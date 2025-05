Las 25 viviendas de Las Arenillas de Santa Brígida mejoran en eficiencia energética

El Gobierno de Canarias ha emprendido los trámites para la rehabilitación urgente de las 25 viviendas de protección oficial de la urbanización Las Arenillas, en la localidad de La Atalaya de Santa Brígida, en concreto para mejorar el aislamiento térmico de las casas y la eficiencia energética.

La iniciativa para reformar esas viviendas arrancó el 7 de junio de 2024, fecha en que se firmó el contrato para redactar el proyecto, adjudicado a la empresa Centro de Estudios Materiales y Control de Obra S.A. por una cuantía de 62.073 euros. El diseño básico fue entregado el 9 de diciembre y el proyecto de ejecución fue aprobado el pasado 13 de marzo, según explica Antonio Ortega, viceconsejero de Vivienda del Ejecutivo autonómico, quien subraya que se están culminando los demás trámites administrativos para licitar las obras.

Vista de la urbanización Las Arenillas / José Carlos Guerra

Este es único programa de viviendas públicas del Gobierno de Canarias en el municipio de Santa Brígida, donde se contabilizan 59 solicitudes para acceder a una casa. El Registro de demandantes de vivienda protegida de la Comunidad Autónoma señala que 25 de esas peticiones son para un inmueble público en alquiler, dos en propiedad, 10 para una casa de promoción privada en alquiler y 22 en propiedad.

Escasez de vivienda

Son cifras bajas si se comparan con otras localidades de Gran Canaria con similar número de habitantes, pero el alcalde satauteño, José Armengol, asegura que el hecho de ser el municipio canario con mayor renta media per cápita no debe llevar a la conclusión de que Santa Brígida no tiene problemas de vivienda.

El alcalde José Armengol sostiene los demandantes de vivienda son muchos más que los 59 que figuran en el registro del Gobierno de Canarias

«Aquí también hay mucha escasez, sobre todo para la gente joven; son más demandantes de los que aparecen en ese registro, pues la mayor parte de los jóvenes no encuentran una casa en el municipio y se tienen que ir a vivir fuera», apunta Armengol, quien resalta que en los últimos años ha crecido la población y también el número de viviendas que ahora se destinan al alquiler vacacional.

Ante ello, el Ayuntamiento ha encargado un plan de vivienda para hacer un diagnóstico de las necesidades reales y de los terrenos que podrían ser utilizados para construir vivienda pública, bien a través de convenios con el Gobierno de Canarias o «con cualquier otra fórmula que sea factible», anuncia el alcalde, que espera disponer de ese plan antes de final de este año.

Actuaciones

La intervención del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) en la rehabilitación energética de las 25 viviendas protegidas de Las Arenillas se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation.

Armengol detalló que las viviendas objeto de intervención son unifamiliares adosadas de dos plantas, organizadas en cuatro bloques, tres de ellos con seis viviendas y uno con siete. El objetivo principal del proyecto «es mejorar la eficiencia energética, la sostenibilidad y el confort de las viviendas mediante soluciones constructivas sostenibles e inclusivas».

Así, se instalará aislamiento térmico en fachadas y cubiertas inclinadas. También se sustituirán las ventanas por carpinterías de PVC con doble acristalamiento y persianas térmicas. Las puertas exteriores se cambiarán por modelos con mejor aislamiento y eficiencia energética. Igualmente, los termos eléctricos se reemplazarán por bombas de calor aire-agua para ACS, con un 75% de energía renovable, apoyadas por paneles solares térmicos.

La medida forma parte de la estrategia +VICAN, que busca garantizar el acceso a una vivienda digna, priorizar a los colectivos más vulnerables y promover un desarrollo territorial equilibrado.