‘Geny’ Santana asume las áreas de Mayores y Vivienda

El Pleno de Teror dio la bienvenida ayer a dos nuevos ediles, María Eugenia Santana ( PP), y a Daniel Quintana (NC), tras la marcha de Mónica Nuez y Samuel Suárez. Santana, conocida por ‘Geny’, se incorpora además al grupo de gobierno, asumiendo las delegaciones de Mayores, Consumo, Juzgado de Paz, Vivienda y Artesanía.

‘Geny’ Santana (1971) es vecina del barrio de Arbejales y de profesión administrativa. Se incorporó al Partido Popular de Teror en 2019, formado parte de las listas en las dos últimas elecciones municipales. Dedica gran parte de su tiempo libre a labores sociales y de voluntariado, y entre sus aficiones destaca las manualidades, especialmente la restauración de muebles. En sus primeras palabras ante el Pleno agradeció a sus compañeros de partido y a la Corporación por la excelente acogida que ha tenido. «Me he sentido desde el primer momento muy bien acogida y me dejaré la piel y todas mis fuerzas para estar a la altura y no defraudar a la ciudadanía», manifestó.

Daniel Santana (2000) pasa a ser el edil más joven de la Corporación, vecino de El Álamo, y de profesión electricista. Se incorporó a las listas de NC-FAC en las últimas elecciones municipales de 2023. Entre sus aficiones destaca la apicultura y la lucha canaria. En sus palabras de toma de posesión manifestó que «es un orgullo ser concejal de Teror e intenteré defenderlo lo mejor posible y con mucha ilusión junto a mis compañeros».

El Pleno de la Corporación municipal de Teror dio cuenta además de la constitución de los Grupos Políticos de la Corporación, manteniéndose el grupo de Gobierno conformado por el PP y PSOE, y del grupo de la oposición conformado por seis ediles de NC-FAC.

Al mismo tiempo se informó de la modificación de la composición de las comisiones informativas y de las tenencias de alcaldía, correspondiendo la 1ª a José Agustín Arencibia, 2ª Manuel Farías, 3ª Sabina Estévez, 4ª Ylenia Sánchez, y 5ª Laura Quintana. También se actualizó la representación en los distintos órganos colegiados y organismos públicos.