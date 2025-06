«Descalzo desde Teror a la Catedral para cumplir la promesa del empleo»

Entre las miles de personas que ayer recorrieron en silencio el ‘Camino de Esperanza’, lema elegido para celebrar la 52º Bajada de la Virgen con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, hay algunas que hacen el camino por motivos personales que le dan sentido a su peregrinación.

Jorge Gilabert. Llegó a Teror descalzo y su intención era llegar hasta la Catedral de Santa Ana para cumplir una promesa, si le aguantaban los pies. Después de dos años desempleado, prometió que si encontraba trabajo visitaría a la Virgen del Pino. «Ha coincidido con que era la Bajada de la Virgen, y he venido a cumplir», afirmó el peregrino, que aseguró que para que esté completa la ofrenda debe aún visitar a la Virgen del Carmen de La Isleta y subir de nuevo a Teror el día 8 de septiembre. «Las promesas son promesas, y la fe mueve montañas. Yo soy creyente y tengo mucha fe en la iglesia», manifestó.

Gilabert aún guarda en su recuerdo la visita que hizo el Papa Juan Pablo II a Valencia en el año 1992 y la experiencia personal que tuvo cuando aún era un niño. «Me puso las manos sobre la cabeza y solo me dijo «ten fe», y aquello me llenó de paz. Aún no tengo palabras para explicar ese encuentro. Solo se que tendré fe hasta el día en el que me muera».

Leocadio Arencibia. Estuvo en las puertas de la basílica de Teror pasadas las 6.00 de la mañana, acompañado por su mujer, su hija y su nieto. Es de Valleseco, pero fue criado en el entorno de Teror. Ha vivido cuatro Bajadas de la Virgen. La primera recordó que la hizo en 1957, «que la Virgen bajó a Las Palmas de Gran Canaria para que los fieles de toda la Isla pudieran pedir y rezar por los hermanos que en aquel momento estaban en la guerra de Sidi-Ifni, en África.

Aseguró que las bajadas para él son mucho más emocionantes «porque las hago cargadas de recuerdos». Leocadio Arencibia, que con su trabajo en la hostelería ha recorrido mucho mundo a bordo de cruceros y una parte de su vida en Inglaterra, no duda en señalar que «he caminado mucho en mi vida y cuando hago esto me siento más joven y me emociono mucho».

La Provincia

Héctor Rodríguez. Este joven peregrino decidió ir a ver la salida de la Virgen del Pino ataviado con un traje típico, casi como señal de respeto a la patrona de la Isla.

Era una de las personas que esperaban desde antes de las 6.00 de la mañana para peregrinar e ir junto a la Virgen en el trayecto. «Para mí tiene un significado emocional y para mi fe. Le pido que me ayude en la vida», explicó.

Esther Betancort. Es de Escaleritas y, desde su barrio, la acompaña caminando hasta la Catedral. Acompañada de su marido y de dos amigas comenta emocionada que «se lo debo a la Virgen porque pasó algo muy grave cuando bajó a hace 11 años a la capital. Hizo un milagro, mi hijo estaba en coma en el hospital y el día que bajó a Las Palmas salió de él». Por eso, Esther subraya que «cada vez que sea necesario estaré con la Virgen del Pino».

María del Pino López. Desde Carrizal quiso acompañar a la Virgen del Pino en su 52 bajada a Las Palmas de Gran Canaria por primera vez. Y lo hizo desde el kilómetro cero, Teror. Ya en la capital grancanaria, a su paso por la avenida Escaleritas el cansancio va haciendo mella. «Se nota porque además yo tengo artrosis, pero ha merecido la pena, es maravilloso». Y añade que «la pena es que se haga cada muchos años».

Esta peregrina lleva el mismo nombre que la patrona de Gran Canaria. Se animó a participar de este recorrido de 12 horas por una promesa. «Lo hago por mis niños y para que toda la familia esté bien de salud», añadió. Sin dormir, y en pie desde las 04:00 horas, durante el trayecto, más que pedir, agradeció. «Agradezco a la Virgen por muchas cosas, porque a veces pensamos en pedir y pedir, pero hay que dar gracias también, como que hoy nos haya quitado el solajero, eso ha sido un milagro», subrayó.

La Provincia

El agradecimiento también lo extiende a quienes durante el camino les han proporcionado avituallamiento proporcionado por los voluntarios y los cuerpos de seguridad. «Hemos repetido hasta en los donuts», añade sonriente.

A esta altura, la artrosis le hace mella, por eso su ritmo bajaba respecto a sus amigas. «Ellas ya van más adelante, pero no me siento sola porque lo bonito de esto es que vas haciendo amigos en el camino».

Ana Brito y Jose Antonio Betancort. Están sentado en el muro de la entrada al centro comercial La Ballena. Llegaron con varias horas de antelación para verla pasar en primera fila. «Es la primera vez que la vamos a ver en su bajada a Las Palmas de Gran Canaria, las anteriores no habíamos coincidido». Para este matrimonio, más que una cuestión de fe, es un acto de tradición. «Pero por su puesto que le pedimos salud para toda la familia y los que lo necesiten».

Noelia Cabrera y Aimara Sánchez. Son amigas desde pequeñas y ayer hicieron gran parte del recorrido juntas. Noelia desde Teror y Aimara se sumó en Tamaraceite. «Quisimos hacerlo por probar la experiencia y porque no sabemos si dentro de 10 años estaremos aquí o si estamos ya trabajando y no podemos venir».

Llegada de la Virgen del Pino a la Catedral / LP/DLP

Sus familias las animaron a hacerlo. De hecho, sus madres las iban acompañando. «Lo estamos disfrutando un montón, pensé que iba a ser mucho más duro, pero no», añade Aimara. «Hay muy buen ambiente, música, vamos hablando, todo está yendo muy bien», destacan. «Al ser la patrona de la Diócesis de Canarias todo el mundo le muestra un gran respeto, sean de Teror o no, se unen tanto en las fiestas de septiembre como en esta ocasión y lo hacemos por ella, es tradición», comenta Noelia. Cansadas, pero con una gran sonrisa y ataviadas con la camiseta conmemorativa «ya queda poco y encima es el último tramo y cuesta abajo, tiene que ser más tranquilo», subraya Aimara a su paso por la calle Pedro Infinito, en Schamann.

«Le pedimos salud y acabar bien la carrera». Estudiantes de Educación Primaria y Comunicación Audiovisual, respectivamente, «estamos ya con el TFG y pedimos porque nos salga trabajito».

Lolina Peña y María del Carmen González. Las dos amigas han querido ir juntas a la peregrinación desde La Isleta. «Estuvimos en la última bajada, no hicimos tanto recorrido como ahora». De una década a otra ven diferencias «a parte de los años de más que tenemos ahora», añaden entre bromas. «Yo veo más gente en esta ocasión, pero muy bien, es una cosa histórica, pero no nos cansó quizás porque vamos hablando mucho».

Las dos quieren llegar a la Catedral, «pero ya nos avisaron de que no hay ni sitio, pero iremos». Ataviadas y coloridas, Mari Carmen con la camiseta de la UD Las Palmas y Lolina con el pañuelo del lema de esta ocasión. «Da la casualidad que este año la virgen va de blanco con motivo del jubileo». Este día para ellas es especial. Y en el camino han ido entonando «canciones religiosas de cuando nosotras hicimos la comunión y nos la sabíamos todavía», comentaron entre risas, mientras se encaminaban al paseo de San Antonio. Cientos de historias con un mismo denominador común: la Virgen del Pino.