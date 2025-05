El cable de alta tensión se esfuma del casco histórico de Carrizal

El Gobierno de Canarias anunció este martes la solución definitiva para el trazado del cableado de alta tensión en Carrizal de Ingenio que evitará su paso por el casco histórico del Ingenio "será inminente y consensuada". El trazado eléctrico de alta tensión previsto por Red Eléctrica discurrirá finalmente por el barranco y evita que discurra entre calles y casas del casco histórico, una posibilidad que hizo levantar en peso al pueblo con protestas. El trazado definitivo discurrirá sobre la productiva finca de Joaquín, que la sacrificó al cederla sin contraprestación económica alguna a Red Eléctrica por la causa. Este mismo martes, tras enterarse dijo que " me alegra que por fin se haya llegado a un acuerdo. Me hace feliz. Yo no pierdo nada, gana el pueblo de Carrizal". A falta de la resolución del documento, la plataforma anuncia que aun así, "seguirá expectante".

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, ha asegurado que la solución definitiva para el trazado del cableado de alta tensión en Carrizal (Gran Canaria) que evitará su paso por el casco histórico del Ingenio será inminente y consensuada.

Viable

Según informa la Consejería en un comunicado, así lo ha dicho tras lograrse en coordinación con el Ayuntamiento de Ingenio, Red Eléctrica de España (Redeia) y los colectivos vecinales implicados, cerrar una propuesta definitiva para el trazado. Zapata ha valorado este avance como "un paso firme hacia una solución equilibrada, técnica y socialmente viable, que no solo mejora el suministro eléctrico en el sur de Gran Canaria, sino que también demuestra que es posible avanzar con diálogo, respeto y consenso".

La alternativa, "técnicamente compleja debido a la orografía, cumple con los objetivos de garantizar el suministro eléctrico y respetar el entorno urbano, ambiental y patrimonial. Es un paso firme hacia una solución equilibrada, técnica y socialmente viable, que no solo mejora el suministro eléctrico en el sur de Gran Canaria, sino que también demuestra que es posible avanzar con diálogo, respeto y consenso», apuntó el consejero de de Transición Ecológica Zapata en el comunicado.

La alcaldesa del Ayuntamiento de Ingenio, Vanesa Martín, avanzó en este sentido que "solo falta la resolución del escrito" para culminar un proceso que espera por la resolución de la eléctrica a la última alternativa presentada por lelAyuntamientoo in extremis, tras un ultimátum lanzado por la empresa. Es la que finalmente sale adelante.

"Yo no pierdo, gana el pueblo"

También se pronunció Joaquín Guedes, el propietario que cedió íntegramente su finca a Redeia si con este gesto se evitaba el trazado por el casco histórico. Guedes, que encabezó todas las protestas vecinales, declaró este martes que "me alegra que se haya llegado a un acuerdo. El pueblo está salvado y eso me hace feliz". Sin perder el humor comentó riendo "aunque eso sí, me quedé con las ganas de plantar papas".

Lo comenta con orgullo y contento a pesar de que En relación a que pierde definitivamente de finca de 2.400 metros cuadrados en el barranco de Alcantarilla desde hace 30 años. Solo afirma que "yo no pierdo nada, se salva el pueblo". Reiteró que "prevalece el hecho de que se haya resuelto de una vez satisfactoriamente". El trazado discurre en su totalidad por este terreno, «un vergel, fértil y productivo, con árboles frutales, papas, verduras y gallinas que hasta ponen huevos azules», comentó el carrizalero de pro, nacido en Las Majoreras. «Siempre he estado involucrado en defensa del cable por el barranco y sería un hipócrita si no lo hago». Sentenció.

Es dueño de una de la finca más perjudicada pero el acuerdo alcanza a otros dos propietarios de terrenos pero en una mínima proporción.

Desde 2015

El proyecto original data de 2015 y ha sido objeto de diversas modificaciones técnicas y ambientales a lo largo de los años.

Tras la declaración de interés general de la obra en 2022, el Ayuntamiento de Ingenio solicitó una modificación del trazado inicial que atravesaba el casco urbano, lo que paralizó la construcción de un tramo de 1,4 kilómetros.

Según la nota informativa, al asumir la actual legislatura, el Gobierno se encontró con un proyecto bloqueado, un fuerte rechazo vecinal y una situación de emergencia energética en Canarias.

"Una de mis primeras reuniones como consejero fue precisamente con los vecinos de Ingenio, porque sabíamos que esta situación requería sensibilidad y una solución a la altura", recordó Zapata. La Consejería agrega que desde entonces, se ha trabajado de forma intensa en un proceso de diálogo permanente.

En octubre de 2023, tras intensas negociaciones y estudios técnicos, Red Eléctrica aceptó la propuesta del Ayuntamiento de desviar el trazado por los barrancos de Guayadeque y La Alcantarilla, aunque esta opción requería el consentimiento de varios propietarios.

Tras nuevas gestiones, el Ayuntamiento propuso una nueva opción, que finalmente ha sido la elegida. Una alternativa técnicamente compleja debido a la orografía, pero que cumple con los objetivos de garantizar el suministro eléctrico y respetar el entorno urbano, ambiental y patrimonial.