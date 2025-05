Peter Walton: «En Gran Canaria se justifican dos nuevos campos de golf»

¿Qué valoración hace del congreso europeo que acoge Gran Canaria?

Esta es la tercera edición del Congreso Europeo de la IAGTO y ya es la de mayor participación e inscritos, de todas las que se realizan en Europa. En Gran Canaria, estos días, tenemos a 830 delegados de 52 países, algunos tan lejanos como Omán, Argentina, Estados Unidos, de Filipinas o de cualquier parte del mundo, aunque predomina el europeo, lo cual ofrece un valor enorme para la isla en su posicionamiento. Gran Canaria es un destino prioritario para nosotros y cada evento o actividad que hemos realizado en la isla ha sido económicamente productiva. Esto ha ayudado a que los campos de golf de Gran Canaria estén en un momento positivo.

La isla recibió alrededor de 100.000 clientes de golf y generó 200 millones de euros en 2024 ¿Cree que esta cifra se puede mantener o aumentar?

Bueno, entre los invitados hemos traído a 280 turoperadores especializados de 37 países diferentes. Están aquí para vender destinos europeos y también están vendiendo paquetes turísticos para el destino Gran Canaria, por lo que el impacto será inmediato. Además, 70 de esos 280 turoperadores han participado en rutas y visitas programadas antes del evento para conocer mejor la isla, sus campos de golf y también su oferta genérica. Con esto están ahora en una posición de ventaja a la hora de vender los atributos turísticos de la isla y la experiencia completa, por lo que habrá un beneficio inmediato para Gran Canaria.

¿Cómo valora la oferta de Gran Canaria para los golfistas?

Puedo dar una idea de lo que piensan los turoperadores. Lo primero son los campos. Tienes siete campos en la isla y cuatro que están relativamente cerca en la principal zona turística. No más de 20 minutos en coche, y eso se reconoce como un ‘clúster’. Significa que los golfistas que se alojan en la zona Sur pueden jugar fácilmente en los cuatro campos en poco tiempo. Eso es lo que se busca. Además, los campos son diferentes y presentan propuestas variadas. Los cuatro campos son únicos, como los del resto de la isla, y ofrecen una experiencia diferente. Esto sucede en pocos sitios, máxime si ves la calidad y las condiciones perfectas de estos campos. Están inmaculados y gestionados muy bien, con muy buenos profesionales, buenas instalaciones, buenas sedes, buena comida y eso es lo que buscan. Pero, además, Gran Canaria tiene otros atributos complementarios, como la facilidad de conexiones desde una variedad de ciudades europeas y una buena movilidad con el aeropuerto. Esto es importante. Hay muchos sitios en Europa para practicar, pero pocos con esta variedad a tan poca distancia, lo que deja al cliente más tiempo para otras actividades, para salir a comer y hacer excursiones. Además, Gran Canaria se vende con su oferta complementaria, con su belleza interior, con sus viñedos y gastronomía. Tienes el mar, la naturaleza y una gran gastronomía. Y esto se valora mucho. Son cosas que se combinan perfectamente para el cliente del golf y que convierten a Gran Canaria en un destino perfecto. No importa la edad, tienes muchos jóvenes que disfrutan del ocio nocturno, el turista familiar y el que busca buenos restaurantes y tranquilidad. No hay un nicho concreto al que no puedas apelar desde este destino y esto es un atributo.

¿En qué es positivo el cliente del golf para Gran Canaria?

Hay tres razones principales. El cliente del golf se gasta más cada día que el turista medio, con una diferencia cercana a los 500 euros por cliente y viaje. En algunos segmentos presenta un 50% más de gasto diario. En segundo lugar, es un cliente que viaja todo el año. Por último, muchos vienen y conocen Gran Canaria por primera vez a través del golf y un porcentaje muy elevado del mismo repite.

¿Cuál es la implicación de la IAGTO con los valores de la sostenibilidad?

Es máxima. En primer lugar, decir que nosotros entendemos que es viable apostar por un nuevo campo cuando los demás en la zona superan el 75% de su capacidad en los últimos ejercicios. Esto sucede en Gran Canaria y ya dije que justificaría la presencia de dos campos nuevos. Pero esto no es algo tan sencillo. La construcción de un campo no debe hacerse en menos de tres años y con un proyecto que sea sólido, sostenible y apoyado por la sociedad. Lo primero es que debe ser rentable a largo plazo. En segundo lugar, un campo que no sea sostenible ni se plantea desde el año 2000. Muchos se utilizan como zonas de protección intermedia junto a zonas de naturaleza protegida y actúan de manera positiva. Y, por último, algo esencial, el apoyo de la población local. . Los residentes son una parte importante y deben beneficiarse y disfrutar también de la actividad que propone. Eso nos asegura que perdure siendo sostenible.