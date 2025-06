Ca’ Miguel, todo el sabor sin gluten

Miguel López, ‘Miguelito’, se echó como regalo de su jubilación un bar en la playa de Arinaga. Su pretensión era tener un lugar donde jugar a las cartas o al dominó con sus amigos, con algo de enyesques entre partida y partida.

Su amigo y comerciante Chanito, ‘el de Frigosur’, le propuso que si le compraba a él los pulpos le daría su receta. Y el pulpo no salió jamás del local desde el año 1990 que abrió sus puertas. Nunca ha faltado en su carta, al igual que los chipirones o la carne de cochino frita.

El bar abrió con una pequeña barra y solo tres mesas, y al fondo un salón de juegos. Sus hijos, Juan, Soraya, Begoña y Antonio decidieron no dejarlo solo en su decisión, y entraron los cuatro desde el primer día a echar una mano «porque él no sabía nada de hostelería, pero nosotros tampoco», confiesan.

Ellos se harían cargo de la barra y ellas de la cocina, sin experiencia previa porque eran muy jóvenes, pero bien dispuestos a echar adelante. Miguel López cocinaba a puerta cerrada y nunca despachó una copa, y sus hijos, que venían a ayudar a su padre para abrir el camino, se quedaron para siempre. Su madre, Teresita, siempre estuvo a la sombra pelando ajos, limpiando uniformes y bajaba siempre antes de abrir para comprobar que todo estaba limpio. El trabajo era tanto que allí nunca se jugó una partida.

Sin la ayuda de Miguelito y por iniciativa propia, los hermanos se organizaban los turnos y los horarios para asistir a clases. Con el tiempo, Juan y Begoña tomaron otros caminos profesionales, y Soraya y Antonio decidieron seguir adelante con Ca' Miguel. Allí lo aprendieron todo.

Soraya aún se emociona cuando se acuerda de su padre. «Él era el alma de esto. Nos inculcó la responsabilidad, el ser constantes en el trabajo, y por eso siempre hemos echado adelante. Poco nos tuvo que decir porque lo que teníamos que hacer nos salía solo», dice la cocinera.

Su hermano Antonio, responsable de atender los comedores, explica que Ca’ Miguel «es un restaurante familiar, y mantiene esa esencia desde que abrimos», y añade que «lo nuestro es una cocina sencilla, pero bien presentada y con una buena relación calidad-precio».

El local que empezó solo con tres mesas ahora tiene 20 y una capacidad para 85 comensales. El equipo está conformado por 10 personas.

La celiaquía, una realidad

Desde hace más de 15 años han orientado su cocina hacia las personas que padecen celiaquía. Todo comenzó cuando apareció la enfermedad en la propia familia. «El giro hacia lo celíaco fue una necesidad», aseguran y subrayan que lo de elaborar los platos con ingredientes sin gluten, «para nosotros no es una moda, sino una necesidad. No se trata solo de hacer comida con productos sin gluten, sino hacer una comida apta para celiacos, con todas las garantías». Aseguran convencidos que «si el producto es de calidad y la comida está buena no hay diferencia en el sabor. También informan que las personas que no padecen la enfermedad también disponen de pan normal para empujar.

La carta de Ca’ Miguel ofrece de entrantes, entre otros, queso ahumado a la plancha con mermelada de tomate y mojo de cilantro, ensaladas de templada, de pera, de salmón con aguacate, salteado de verduras, gambas al ajillo, revuelto de verduras con gambas , croquetas caseras, gofio escaldado y huevos estrellados.

En el apartado de carnes, vueltas de solomillo de ternera con verduras o salsa de champiñones, lagarto ibérico, carne de cochino frita y tacos de pollo adobados. En pescados, el pulpo frito con mojo verde, calamares fritos, chipirones a la plancha, filetes de merluza a la plancha, tacos de merluza fritos, sancocho canario los domingos y rejitos de chipirones fritos.

Los postres se elaboran todos de forma artesana en la cocina del local. Ofrece flan de huevo, queso con arándanos, mousses de chocolate y de gofio, tres chocolates, tiramisú, brownie de chocolate con helado y cremoso de yogur griego. También ofrecen otros platos fuera de carta, según la temporada o el producto que les llegue.

Soraya y Antonio recuerdan que no han parado de trabajar desde que abrieron. «Siempre hemos contado con el respaldo de la clientela local, y con el tiempo recibimos gente de toda la Isla». Los hermanos López también le inculcan a su personal la importancia de tratar bien a los comensales. «Nuestra clientela es muy variada, no son solo gente con celiaquía, afirman.

El equipo de Ca’ Miguel acaba de regresar de vacaciones con fuerzas para encarar el verano, que sabe mejor con las recetas y el empeño de continuar adelante que legó Miguelito a sus hijos.