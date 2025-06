Estudiantes del Colegio los Ángeles y del IES Valsequillo han recibido el premio del 41 Concurso Escolar de la ONCE , como ganadores de Canarias.

Al evento, celebrado en la sede de la DT de la ONCE en Canarias, asistieron José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias, Abel Herrera, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias y David Pablos González, director general de Ordenación de las Enseñanzas, inclusión e innovación del Gobierno de Canarias.

En concreto, recibieron los galardones los alumnos de primaria de 4º A y de 5º A del Colegio Los Ángeles de Las Palmas de Gran Canaria y los de 3º ESO- D, (1º DIVER), del IES Valsequillo.

Concurso

En esta edición, el concurso ha invitado a todos sus participantes a reflexionar y trabajar sobre los efectos negativos que tiene la Soledad no Deseada, teniendo en cuenta la mayor incidencia que esta tiene en las personas con discapacidad.

Para ello se ha propuesto formar parte de una ‘Liga contra la Soledad no Deseada’ en la que los docentes se han convertido en grandes entrenadores sobre habilidades sociales. Han participado 476 escolares de 11 centros educativos de Canarias, bajo la coordinación de 14 profesionales de la educación.

La participación de este año ha sido por aulas completas y, tras el entrenamiento emocional en el aula con los recursos didácticos, tanto físicos como digitales, los participantes han creado su propio escudo contra la soledad, en el que han plasmado los valores de su equipo. Además, han diseñado una actividad que, siendo accesible, incluya a toda la clase compuesta por alumnado con y sin discapacidad.

Estudiantes de Canarias reciben los premios autonómicos del 41 Concurso Escolar de la ONCE / La Provincia

Las categorías de participación son: A (3º y 4º de primaria), B (5º y 6º de primaria), C (1º- 4º ESO y FP Básica) y E (Educación Especial). Todas ellas han trabajado bajo las mismas condiciones y presentado el mismo proyecto.

La propuesta de esta edición se ha desarrollado en base a sesiones informativas con un equipo multidisciplinar de psicólogos especializados en población infantil y jóvenes del Centro de Recursos Educativos de la ONCE de Madrid y al informe sobre juventud y soledad no deseada en España de Fundación ONCE.

Material didáctico contra la soledad

De este modo, se ha puesto a disposición de los docentes un amplio material didáctico elaborado por profesionales especialistas, adaptado a cada ciclo escolar, en el que se proporcionan las bases sobre el entrenamiento emocional, dividido en 3 fases: prevenir, detectar e intervenir, con el objetivo de convertir al alumnado en artífices contra la Soledad No Deseada.

Además de contar con el material didáctico físico y digital que ha permitido reflexionar a los alumnos sobre cómo puede afectar la soledad a las personas con discapacidad y a sus propios compañeros, también han contado con el Videojuego Educativo ‘ONCITY’. Este año, su protagonista, Igu, se ha convertido en el entrenador emocional que ha guiado al alumnado a formar su equipo contra la soledad.

El jurado ha valorado de forma especial la creatividad del escudo; la originalidad y adaptabilidad de la actividad para que cualquier persona (con o sin discapacidad) pueda participar en ella, y que los trabajos presentados sean accesibles para todas las personas.

Ha estado compuesto por José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias; Miguel Ángel Déniz, director de la ONCE en Tenerife; Natalia Afonso, jefa del Dpto. de Servicios Sociales para Personas Afiliadas en la ONCE de Tenerife; Elia Santos, coordinadora Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación del Gobierno de Canarias y Gustavo de Dios Domínguez, jefe de Informativos y Programas de Onda Cero Canarias.