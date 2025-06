Virgen del Pino: una madre para 114 nacionalidades

La fachada de la parroquia de San Rafael Arcángel luce una pancarta que reza «Seas de donde seas, ¡he aquí a tu madre!» en una apuesta por integrar a todas las nacionalidades que conviven en el municipio. En el interior, el templo luce en las paredes las banderas oficiales de varios países cuyos ciudadanos viven en Santa Lucía de Tirajana

Hace 17 años que Odalys Suárez llegó a Gran Canaria y desde que pisó esta tierra y supo de la existencia de la Virgen del Pino enseguida le pidió a un amigo que cogiese el coche y la llevase hasta Teror. «Quería conocer a la patrona de esta isla, soy muy religiosa y necesitaba pedirle salud y trabajo, porque por entonces tenía que enviar dinero a mi país para ayudar a mi mamá y a mi hermana», señala. Nació en Cuba y desde que arribó a la isla se asentó en Vecindario, como mismo han hecho personas de hasta 114 nacionalidades diferentes para quienes la Virgen del Pino en luz y guía en su proceso migratorio.

No fue su caso concreto, pero el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, bien conoce el padrón municipal y por eso agradeció al Cabildo Catedralicio su sensibilidad para que la imagen mariana visite por primera vez este municipio. «No es casualidad esta visita. La Diócesis ha decidido que el Camino por la Esperanza que la Virgen del Pino ha emprendido por este año jubilar visite nuestro municipio por la cantidad de culturas distintas que convivimos en este espacio», declaró a los periodistas a las puertas de la parroquia de San Rafael, «más de 83.000 personas de 114 países pero que muchos profesan la fe cristiana».

Y bien lo refleja una pancarta colocada en la fachada del templo de Vecindario, que reza: «Seas de donde seas, ¡he aquí a tu madre!». Pero no queda solo ahí. Las imágenes de El Pino, Jesucristo, San Rafael Arcángel, Santa Lucía y San Pedro Mártir que ahora se reúnen en el interior de la parroquia están flanqueadas por hasta una decena de banderas oficiales de varios países, entre ellas la de Cuba, Colombia, Paraguay, Argentina, Perú o España, entre otras.

«Muchos que han venido de otros sitios nos injertan su fe; la fe integra, la fe suma»

Odalys fue de las primeras en entrar al templo y cuál fue su sorpresa cuando vio la bandera de su país. «¡No me lo esperaba!», reconoce minutos después de pedir a la virgen salud para su familia.

Sofia Bianchi, por su parte, no encontró la bandera italiana, pero eso no la persuadió para entrar a rezarle a la Virgen del Pino. «¿Qué extraño se me hace verla aquí», señala, «y le pidió apoyo para lograr que su familia de la región italiana de Véneto venga a visitarla después de dos años y medio en la isla.

Ya lo señaló el párroco de San Rafael Arcángel, Higinio Sánchez, en su bienvenida al tiempo. «Muchos que han venido de otros sitios llegan con su fe, injertan su fe en la fe de nuestras comunidades porque la fe integra, la fe enriquece, la fe suma». «Esta es una jornada bonita, la gente llega feliz, emocionada y llorando», afirmó.

El sacerdote apunta a que las personas extranjeras que viven en el municipio «han venido a ganarse el pan de manera digna». «Cada uno de ellos tiene su experiencia religiosa y sus vírgenes, por ejemplo los argentinos tienen a Nuestra Señora de Luján o la Caridad del Cobre, pero abrirles estas puertas es una forma de decirles que la Virgen del Pino también es su madre, que la sientan como suya porque eso también es un elemento de integración». Así, Sánchez señala que «desde el punto de vista cultural aportamos canariedad y desde el punto de vista humano aportamos convivencia».