El café del Valle empodera a la mujer

Agaete resalta el papel de las impulsoras del cultivo del café en el Valle en una jornada con sus protagonistas, catas, talleres, charlas y la exposición fotográfica con 20 historias. Relatos como los de Tina, de los Ruano, que desde niña está al cuidado de la plantación. O Adriana Mendoza, que recupera la de su abuelo

El mejor café no debe ser ni fuerte, ni oscuro, ni amargo. Es el resultado final que debería llegar al paladar tras un proceso delicado de producción del cultivo de la planta a la taza en el que la mujer ha jugado, juega y jugará un papel estratégico. Entre cafetales y en cualquier sector.

Lo sugirió ayer la campeona nacional barista, Sara Solanas, durante uno de los talleres que se impartieron en San Pedro, en el Valle de Agaete, en el transcurso de la jornada especial para el encuentro entre vecinos y visitantes con el propósito de dar a conocer el valor y empoderamiento de las mujeres del café, sus fincas, vidas e historias.

Se prolongó durante cuatro horas, que se hicieron cortas pero dieron una semblanza del papel de la mujer en el sector del cultivo del café a través de catas , degustaciones o la completa exposición fotográfica Mujeres en el café de Agaete, de Nacho González.

Acudieron representantes, encargadas o familiares que guardan relación con las fincas activas que hay en el Valle de Agaete. Algunas siguen productivas desde el siglo XIX. Han guardado un hueco para el café. Como la de Tina, de los Ruano. Lleva desde niña vinculada a la finca de su bisabuelo. «Las plantas llegaron de América. Se daban bien y aquí seguimos, aunque da más cariño que dinero», dice. La saga de productores de café continúa ahora con sus sobrinos .

Algunas de las parcelas agrícolas del Valle casi habían desaparecido. Pero vuelven a recobrar vida y esplendor. De ello se ha encargado la joven Adriana Mendoza, de poco más de 30 años, que encontró su «inspiración» y su ruta de vida al recuperar con 25 años la finca de cafetales y naranjos de su abuelo, abandonada desde que falleció, en 2017. Por su trabajo de marketing y repartidora de los quesos que vende la empresa familiar «pasaba por delante todos los días y me quedaba hecha polvo al ver su abandono, llena de rastrojos, y recordar cómo la tenía mi abuelo materno, Rosendo Sosa». El espaldarazo que la impulsó a lanzarse en su aventura, hoy su meta en la vida, fue el curso al que acudió impartido por un técnico agrícola municipal. «Me abrió los ojos definitivamente. Quién me iba a decir a mi que me iba a dedicar a esto, pero algo me dijo que era mi camino». Empezó a regar la tierra «y poco a poco la voy sacando», dice orgullosa, porque además de continuar repartiendo quesos, compagina las tareas en la finca con los estudios de técnico superior agrícola. No le pesa trabajar, estudiar y recuperar la finca porque «no es trabajo, la agricultura es lo que tenemos y faltan trabajadores especialistas en poda, por ejemplo, entre otros muchos oficios en los que pueden trabajar los jóvenes».

En este sentido hace un llamamiento a las instituciones «para que hagan cursos de formación de agricultura y menos de peluquería. La tierra es un recurso de vida y de trabajo: no hay podadores ni alguien que trabaje con sachos. El campo es la gran salida para los jóvenes», reclama.

La jornada fue un éxito absoluto con sus catas, gastronomía o talleres para los amantes del café y herramientas para diferenciar el café comercial y de especialidad. Y para los más pequeños, de elaboraciones con crema de leche. La exposición de González acaparó la atención en paneles con más de una veintena de historias que son contadas en texto y fotografía.