La Virgen de Santa Lucía, lista en Vecindario para ser anfitriona de la patrona

La imagen de la Virgen de Santa Lucía de Tirajana llegó este domingo a la parroquia de San Rafael en Vecindario en procesión desde la ermita de Sardina, a la que llegó a mediados de mes para iniciar un periplo histórico, tras dos siglos sin salir de su parroquia. Llegó arropada por más de 1.500 personas y es el paso previo para primer encuentro entre patronas, la del municipio y la de Gran Canaria, la Virgen del Pino, el día 3 de junio por el año jubileo. La agasajaron vecinos del municipio y de la isla en un recorrido amenizado por la banda de música de La Salle de Agüimes y un tiempo que acompañó. Escuchó a su paso desde vítores de "viva la Virgen", recibió flores lanzadas a su paso. Al llegar a la plaza de San Rafael repicaban las campanas entre aplausos y fue introducida en la iglesia en presencia del obispo auxiliar, autoridades y párrocos. Permanecerá hasta el 14 de junio.

La peregrinación desde la ermita San Nicolás de Bari de Sardina a San Rafael se inició a las 17.30 horas y se sellará en la memoria de todos, incuso los que desde sus casas la despedía con pétalos de flores desde sus casas. "Es de las elegidas para ver a la Virgen del Pino", comentó otra creyente que se desplazó caminando desde Vecindario a la ermita San Nicolás De Bari para acompañar a la Virgen, que para su primer desplazamiento se vistió con sus mejores galas. "Mírala qué guapa está", gritó, cuando el párroco Samuel Rubio y otros parroquianos salían ya con la imagen en su trono, se despedía del pueblo de Sardina para proseguir el recorrido.

Historia

"Es una fecha histórica y queremos arropar a nuestra Madre", comentó uno de los fieles junto a su mujer al poco de arrancar la comitiva, encabezada por la patrona de los ciegos, que salió por primera hace vez en dos siglos de su iglesia del casco de Santa Lucía el 16 de mayo para el encuentro con la Virgen del Pino, el día 4 de junio a las 0.600 horas. Será la anfitriona en representación de todo su pueblo santaluceño.

La virgen, sale de Sardina arropada. / Erica Galindo

Muchos fieles se iban sumando durante el la procesión por la calle León y Castillo y Avenida de la Unión. Hicieron paradas para avituallar con "agua, palmeras de chocolate o lazos de varios sabores y continuar", comentó uno de los portavoces del comité de fiestas de Sardina. Asimismo, en el camino se encontraban especies de altares, que corresponden a las parroquias de la unidad pastoral del Sureste, La Orilla y Casa Pastores, además de la de Sardina. En estos puntos se lanzaron vítores y flores a la virgen.

El ayuntamiento dispuso de servicio especial de guaguas de ida y vuelta, lo que facilitó a los feligreses acudir desde el comienzo del recorrido, aunque otros, como los vecinos del casco, se desplazaron en una guagua costeada por ellos mismos, aunque posteriormente, ya por la tarde, la corporación municipal anunció que correría con los gastos.

"Que me la cuiden"

El resto de vecinos del casco sobre todo mayores, se desplazaron en vehículos privados "porque esto no me lo pierdo", dijo una de las dos amigas que esperaba la inminente llegada de la imagen de Santa Lucía a la plaza de San Rafael en Vecindario. "Es un orgullo que nuestra virgen esté aquí, pero eso sí, que me la cuiden", continuó la vecina y avisó además " porque vendré a vigilar". Lo soltó en tono jocoso, como cuando seguidamente se preguntó riendo: "Oye, ¿Y si al final le gusta el viaje y no vuelve a su iglesia?"

La procesión llegó a la plaza poco después encabezada por la virgen en su trono, a la que dejaron ante el pórtico de la iglesia mientras los componentes de la banda de música La Salle de Agüimes continuaba sin parar de tocar a uno de los laterales del templo, donde se agolpaban los fieles. En el centro la esperaban representantes eclesiásticos y políticos para darle la bienvenida.

Entre los primeros, el obispo auxiliar de la Diócesis, Cristóbal Déniz que invitó a todos a participar "porque hay un regalo para Santa Lucía en breve", en referencia al encuentro con la Virgen del Pino y pidió que "invitemos para que nadie se lo pierda".

El párroco titular de San Rafael, Higinio Sánchez le dirigió palabras de bienvenida a la "ciudadana ilustre. Vienes a una de tus casas, donde comprobarás la riqueza cultural de esta parte del municipio con tanta gente, no exenta de problemas, pero buscando lo que nos une".

El alcalde de Santa Lucía, Francisco García, agradeció al obispo auxiliar "elegir a la patrona del municipio para el encuentro con la del Pino y permitir su desplazamiento desde el casco para que fuera posible". Además, subraya que los ciudadanos le darán acogida al tiempo que invitó a todos a participar.

La imagen fue introducida al fondo del templo, junto a la del Cristo crucificado. Posteriormente, firmaron el libro de honor de la parroquia para dejar esta fecha en la historia y se inició la misa.

El programa contempla actividades durante la estancia de la patrona en San Rafael. El encuentro con la virgen del Pino será el día 3, cuando se desplazará la imagen desde Telde en vehículo para llegar a las 06 .30 de la mañana al templo de Vecindario y proceder al encuentro.

Santa Lucía permanece en San Rafael hasta el 14 de junio y luego volverá a su iglesia del casco.