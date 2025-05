Canariedad de norte a sur en cinco jornadas festivas por toda la Isla

Antes de que se haga de día empieza la jornada para Juan Félix en su finca de Los Nogales, en Los Altos de Gáldar. Hijo, nieto y bisnieto de pastores «puede que incluso de mucho más atrás», dice, su vida es por y para los animales. El próximo 30 de mayo sus 250 ovejas saldrán desde su cortijo hasta Caideros para celebrar la XXIX Fiesta de la Lana de Gáldar, Fiesta de Interés Turístico de Canarias desde la pasada edición que cada año convierte en protagonistas a aquellos que conservan las tradiciones, los oficios y la forma de vida ancestral de las islas.

«Para dedicarte a esto tienes que haberlo vivido desde chico», cuenta Juan Félix, «tienes que nacer en esto, tiene que gustarte, si no, no puedes estar aquí». «Los hijos ya no quieren dedicarse a esto, hay alguna gente nueva que empieza ahora, pero muy pocos», agrega. «Aquí decimos que cuando se muere un pastor, se muere el ganado». De ahí la importancia de conservar esta tradición y de darla a conocer. Ese es el objetivo del Ayuntamiento de Gáldar, que cada 30 de mayo hace del Día de Canarias.

Caideros de Gáldar se prepara para la la XXIX edición, este viernes 30 de mayo, Día de Canarias, de la Fiesta de la Lana, Fiesta de Interés Turístico de Canarias, en torno a las tradiciones ancestrales de los Altos de Gáldar.Arranca a las 9.00 horas con el traslado del ganado desde El Cortijo de Los Nogales a Caideros. Y una vez llegados al antiguo campo de fútbol, alrededor de las 10.00 horas, los pastores arrancarán con la ‘trasquilá’, La Fiesta de la Lana ofrecerá exhibiciones de trilla con caballos, exposiciones de perros, una guía de conservación de cuevas y casas tradicionales, marcas ganaderas, la Mudá y cencerras, entre otras.

También se celebran actuaciones de la A.F. San Cristóbal, a las 12.00 horas, Son 21, a las 13.30 horas, y el Encuentro de Puntos Cubanos, a las 14.30 horas, con Yeray Rodríguez y los reconocidos poetas cubanos Raúl Herrera y Emiliano Sardiñas y las verseadoras canarias María Belén Sánchez y Gisela Guedes. A las 16.00 horas actuará la parranda La Goleta. A las 13.00 horas, en la cancha deportiva, habrá deegustaciones de sancocho canario con pella de gofio y mojo, plátanos y tortillas con miel.

Hoy en la plaza de Balos habrá ‘Parrandeo canario’ con el grupo de música popular del Centro de Mayores de Santa Lucía de Tirajana, la Agrupación Folklórica Achimencey y el Cuerpo de Baile de Santa Lucía de Tirajana. Mañana en la plaza de Los Algodoneros se inaugura la Feria de Artesanía y gastronómica con horario de 10 a 22 horas hasta el 31 de mayo. Por la tarde, de 17 a 20 horas, en la zona peatonal de la Avenida de Canarias habrá juegos tradicionales canarios. A las 20 horas en la plaza de Los Algodoneros será el Baile de Taifas, con la actuación de la Parranda La Polvajera, Parranda del Cura y la Parranda el Pajullo.

El programa del Día de Canarias en Vecindario ofrece hoy, a partir de las 10.00 horas en la plaza de Los Algodoneros, el Encuentro Folclórico, con las actuaciones de las agrupaciones Amor Canario, Achimencey, Roca Canaria y la Agrupación Tambor de Cabra. En horario de mañana y tarde será la muestra de juegos y deportes canarios. A las 17.00 horas se celebra el espectáculo infantil El Cancionero del Drago y los Gatos. A las 20.00 horas, Acatife en concierto y a las 21.30 horas actúa Bejeque.

Mañana por la mañana habrá muestra de juegos y deportes canarios, el espectáculo infantil Isla Viajera, y a las 12.30 horas concierto con Lajalada. Por la tarde será la actuación de Rafaelillo Clown, a las 17.00 horas, el humor de Maestro Florido a las 18.30, y a las 21.00 horas será el espectáculo musical 8 Islas, con las actuaciones del timplista Domingo ‘el Colorao’, Chago Melián, Luis Morera, Arón Morales, Angélica Pérez, Isa Padrón, Ciro Corujo y Almudena Hernández.

Actividades por el Día de Canarias en Santa Lucía. | A.S..

Hoy, a las 18.00 horas, en el patio de la Escuela Municipal de Música, en San Juan, la presentación de libro Las folías de Rafa, a cargo del escritor Rafael Hernández. La misma plaza de San Juan coge hoy también, a las 18.30 horas, la actuación del Aula de las Tradiciones de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Telde. Mañana, a las 20.30 horas, Parrandeando entre mesas. La participación está abierta con vestimenta tradicional canaria.

Además, se podrán reservar mesas y cada grupo podrá llevar su propia comida y bebida. Actuarán las parrandas El Mejunje y El Pajullo y pondrá el broche la verbena con la mítica orquesta gomera Wamampy. El Día de Canarias, comienza desde las 10.00 horas en la plaza de San Juan, con la feria de artesanía, juegos tradicionales, papagüevos, y las actuaciones de colectivos de la Escuela de Folclore, las agrupaciones Tagoror, parranda El Volumen y la Banda de Agaete. La Casa Condal acogerá los conciertos de los grupos Arnao, Amigos del Roque, Tinguara Teberite, y la AF Los Goretes de Lourdes. La Garita celebra el torneo regional de bola canaria.

La Aldea

Mañana, 29 de mayo, a partir de las 10:00 horas, se celebrará en La Aldea de San Nicolás la primera Romería Infantil,enmarcada en los actos conmemorativos del Día de Canarias. La romería contará con la participación del alumnado de los centros educativos del municipio. El pasacalles partirá desde el edificio del Ayuntamiento y culminará en el Pabellón Municipal. Durante el recorrido, se podrá disfrutar de música folclórica canaria.

Santa Brígida

El viernes, la Villa de Santa Brígida celebra el Día de Canarias con un Encuentro Vecinal en la calle Mirador de la Villa, a partir de las 10.00 horas. El evento unirá folclore, gastronomía y espíritu comunitario. Uno de los momentos más esperados será la elaboración en vivo de un tradicional potaje de berros, uno de los platos más representativos de nuestra cocina. El aroma de los ingredientes frescos se mezclará con la música, los bailes y la alegría, creando un ambiente festivo y acogedor.

Guía

Este domingo 1 de junio, dentro de la campaña Disfruta del Mercado de Guía: más cercano, más local, más fresco. Se contará con el Club de Arrastre El Trillo de Gran Canaria con los que se podrá disfrutar de distintas tradiciones canarias, paseo en burro para los más pequeños de la familia, exhibición de ordeño, trasquilada de ovejas y elaboración de queso. También estarán presentes en esta jornada festiva los miembros del C.D. Pila de Lucha del Garrote Canario Egenenacar de Agüimes, acompañado de la actuación musical de la A.C.R. Estrella y Guía.

Agüimes

El timplista y compositor Benito Cabrera, acompañado por un cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, ofrecerá un concierto el viernes como colofón a la Quincena Cultural por la celebración del Día de Canarias. La actuación tendrá lugar a las 20:30 en la Casa de la Cultura de Arinaga

Destacan el día 30 el encuentro de música tradicional en la Plaza del Rosario, organizado un año más por la Agrupación Folkórica Argones. También habrá juegos infantiles para los más pequeños, una feria de artesanía y gastronomía, una exhibición de lucha canaria en la que participarán los clubes Unión Agüimes y Roque Nublo y otra de lucha del garrote que llevará a cabo la Pila Egenenacar.

Mañana,29 de mayo, las agrupaciones La Billarda, Susa Suárez y Risco Verde serán las protagonistas de la tarde de parrandas que se celebrará a partir de las 19:00 en la Plaza de Las Ramblas, junto al Centro de Mayores . Por su parte, para celebrar el 30ª Aniversario del Taller Folklórico Llanos Prietos, la plaza Primero de Mayo del Cruce de Arinaga congregará, a las 21:00, a las agrupaciones Goretti de Loures, Texey y Llanos Prietos.

Por último, el Recinto Ferial de Agüimes, ubicado en el Cruce de Arinaga, acogerá el 31 de mayo una nueva edición del popular Día del Vecino, el encuentro que reúne anualmente a residentes del municipio en un ambiente festivo y distendido. La jornada comenzará a las 11:00 y se extenderá hasta las 18:00 horas.

La celebración comenzará el jueves, 29 de mayo, con un acto de entrega de distinciones organizado por la AFC Guayadeque enmarcado en su 50º aniversario mientras que el viernes, 30 de mayo, Día de Canarias, el Parque del Buen Suceso de Carrizal acogerá una gran jornada festiva con múltiples actividades que combinan folklore, gastronomía, artesanía, teatro, música y talleres.

Hoy habrá un concierto del Día de Canarias de la EMM Candidito con la ctuación de la Parranda de Teror, junto al alumnado del Aula de Folclore, bajo la dirección del profesor Antonio Fleitas, y la participación del Grupo de Baile El Álamo. Seráa las 18:30 horas. Centro de Mayores de Teror. Mañana, jueves, será la ofrenda-romería de los centros educativos de Teror , de 10:00-12:45 horas, desde Paseo González Díaz a la Plaza del Pino. además, Teror celebra el Día de Canarias el 30 de mayo con el espectáculo Maridaje, en el Auditorio de Teror, a las 12:00 h., donde la música del timplista Germán López y el pianista Augusto Báez se fusionan con una degustación de vinos canarios y productos de la zona. Germán López y Augusto Báez presentan en “Maridaje” . Timple y piano, mano a mano, sumergirán al espectador en una propuesta musical intimista y sorprendente. Además de la II Semana de los deportes tradiciones de Canarias y de la Luchada Virgen del Pino 2025.’

El Ayuntamiento de Mogán organiza un programa de actividades para conemorar el Día de Canarias a partir del jueves , a las 20:00 horas, en La Cardonera, en Veneguera., clausura del Área de Folclore de las Escuelas Artísticas de Mogán. Con la Agrupación Folclórica Los Pescadores, Parranda Arguín, Parranda Guajayares, Parranda Veneguera y Escuelas Artísticas. El viernes de 10:00 a 16:00 horas en La Cardonera, muestra de tradiciones y artesanía, degustación, gastronomía, venta de productos kilómetro cero, exhibiciones de silbo, lucha canaria y Salto del Pastor, taller de gofio, de chácaras, tambores, lapas y bucio, de queso. Música con la Parranda Veneguera, Grupo Bejeque y Parranda La Arrancadilla.

En el Centro Cultural Juan Grande, mañana a partir de las 17:00 h se xelebra nuestras raíces con: Talleres, degustación de productos típicos, y actuación musical de la A.F. La Descamisá . el viernes en la plaza de Santiago de Tunte de 09:30 a 14:00 horas habrá exposición artesanal, degustación de productos típicos y actuación musical de Parranda Los Chanos. En el Centro Cultural Castillo del Romeral, a partir de las 17:00 horas Exposición artesanal, pintacaras y tatuajes canarios, juegos tradicionales de mesa, exhibición de lucha canaria (Club de Lucha Castillo del Romeral) y juego del garrote, salto del pastor, levantamiento del arado y concurso de mojos y queques. El cierre musical será con la Escuela de Música de San Bartolomé de Tirajana y la parranda El Cañizo de Maspalomas.