La tierra de San Mateo muere de sed: "Lo que se nos ocurre es dejar de plantar"

“Un país que se quiere no abandona jamás al sector primario porque de él depende todo”, subraya Alexis, uno de los tantos agricultores de la Vega de San Mateo que, “desde hace años”, batalla día a día contra la escasez de agua que afecta a los cultivos del municipio. El problema no es nuevo. Hace 30 años, trabajadores de la zona ya se manifestaban en Las Palmas de Gran Canaria al grito de “Agüita, agüita, la tierra está sequita”, recuerda José Antonio, otro de los afectados. Ha llovido desde entonces -en sentido literal- pero no lo suficiente porque “la tierra sigue igual de seca” y, ahora, el problema “no tiene precedente”.

Más allá de la sequía, los campos de la Vega lloran de sed porque “se está desviando el agua del municipio a otras empresas y puntos de la Isla”, denuncian Julio, José Antonio, Kevin, Gilberto y Alexis. Son cinco voces que representan a otros muchos agricultores del pueblo, pues la situación “afecta a la gran mayoría de personas que se dedican al sector y desde las instituciones no se preocupan por si a un agricultor se le echan a perder las papas o por si los cirueleros están secos”.

El problema, dicen, se ha vuelto “insostenible” y la llegada de las altas temperaturas en verano, que en el municipio de las medianías pueden rozar hasta los 35º, no augura un buen desenlace. Sin el agua suficiente “no puedes tener el 100% de tu explotación en activo y, por tanto, eso revierte en la cesta de la compra”, señalan. Ante esta tesitura, una solución: “No plantar. Dejar de hacerlo y el año que viene, en lugar de plantar 50 sacos de papas, plantar 20 o los que se pueda”, pues hasta el momento han sobrellevado la problemática “tirando de ahorros y muy poco a poco”.

Terreno en San Mateo / La Provincia

Alternativas

Dada la magnitud del asunto, los agricultores, que aseguran haberse puesto en contacto en numerosas ocasiones con el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en busca de reparaciones, plantean alternativas como el agua desalada o llenar los tanques del municipio. Muchos de estos, además, se encuentran actualmente vacíos.

Desde el Consejo Insular de Aguas afirman que “no hay desvío” y señalan que en Vega de San Mateo “se han creado tres comunidades de regantes tras años de absoluto abandono a los agricultores del pueblo”.

En lo que respecta a las alternativas planteadas por los vegueros, la Corporación insular señala que “no son sostenibles en este momento”. En lo referido a los tanques, dicen, “no se va a elevar el agua a 850 o 900 metros para el sistema de riego. Se podría hacer, pero no como criterio permanente, aunque sí como medida de urgencia”. El agua desalada “es una medida adoptada, pero para el abasto público de San Mateo y solo en caso de emergencia”.

Terrenos de uno de los agricultores afectados / La Provincia

Ahora mismo el gasto anual de agua que tiene José Antonio equivale a unos 20.000 euros. La cifra podría verse disminuida “con más apoyo institucional”. A esa cantidad se suman los costes de producción o los sueldos de los trabajadores. “Tenemos que recurrir a subvenciones porque no alcanza. Nuestra vida es buscar el sueldo noche y día. Sin horarios”, exponen.

“De alguna manera hay que hacer una mejor distribución de los recursos. El agua, además de un bien escaso, es un bien común. Lo que pedimos es que dejen agua aquí y que faciliten sitios para ir acumulándola en invierno para, después, hacer frente a las posibles dificultades. Así ir escapando poco a poco”, reclaman los trabajadores y afirman que “si los agüeros tuviesen lugares disponibles para almacenar el agua, otro gallo cantaría”.

Tres peones de los cultivos de Gilberto Santana dibujando surcos con sus sachos entre la hortaliza perdida por el calor y la sequía en la Vega de San Mateo. / LP/DLP

Problemas con la depuradora

A todo lo anterior se suma que, desde el mes de enero, la depuradora de San Mateo se encuentra en obras. Su aportación diaria es en torno a los 200 metros cúbicos, los servicios que presta, exponen los agricultores, “son principalmente para mezclar agua”. Su contribución, por tanto, “es una ayuda, pero no la solución definitiva”, añaden.

Estas obras, exponen desde el Consejo Insular de Aguas, llegan “después de 50 años de funcionamiento para ponerla a punto”. Aseveran que tras los arreglos, la máquina “dará más agua y de mejor calidad”.

Una presa en Vega de San Mateo / La Provincia

Sin embargo, ahora, lo que piden los afectados “son recursos de urgencia porque el agua que hay es mínima. No alcanza para mantener la agricultura”. El año pasado, rememoran, “fue terrible” y esta temporada “va por el mismo camino porque lo que ha llovido da solo para la hierba y San Mateo ya no es lo que era, cada día se ve un pueblo más apagado”.

Prioridad al sector primario

El grupo de agricultores reconoce que el problema al que se enfrentan “es generalizado en todo el sector”, pero creen que un mejor reparto del agua ayudaría a paliar la situación: “Con la cantidad de agua que se utiliza en un campo de golf nosotros regamos todo el año”.

Como medida definitiva para el municipio de San Mateo, la Corporación insular subraya la central hidroeléctrica de bombeo Salto de Chira “que tiene una elevación hasta el punto alto de la Isla y que permitirá tener agua de manera permanente, independientemente de la climatología”.

Terrenos en San Mateo de uno de los agricultores afectados / La Provincia

Se prevé que la central Chira - Soria esté activa al completo en el año 2027. Sin embargo, los agricultores de la Vega tildan su situación actual de “urgente e inaguantable”. Los esfuerzos que realizan “son muy grandes” y lo que cobran por una hora de trabajo “no supera los seis euros”. Lo que se llevan, explican, “es una miseria”.

“¿Puedes vivir con la nevera vacía?”, se preguntan. La respuesta es evidente. “¿Y de dónde vienen los productos de la nevera?”, añaden. “La respuesta debe estar aún más clara”. Para ellos, continuar a la espera de soluciones “desembocará en consecuencias peores”.