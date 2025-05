Juan Félix Medina, pastor: "Cuando se muere un pastor se muere el ganado"

Antes de que se haga de día empieza la jornada para Juan Félix en su finca de Los Nogales, en Los Altos de Gáldar. Hijo, nieto y bisnieto de pastores "puede que incluso de mucho más atrás", nos dice, su vida es por y para los animales.

El próximo 30 de mayo sus 250 ovejas saldrán desde su cortijo hasta Caideros para celebrar la XXIX Fiesta de la Lana de Gáldar, Fiesta de Interés Turístico de Canarias desde la pasada edición que cada año convierte en protagonistas a aquellos que conservan las tradiciones, los oficios y la forma de vida ancestral de las islas.

"Para dedicarte a esto tienes que haberlo vivido desde chico," cuenta Juan Félix, "tienes que nacer en esto, tiene que gustarte, si no, no puedes estar aquí." Porque los animales "no entienden de festivos" y el oficio es duro. Ordeñar a las vacas y a las ovejas, soltar a los animales para que pasten, cuajar la leche para hacer el queso, volver a recoger a los animales y al día siguiente vuelta a empezar. Desde la amanecida hasta que oscurece. Un oficio antiguo, de paciencia, de sacrificio, que en el norte de la isla apenas conservan ya una veintena de pastores.

Cartel de la Fiesta de La Lana de Gáldar / La Provincia

"Los hijos ya no quieren dedicarse a esto, hay alguna gente nueva que empieza ahora, pero muy pocos. Aquí decimos que cuando se muere un pastor, se muere el ganado." De ahí la importancia de conservar esta tradición y de darla a conocer. Ese es el objetivo del Ayuntamiento de Gáldar, que cada 30 de mayo hace del Día de Canarias una jornada para poner en valor tradiciones como la trashumancia o la trasquilada, los deportes autóctonos, la gastronomía canaria o el folclore.

Desde las 10:00h arranca la jornada en el campo de fútbol de Caideros de Gáldar. Los asistentes podrán disfrutar de talleres y exhibiciones relacionadas con la lana, el ganado y las tradiciones canarias: lavado de lana, telar, tintes naturales, elaboración de queso o deportes autóctonos entre otros, pudiendo ver muy de cerca los animales de la familia Medina Moreno.

A partir de las 11:30 se podrá disfrutar además de artesanía y actuaciones folclóricas y a continuación, homenaje a los ganaderos Sita Gil y Santiago Quintana, en reconocimiento a su labor por el trabajo tradicional en el campo y la conservación de las costumbres de la tierra. La jornada concluirá con una degustación de sancocho canario con pella de gofio y mojo, plátanos y tortillas con miel.

Hijo de Félix Medina y de Francisca Moreno, "ya jubilados, pero siguen echando una mano, que yo sólo no podría", Juan Félix lamenta lo complicado que está el futuro de su oficio. "Los hijos ya no se quieren dedicar a esto, pero yo aguantaré hasta el final." El próximo 30 de mayo niños y mayores podrán conocer su labor de primera mano.