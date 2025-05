Los sólidos cimientos del deporte grancanario

Ricardo Pereira Pérez de los Cobos es el responsable del área en el que se da forma y vida a las infraestructuras deportivas que se idean y tramitan previamente. Desde actuaciones sobrias y superficiales a grandes obras arquitectónicas. En la actualidad, casi todos los recintos deportivos que gestiona directamente el IID están en proceso de reforma, ampliación o mejora. Grandes estadios o pabellones, terreros de lucha, servicios básicos… Todo pasa por este departamento.

“Ahora mismo estamos ejecutando el cambio a iluminación LED del Gran Canaria Arena, finalizando la modificación de la iluminación del Estadio de Gran Canaria y en las mismas circunstancias el campo de hockey de la Ciudad Deportiva Siete Palmas”, señala. Pero hay otras actuaciones mucho más importantes, por la inversión y por el proceso de cambio que supondrá para los recintos intervenidos, “estamos ejecutando la reforma del Centro Insular de Deportes (CID), nuestra obra más importante en este momento”.

Sobre el nuevo CID, Ricardo Pereira explica que “se ha tratado con un valor emocional superior, algo que estamos palpando durante su proceso de demolición. El equipo de arquitectura e ingeniería ha sido muy sensible y delicado con el proyecto y, junto con el contratista, lo están siendo ahora en fase de ejecución”. El arquitecto del IID “destacaría, sin duda, la adaptación del edificio a su nueva vida. El CID se concibió como un edificio especializado en deportes de alto rendimiento, pero las necesidades de la sociedad le hicieron evolucionar a un centro mixto con usuarios y equipos de élite deportiva, la arquitectura no es inherente a esos cambios, el edificio no evolucionó adecuadamente a esas circunstancias, tanto por problemas de funcionalidad, como por patologías, las cuales ponían en riesgo la estabilidad estructural del edificio. Es por ello, que lo que más destacaría del proyecto del CID es la evolución del edificio”.

Una de las instalaciones más vetusta es la Ciudad Deportiva Gran Canaria (CDGC), para la que también se trabaja “en la redacción de un proyecto de sustitución de la pista de atletismo”. También se llevará a cabo en breve la intervención en los campos de fútbol anexos al fútbol 11 de la Ciudad Deportiva Siete Palmas, en concreto se harán unos vestuarios nuevos.

Ricardo Pereira (i), Vanessa Soto (c) y Jerónimo Sánchez (d). / La Provincia

Sobre la CDGC, Pereira Pérez de los Cobos señala que “es la instalación más longeva que tenemos y su evolución ha sido diversa, con nuevas edificaciones, usos y disciplinas deportivas. Actualmente, el objetivo es modernizar y adaptar la instalación a los tiempos actuales. El primer objetivo es mejorar las infraestructuras, principalmente las lumínicas, con un cambio a una tecnología más sostenible”.

El Servicio de Arquitectura del IIDGC también participa en los proyectos nuevos o de reforma que proponen los diferentes municipios para sus instalaciones, y que cuentan con apoyo económico desde la Consejería de Deportes: “así es, nos encargamos de recibir y estudiar los proyectos que recibimos por parte de los municipios. Realizamos una supervisión técnica, en la que estudiamos que cumplan con la normativa de contratación pública establecida y su cabida en las normativas técnicas de referencia”. Asimismo, si los Ayuntamientos así lo requieren, “prestamos apoyo técnico durante la ejecución de los proyectos con las consultas que nos quieran lanzar”, asegura Pereira.

Pero sin duda, el proyecto estelar y el gran reto que tendrá que afrontar el IID, es el proyecto de ampliación del Estadio de Gran Canaria, que será sede del Mundial de Fútbol de 2030. “Actualmente el proyecto se encuentra en fase de redacción, el servicio contratado a través del Concurso de Proyectos consta de cuatro prestaciones. Estamos actualmente en la primera, donde el equipo técnico, conformado por un equipo multidisciplinar de distintas empresas, liderados por el estudio internacional L35, se encuentran estudiando la documentación existente del estadio, infraestructuras, estado estructural, aspectos a abordar en las demoliciones y futuras cimentaciones, así como en realizar un levantamiento del Estadio en el estado actual del mismo”.

En cuanto al inicio de las obras, “la intención es comenzar a finales de este año con las demoliciones. El proyecto de ejecución se entregará en el último trimestre de 2025 y es necesario supervisarlo de forma exhaustiva para poder licitar un proyecto óptimo para su ejecución y donde surjan los menores imprevistos posibles”.

Actualmente, el servicio de arquitectura lo conforman dos auxiliares administrativos, “cuya labor es absolutamente esencial para el desarrollo de los trabajos, una ingeniera técnica industrial, un ingeniero especializado en el mantenimiento, un técnico de proyectos y yo, arquitecto y gestor de proyectos”. Ricardo Pereira añade que “me gustaría destacar la labor del personal del Servicio, compuesto por Vanesa Soto y Jerónimo Sánchez, puesto que las actuaciones y los presupuestos que manejamos son de mucha importancia y están a la altura de los desafíos que se nos presentan”.