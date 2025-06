"Hay muchas excusas para volver a Canarias": esto es lo que más ha enamorado a Miguel Ángel Silvestre de las islas

Rodar en Canarias no solo les dio la oportunidad de sacar a la luz una serie, también les dio un pedacito de nueva vida. Los protagonistas de ‘Weiss & Morales’, la nueva apuesta de RTVE y la televisión pública alemana, han compartido en redes sociales sus impresiones sobre el archipiélago y lo han hecho con el entusiasmo de quien se ha sentido como en casa.

Miguel Ángel Silvestre lo tiene claro: “Mis mejores amigos que viven en Madrid son canarios”, confiesa en el vídeo compartido por RTVE. Y no es lo único que destaca: “La gastronomía es muy buena y la cercanía de la gente”. Su recomendación culinaria estrella es el almogrote, “un queso típico canario que te va a gustar”, le dice entre risas a su compañera Katia Fellin

La espontaneidad y los sabores de Canarias

Para Miguel Ángel Silvestre, el alma de las islas se respira en cada calle y cada plato de comida: “Es verdad que la gente tiene una forma de ser y una espontaneidad. Es gente muy cariñosa”, resume. En su opinión, sobran motivos para volver: “Hay muchas excusas para volver a Canarias”.

El almogrote al que hace mención es uno de los patés más sabrosos de La Gomera, elaborado con queso curado de cabra y mojo picón. Un emblema gastronómico de la isla que ha enamorado incluso a los más sibaritas.

“La gente disfruta de su vida”: lo que sorprendió a Katia Fellin

Por su parte, la actriz Katia Fellin se mostró sorprendida por la vitalidad canaria: “Lo que más me gusta de aquí es que la gente disfruta de su vida y aprovecha cada momento”. Incluso se atreve a preguntar en español si la expresión que busca es “se la goza”, entre risas.

Fellin también elogió los espectáculos drag en Gran Canaria, ya que son muy populares: “Eso es algo que me gusta mucho y que no me esperaba en el sur de Europa”, dijo en referencia al ambiente que se vive en la isla, especialmente durante los carnavales.

Una serie con paisajes canarios

‘Weiss & Morales’ es un thriller policial rodado entre Gran Canaria y La Gomera, donde los paisajes no son solo decorado, sino personajes con alma. Presentada en el Festival de Málaga y descrita como “una experiencia excepcional”, se centra en narrar la historia de una inspectora alemana y un sargento canario que colaboran para resolver un crimen, en una historia que mezcla misterio, choque cultural y belleza paisajística.

La playa de Las Canteras, La Isleta, Vegueta, el Faro de Sardina y Tamadaba son solo algunos de los rincones que brillan en pantalla. Y si a eso le sumamos el carácter y el sabor de Canarias, no es de extrañar que sus protagonistas se hayan rendido ante las islas. La serie se emite los viernes en La 1 de TVE, y cada capítulo es una excusa más como dice Silvestre para volver a Canarias.