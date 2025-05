De Tenerife a Gran Canaria: el guachinche que ha cruzado el mar para conquistar paladares isleños

Gran Canaria siempre ha sabido acoger sabores, mezclarlos y darles su toque. Es tierra de tradición, pero también de reinvención.

En la Vega de San Mateo, al abrigo de su mercado y con vistas a las montañas, destaca El Manicomio, un guachinche que ha viajado desde el alma de Tenerife para quedarse. Un lugar donde el costillar se deshace al contacto del tenedor, el choco se convierte en protagonista y la tartita de piña da el broche final a un festín que ya se ha hecho viral en redes.

La cuenta especializada @guachinchesmodernosdetenerife lo advierte: “Apúntate esta recomendación porque te va a encantar”. En El Manicomio las raciones son tan generosas como sabrosas, y el espíritu guachinchero late con fuerza entre papas fritas y carne a la brasa.

De Tenerife a Gran Canaria con una fórmula infalible

Este restaurante no se anda con rodeos. Desde el nombre, hasta su ubicación en el antiguo local del buffet Los Nogales, junto al Mercado de San Mateo todo en él es directo, potente y, sobre todo, auténtico. Sus responsables lo tienen claro: “Venimos a ofrecer los mejores platos calientes”.

En su carta se dan la mano la tradición guachinchera con su vino, su carne y su brasa con esos toques modernos que tanto enganchan. Como los champiñones rellenos de almogrote o los huevos estrellados con chorizo, clásicos reinventados que han hecho del guachinche tinerfeño algo más que una bodega.

Un festín viral que no necesita entrantes

Las publicaciones de quienes ya han visitado lo dicen todo, pues aquí se viene a comer. Tanto, que los creadores de contenido decidieron saltarse los entrantes directamente. El costillar a la barbacoa a 21,50 euros se lleva los aplausos: “Les prometo que está super blandito”, aseguran.

Garbanzada de Guachinche El Manicomio. / Guachinche El Manicomio

El choco con papas fritas por 18,90 euros se lleva la ovación: “Es el más grande que me he comido”, comentan entre risas. Y es que aquí no hay espacio para florituras, solo para lo bueno. Las croquetas, los rejitos y la tarta de piña casera completan una experiencia de esas que te dejan planificando la siguiente visita. “En el fondo tiene bizcochito”, comentan sobre el postre, y ya con eso basta para saber que hay que probarlo.

Comer bien, sentirse a gusto

Pero no todo es comida en El Manicomio. El local es pet-friendly, cuenta con terraza, acepta datáfono, es accesible para personas con movilidad reducida y tiene tronas para los más pequeños. Además, hay aparcamiento público cerca y, lo mejor de todo, no hay que pegarse una pechada para llegar.

Las reservas se hacen exclusivamente por teléfono a través del número 638 51 42 73, lo cual no impide que cada vez sean más los que buscan mesa en este rincón de San Mateo, sobre todo los fines de semana. El horario también acompaña: abren de miércoles a domingo en turnos de mediodía y noche, y descansan los lunes y martes.

Una experiencia que va más allá del plato

Guachinche El Manicomio no es solo un lugar para comer, es un sitio para recordar por qué el guachinche es una institución en Canarias. Aquí, los sabores tienen historia, la cocina es generosa y la experiencia, completa. La Vega de San Mateo suma así un punto más en el mapa gastronómico de la isla, y lo hace con una propuesta que ya es imprescindible para locales y visitantes.