Álvaro Martínez-Villalobos, coronel director de la estación espacial de Maspalomas: «El centro espacial de Canarias ha intervenido para salvar 1.500 vidas»

Dirige el Centro Espacial de Canarias desde hace dos años y medio, ¿cuáles han sido las líneas de trabajo?

La línea ha sido continuar con lo que mi predecesor había hecho e intentar seguir mejorando. En este tiempo hemos crecido en misiones y en medios dentro de nuestras posibilidades, y nos hemos abierto a nuevos retos. Como objetivo personal me planteé dar a conocer a nivel local y regional esta estación porque es una gran desconocida para el público, así que hemos hecho un gran esfuerzo de divulgación, sobre todo entre los institutos para que los jóvenes conozcan las posibilidades que tiene y despertar vocaciones. Por ejemplo, para los ingenieros en Telecomunicaciones este centro es uno de los mejores lugares para trabajar en su tierra; de hecho el personal es bastante estable y eso nos da un extra de excelencia en el trabajo.

Este año se cumple medio siglo desde que el Instituto Nacional de TécnicaAeroespacial (INTA) asumiese el centro espacial en 1975, pero nació en los 60 con la NASA.

Sí, y eso hay que reconocerlo. En 1959 vieron dos ingenieros de la NASA buscando una ubicación para la Red de Vuelos Tripulados Espaciales. Era la época del inicio de la carrera espacial y es cuando se empiezan a lanzar cápsulas, pero tienen un problema y es que al lanzarlas desde Cabo Cañaveral llega un momento en que, debido a la curvatura de la Tierra, se pierden las comunicaciones. Al perder esa señal, la única forma que tenían de seguir esos lanzamientos era colocar un barco equipado con antenas en mitad de Atlántico, hasta que se dan cuenta de que en la misma latitud de Cabo Cañaveral está Gran Canaria, un lugar óptimo para poner antenas por la calidad del cielo y porque solo teníamos un grado menos de latitud que Cabo Cañaveral. A principio se establecieron en un terreno en Maspalomas, donde los americanos pusieron en marcha los programas Mercury y Géminis, hasta que en 1968 -coincidiendo con el boom turístico- trasladan la base hasta su ubicación actual en Montaña Blanca. Aquí es donde se produce el hito histórico más relevante: la misión del Apolo 11 y la llegada del hombre a la Luna, en la que esta estación tiene un papel fundamental porque, una vez que se había producido el lanzamiento desde Cabo Cañaveral y entramos a cubrir el lanzamiento, aquí fue donde detectamos se han desviado 0,22 grados de la ruta. Gracias a esa detección, la misión siguió su curso. Los propios astronautas reconocen la importancia de corregir se error y en su gira mundial el primer destino que visitan es Gran Canaria. Y esto es un legado muy importante para la isla, por eso es un pecado mortal que el legado histórico de la estación no se estudie en los colegios.

Una de las antenas del Centro Espacial de Canarias en Maspalomas. / LP/DLP

Una vez terminado el programa Apolo, el último seguimiento que hace la NASA desde Maspalomas es el acoplamiento de Soyouz a Skylab, el acoplamiento americano y ruso. A partir de ahí, ya no tenía razón de ser mantener la estación y la NASA la cede al Gobierno español, que decide que sea el INTA el que se haga cargo de ella, al principio sin misiones pero con un potencial importante.

¿Qué labor se desarrolla hoy la estación?

En 1979 se firma un acuerdo con la Agencia Espacial Europea que es el punto de arranque del centro que tenemos en la actualidad. Uno de los programas más importantes es el Cospas-Sarsat, el programa mundial de búsqueda y salvamento. Cuando se activa una baliza de emergencia de un avión o barco, esas señales las recibimos vía satélite y las trasmitimos a los centros coordinadores de emergencias de los países, que ponen en marcha todos los recursos para proceder a rescate. En este caso, Maspalomas es la única estación española que las recibe. Cospas-Sarsat es un programa humanitario que se dedica salvar vidas y desde que lo pusimos en marcha en 1993 hemos sido el centro principal que ha posibilitado el rescate de 1.500 personas. Además, tenemos un área de responsabilidad muy grande desde África a la Península Arábiga y por ejemplo esta semana tenemos personal nuestro en Abu Dabi supervisando la incorporación de Emiratos Árabes al proyecto de rescate, ya que está creando su propio centro de salvamento.

Además observan la Tierra, desde arriba hacia abajo.

Sí, colaboramos en el programa de observación de la Tierra a través del proyecto Sentinel de la Agencia Espacial Europea dentro del programa Copernicus, que incluye por ejemplo la observación del deshielo, el nivel de los océanos o las erupciones volcánicas. Además, dentro de este proyecto se desarrolla el Crepad, un centro de recepción, procesado, archivo y distribución de datos de observación de la Tierra que nos permite crear un banco de imágenes que pueden ser utilizadas con fines científicos y deforma gratuita. Por otro lado, también tenemos en marcha el programa TTC (Tracking, Telemetry and Control) de seguimiento y control de satélites, para garantizar que cada uno está en la órbita que debe; y tenemos el programa Hosting a través del cual damos soporte a la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (Jaxa) o a las empresas de satélites noruega KSAT o la española Hispasat, todas ellas precisamente por nuestra ubicación excepcional.

El coronel Álvaro Martínez-Villalobos Castillo en un acto público. / LP/DLP

¿Cuáles son las principales misiones en las que está embarcada esta estación?

Estamos en muchas, pero sobre todo colaboramos en dos misiones de la Agencia Espacial Europea. Una es la misión CHEOPS de búsqueda de exoplanetas y la otra es la PROBA 3 para estudiar la corona solar utilizando dos satélites, uno colocado delante del otro a modo de eclipse, lo que nos permite no tener que esperar a un momento puntual para estudiar la corona solar.

«Desde Gran Canaria se da cobertura y datos de internet a tres ciudades de Groenlandia»

Con el apagón del 28 de abril se hizo público que esta estación da soporte de datos de internet a Groenlandia, donde cayó el 5G. ¿Cómo fue posible?

Sí, desde Gran Canaria se da cobertura para conectividad y datos de internet a tres ciudades de Groenlandia porque por la frecuencia que utilizan nosotros somos muy estables meteorológicamente. Si bien con el apagón se vieron afectadas, lo cierto es que no fue culpa de esta estación, ya que en Canarias no nos afectó el apagón y esta estación emitía y recibía perfectamente. Las llamadas y datos desde esas tres ciudades van a un satélite que luego vuelca esa información en nuestras antenas y desde aquí van a través de un cable submarino que pasa por la Península, y fue allí donde no funcionaba el centro que gestionaba esos datos.

Con todo, ¿qué potencial tiene Gran Canaria en el sector espacial?

Todo el potencial que se le quiera dar. Tenemos la ubicación, la formación y el potencial humano.