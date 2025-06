Santa Lucía despide a la Virgen del Pino con orgullo y ganas de repetir

Orgullo, amor, fe y magua. Así despidieron ayer los vecinos santaluceños junto a los miles de personas de toda la isla que visitaron desde primera hora hasta la noche la iglesia de San Rafael de Vecindario en Gran Canaria para despedir tras su segundo día de estancia a la Virgen del Pino en su histórica visita al municipio, en compañía de la también patrona Santa Lucía. Los lugareños la extrañaban ya antes de partir la noche de este miércoles a Telde, en la que supone su 52º Bajada desde su morada en la basílica de Teror. Eso sí, con mucho orgullo de haber sido anfitriones de la Madre y la esperanza de que vuelva al municipio del sureste, o incluso, de que repita: "Fue como una lotería que nos eligieran, pero ya hay opción para que vuelva".

La jornada para visitar a la virgen la abrió el encuentro con los 250 estudiantes de los IES Amurga; IES Gran Canaria; IES Tamogante; CEIP Los Llanos. Emotivo fue el momento en el que los alumnos de este último instituto de Vecindario entregaron un peculiar regalo ofrenda a la Virgen, consistente en un cartel pintado con flores y la imagen de la patrona con el Niño Jesús en brazos y un manuscrito con agradecimientos.

A estos grupos de jóvenes los siguieron usuarios de centros de mayores, del centro de día, pasajeros llegados en guaguas repletas de distintos puntos de la isla y los propios santaluceños. Todos hicieron cola desde primera hora para entrar por goteo a la iglesia, abierta ininterrumpidamente hasta las 23.00 horas. Rezos a la Virgen por la salud de sus madres enfermas o verla de cerca para lanzarle un beso y dejar escapar una lágrima delante de su imagen hizo felices a muchos corazones, al párroco titular Higinio Sánchez, al resto de la unidad pastoral y a los organizadores, voluntarios y cuerpos de seguridad, que se llevan una nota máxima de diez.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, lo dijo y con orgullo: "El obispo está muy contento con la organización", manifestó a media mañana de este miércoles, de pie, bajo el pórtico de la entrada al templo repleto de fieles. A su lado, atento, uno de los organizadores dejó escapar "se me ponen los pelos de punta solo con recordar la llegada aquí ayer. Esto fue como una lotería, pero ya hay una opción a que repita". Este deseo y esperanza lo esbozaba también en su cara de alegría, Paco Mira "que también es el diácono de la parroquia y forma parte del grupo de las 10 personas de la organización Pepi García ,Pino Santana, Carmelo Almeida, Ceni, el propio párroco Sánchez, Narguis, Romina,Tina y además los colaboradores", resumió la también colaboradora Mary Carmen Martín, encargada de las redes sociales de la unidad pastoral con la parroquia de San Pedro Mártir.

Miles de creyentes pasaron hasta ayer por la parroquia de Vecindario para rezarle a la patrona

"Por mi madre"

Casi la misma cara de alegría la mostraban las amigas Saskia Santana y Daida Macías, que se desplazaron en coche desde Arguineguín, en Mogán, para verla "otra vez, sí. Casi todos los años vamos Pal'Pino a Teror, y ahora que está aquí no nos lo vamos a perder ni locas". Sonreían mirando de reojo a la virgen mientras hacían cola en el pasillo del templo a escasos metros de la talla resguardada en una vitrina que no impedía disfrutar de la imagen luciendo sus mejores galas. Sonreían, sí, pero su visita a la patrona "es siempre para verla y rezarle, sobre todo por mi madre, para que no trabaje más. Por favor se lo pido", confesaba en voz alta Saskia, de 25 años. "La acaban de operar de la cadera, ya no puede soportar más trabajar de camarera de piso, y más como está la situación. Solo quiero que no trabaje más cuando se cure".

El alcalde, Francisco García, muy satisfecho porque «el obispo está muy contento con la organización»

Su amiga Daida también llegó para rezarle porque "soy creyente, soy más devota de Santa Rita, pero es como la patrona" confesó la joven. Precisamente, su madre también es camarera de piso e igualmente, recién intervenida quirúrgicamente, en su caso, del túnel carpiano. Oró para que todo le salga bien en un juicio reciente por la custodia de su pequeño de tres años. "No lo digo por pedir, es por verla y dar gracias por todo, pero si es por ayudar a mi madre...", susurraba Saskia de nuevo, que ya llegaba al trono, donde se quedó un ratito embelesada y rezando. Higinio, el párroco, en su alocución con altavoz iba dando prisa a los feligreses que llegaban "no estén mucho, la miran y salen, para que todos puedan verla", decía. Así todo era más ligero.

"La Virgen es de todos"

Llegaba corriendo otra vecina, desde el barrio de Balos. "A ver si hoy puedo verla, porque ayer por la tarde las colas me dieron hasta miedo", atinaba a decir con paso acelerado. Curiosamente, comentó, "es que estuve por la mañana en Teror y escuché a dos mujeres diciendo que La Virgen no tenía que haber salido de su iglesia, que era de Teror. Yo, educadamente, les contesté que por qué, si es la patrona de la isla. Ellas ni me hicieron caso siguieron con lo mismo, de perreta. Pero ojalá vuelva más veces aquí, a San Rafael; ni que fuera de ellas la virgen" apostilló ya cuando hacía cola a pocos metros del pórtico.

Encuentro de la Virgen del Pino con estudiantes de Secundaria en Vecindario / José Carlos Guerra

De la misma opinión era Isabel, de Doctoral, que repetía visita: "Vine ayer y hoy por la mañana y esta tarde también, porque hay que aprovechar que está aquí y a saber si vuelve". Su marido Santiago sonreía y asentía con la cabeza esta idea y la de que "ojalá viniera todos los años, aquello es pequeño, en Teror no cabe un alfiler y esto aquí es más grande para recibir a tanta gente". Lo dejó caer y continuó avanzando en la fila junto a su esposo.

Diez a la organización

Afuera, los agentes de la policía local y los voluntarios de Protección Civil no solo organizaban, ayudaban a personas mayores o con movilidad reducida a acercarse a la iglesia. Atentos como los que más en colaboración con los agentes de la guardia civil. No registraron incidente alguno. Pero más de uno aprovechó para imortalizar en imagen la fecha histórica con una foto junto a la patrona.

En la calle trasera a la plaza e iglesia de San Rafael, un joven reponía paquetes de papas en su negocio de autoservicio y subrayó que "Soy musulmán y estoy contento. Me alegro un montón de que la Virgen esté aquí. Veo la felicidad en la cara de las personas. Lo importante en la vida es tener fe, seas de la religión que seas. Siempre será bienvenida la virgen del Pino".