisión que el resto, y ese espíritu asambleario es lo que creo que nos ha hecho fuertes a lo largo del tiempo, y a mí, desde luego, me hace llegar al convencimiento de que es el mejor sistema que conozco para representar a la democracia.

¿Cómo definiría estos 30 años de trayectoria?

Pues han sido 30 años de muchísimo trabajo, porque nosotros creemos que el trabajo es lo que tiene que caracterizar la política de servicios. Es estar cerca de los problemas de la gente, establecer un modelo de gestión que los resuelva, atender a las demandas y ofrecer calidad de vida a las personas que viven en el municipio. Nosotros arrancamos en el año 1995 y tuvimos la oportunidad de gobernar entre 2007 y 2011. Creo que en esa etapa se dio un empuje cualitativo enorme al municipio. No solo en la gestión, sino también en cuanto a infraestructuras, servicios, políticas de igualdad y desarrollo económico. De hecho, 14 años después, todavía, por ejemplo, las infraestructuras más importantes que tiene el municipio e iniciativas a nivel económico datan de aquella época. Nos hubiera gustado estar más tiempo al frente del Gobierno municipal, obviamente, pero desde que volvimos a la oposición no hemos parado de trabajar para volver a ganarnos la confianza de la gente y tener la oportunidad de volver a dirigir este municipio para traer el cambio que creo que necesita. A mí me duele ver cómo esta Valsequillo.

En 2011 no volvieron a salir elegidos. ¿A qué cree que se debió?

Creo que en ese tiempo nos dedicamos mucho a la gestión, porque cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos con un desbarajuste tan importante que centramos todas nuestras fuerzas en la gestión municipal. Cuando hablo hoy en día con la gente me reconoce que en la gestión en Valsequillo en esa etapa dio un salto adelante importantísimo. Se modernizaron la administración y muchas infraestructuras, pero los que estábamos en el partido nos descuidamos en mantener en la calle la llama encendida. Creo que Asamblea Valsequillera quizás abandonó esa parte más política por apoyar a nuestros compañeros en el Gobierno. Hemos hecho ese ejercicio de autocrítica y decir, oye hay que combinar la gestión con estar cerca de nuestros vecinos y vecinas. No se pueden poner todo el esfuerzo en un solo lado de la balanza.

Actualmente, el grupo de Gobierno está en minoría. ¿Cómo actúa ante eso su partido?

Pues mira, lo estamos haciendo de la misma forma que cuando tenían la mayoría. Nuestro sentido de la oposición se caracteriza por ser responsable, constructiva y crítica cuando tiene que serlo. Ahora lo seguimos haciendo igual. Lo que pasa es que al estar el grupo de Gobierno en minoría y la oposición ser mayoría, pues nuestra capacidad de acción es mayor porque aquellas cosas que consensuamos entre la oposición y el grupo de Gobierno salen adelante, porque no somos exclusivos ni excluyentes. Antes nosotros nos teníamos que conformar con hacer propuestas y esperar que el grupo de Gobierno las llevara a cabo o no. Ahora sabemos que tenemos una mayor capacidad de acción y de decisión, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos intentando proponer muchas cosas al grupo de Gobierno, y en muchas estamos de acuerdo. De hecho, desde que está en minoría, el 90% de las cuestiones las hemos votado en el mismo sentido, pero hay otras que nosotros creemos que responden a las necesidades de este municipio y queremos impulsarlas, y así lo estamos haciendo, pero siempre buscando el diálogo y el consenso. No somos la oposición del no por el no, sino siempre mantenemos ese ánimo constructivo y crítico. Lo que pasa es que en el municipio las cosas están tan mal en muchos ámbitos que a veces es difícil ponerse de acuerdo.

En el caso de que saliera en las elecciones de 2027 Asamblea de Valsequillera, ¿pactaría con el nuevo grupo recién creado, Municipalistas Primero Canarias, si fuera necesario?

Mira, no sé cuál es la línea que van a seguir, pero desde luego yo soy de los que creo que la confianza se construye andando y, desde luego, ahora mismo nosotros creemos primero que queremos intentar sacar el mayor número de votos y la mayor representación posible, pero considero que ahora mismo el Gobierno de 2027, si fuese necesario un pacto, estaría más en la línea de los partidos que estamos ahora mismo en la oposición que en otras fórmulas que ahora desconozco cuál es su punto de vista y sus objetivos de cara al futuro. De todas formas, nosotros nos consideramos la opción ganadora y queremos intentar tener el mejor resultado posible para, si puede ser, gobernar solo nosotros en el municipio.

¿En qué momento están actualmente?

Pues está en un momento de mucho auge. El foro de debate Ágora o el grupo creado Somos + Jóvenes es un claro ejemplo. También aumentamos en representación en las últimas elecciones. Creo que Asamblea Valsequillera está en un momento de muchísimo crecimiento, donde se está incorporando muchas personas que además estaban antes en otras corrientes políticas, que piensan de forma distinta, pero que tienen un objetivo en común con nosotros y es la defensa de Valsequillo.