Agustín Lasso: «La llegada de la Virgen a Telde ya se nota en el ambiente»

¿Qué significa para Telde recibir a la Virgen del Pino?

Esta visita es un acontecimiento extraordinario y al mismo tiempo una vivencia de fe. Ciertamente, en el año 2000, que yo estaba de cura en Teror, me tocó organizar la bajada de la Virgen del Pino cuando vino a Las Palmas de Gran Canaria, y de aquí salió el Cristo de Telde. Esta vez es la madre la que viene aquí de visita. Lo estamos preparando con mucho cariño e ilusión y se nota en el ambiente. La gente está como con el corazón ya en ascuas deseando que llegue el próximo jueves a Telde. El Cristo de San Juan viene el miércoles a San Gregorio y espera por su madre aquí. Y el día siguiente, el jueves, se van a dar cita en San Gregorio en una visita histórica, las dos imágenes juntas, que después procesionan hasta San Juan, que realmente es la parroquia matriz y la que iba a acoger todo el evento.

¿Y cómo se organiza un encuentro de estas características?

Uy, pues hay una logística muy grande. Primero, una vez que se empieza desde el Obispado a poner en marcha todo esto hay que contar con la Delegación de Gobierno, fuerzas de seguridad del Estado, parroquias, arciprestazgo, vicario y todo eso, pues se va descendiendo después, poquito a poco, hasta que llegamos a las parroquias. Y en las parroquias se nos pide que tengamos un equipo. Aquí hay un equipo de personas de todas las edades que está trabajando desde hace mucho tiempo, además, con mucha ilusión. Luego tiene esa parte más de devoción popular, pero después va a la huella que va quedando dentro. Uno se pregunta si merece la pena todo este movimiento, pero estamos ilusionados. Va a ser un día bonito, agotador, pero también muy intenso. Los frutos siempre se ven con el tiempo. Ese día una mirada a la imagen de la Virgen, una mirada al Cristo, unas palabras que oyeron en la Eucaristía, una celebración del Sacramento del Perdón, que estamos en año jubilar y al poder alcanzar el jubileo, pues eso va dejando huella en muchas personas. También todos los compañeros sacerdotes de la zona, 13 o 14, se han involucrado y vamos a estar ese día aquí brindando nuestro servicio y nuestra cercanía a la gente para lo que haga falta y necesite.

La Virgen del Pino llega cuando se celebra el año jubilar.

Así es. , y quiero decir que todo esto no serviría esto de nada si después no nos cambia los corazones. No nos mueve a estar más cerca al hermano que sufre, a los pobres. Pero claro, todo esto en definitiva es un año jubilar y los años jubilares que se celebraban desde el Antiguo Testamento era un año de liberación, de libertad. Un año de los esclavos a volver a ser libres y también un año de cercanía con nosotros. Si no tiene esa connotación se nos queda en un folclore. En un acto muy bonito, pero nada más. Pasa la siguiente semana y ya está. El fruto va quedando en el corazón y después cada uno sabrá cómo ofrecerle a Dios lo mejor de su vida.

Lleva usted nueve meses al frente de la parroquia de San Gregorio. ¿Qué ha venido a aportar?

En principio pensé aportar mi juventud, pero ya me he dado cuenta que con 63 años ya no soy un pibito, porque uno piensa que todavía puede correr y saltar, pero sigo queriendo tener un corazón joven y tengo una intuición, y es que la iglesia o es familia o no tenemos nada que hacer. Una vez escuché al Papa Francisco decir, algo tenso, cosa que no era habitual en él, «todos, todos, todos para adentro y después aquí arreglamos nuestras diferencias». A mí aquello me impactó. Entonces, todo el que quiera venir aquí tiene su sitio y nadie se queda fuera. Y después, si tenemos diferencias y cosas que arreglar, las vamos arreglando, pero no de entrada descalificar o desacreditar, sino todo el que quiera venir aquí tiene su sitio, porque esta es la casa madre.

¿Qué le va a pedir a la Virgen?

Pues le voy a pedir que me mucha fuerza y que me dé salud también, porque ando un poco fastidiado. Que me dé la fuerza del Espíritu que la fecundó. Sobre todo el espíritu de la sabiduría, el de la ciencia, para saber discernir. Porque claro, estamos en Año Jubilar, pero al mismo tiempo, con todos los cambios que se avecinan en la iglesia, no con esos mensajes pesimistas. Que me ayuda a discernir para poder ofrecer y brindar lo mejor. A veces con todo esto es fácil quererte comer el mundo y desanimarte y venirte abajo, como los profetas, y pensar que es que no te hacen caso, que no veo que esto avanza, que esto está así. Que me dé que me dé solo eso, y que no me haga perder la sonrisa y la alegría, que esos son ingredientes básicos para poder empezar cualquier tarea. Que no pierda la esencia.