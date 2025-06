Mas de cien viviendas protegidas de Ingenio, sin rehabilitar hace 30 años, en el limbo y "se caen a cachos"

Más de 100 vecinos de la urbanización de Cuesta Caballero en Ingenio han recibido como un mazazo que la promoción de viviendas protegidas que les fueron adjudicadas en régimen de alquiler hace 30 años nunca serán de su propiedad. Son los mismos años en los que no han sido rehabilitadas a fondo y tampoco lo serán a corto ni medio plazo.

Consecuencias, problemas de insalubridad, inundaciones y filtraciones de agua, plagas de mosquitos, boquetes en paredes, grietas, humedades, e incluso, peligro por caída de cascotes, que ya causaron daños a un viandante. Accesos y espacios no están adaptados para personas con movilidad reducida, una agravante más teniendo e cuenta que el 80% de sus inquilinos son mayores de 60 años y viven solos.

Lo que pensaron que iba a ser una alegría pasó a ser pesadilla en unos meses. El Gobierno canario sentencia que con el cambio del decreto ley de acceso a propiedad de viviendas protegidas 1/2023 de 19 de enero queda derogada la posibilidad de su adquisición y aunque quisieran, ya han prescrito los plazos.

Los vecinos, entre ellos Francisco Suárez, septuagenario, no se enteraron hasta hace un mes en una reunión en Ingenio con el responsable del del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), precisamente para escuchar sus demandas y de paso, anunciar este significativo cambio que pilló por sorpresa a todos y torció sus ilusiones. "Ni nos enteramos, ni nos lo notificaron por carta, nada", comentaban los residentes, que plantean dejar de pagar la renta mensual, iniciar protestas, acudir a tribunales o al diputado del común porque, dicen: "Nos engañaron".

Francisco Suárez, uno de los afectados, vive en régimen de alquiler desde 1987 y ahora se entera que nunca será suya. / La Provincia

Francisco Suárez fue uno de los adjudicatarios de la promoción de las viviendas en 1984 de Cuesta Caballero, una de las 108 que han quedado fuera de las actuaciones para rehabilitar las casas porque son de alquiler, "salvo algo puntual, no han realizado nada en 30 años. Pintaron fachadas y poco más", afirma el hijo de Francisco, Juan Suárez, que se lamenta de la situación sobre todo por la ilusión que tenía su padre de tener algo en propiedad. "Cuando se entere de esto, ni sé", dice. Francisco vive en una tercera planta y su hijo se plantea "cómo subirá tres pisos dentro de poco" en referencia a que no son accesibles, ni lo serán.

Esta es solo una de las reivindicaciones que hacen año tras años, y ahora más, porque esto es "insostenible". Tanto como la plaga de mosquitos que "nos comen vivos", comenta Francisco junto a su hijo, que añade que "los policías locales nos comentan que la plaga la sufren hasta en la comisaría".

Además, soportan plagas de cucarachas y roedores. "Es fruto de la rotura de las tuberías de riego, sobre las que se construyeron los edificios", añade Suárez, que agrega como males las grietas en azoteas, como en las paredes de las casas, por donde se cuela la humedad". Igualmente, recuerda el peligro de caída de cascotes, que sufrió un vecino y tuvo que venir policía y bomberos". Es la consecuencia de tres décadas sin mantenimiento y que son "denunciables", informan los inquilinos.

Serán del parque público siempre

El director del Icavi, dependiente del Gobierno de Canarias, Antonio Ortega, declaró este jueves en relación a la problemática de Cuesta Caballero que "el decreto de l ley de vivienda de 2023 deroga el anterior y así, la posibilidad de que los inquilinos de estas viviendas en régimen de alquiler puedan acogerse a su adquisición, además, han prescrito los plazos". Estas fincas no sometieron a una división horizontal y no se inscribieron nunca por unidades", apostilló. Redundó en que estas casas "van a continuar siendo del parque público de vivienda de forma perpetua. Es intención del gobierno protegerlo y no permitir que se haga negocio".

Respecto a las actuaciones para reformar estos espacios, recordó que su antecesora en el cargo no incluyó estas viviendas en las ayudas europeas para rehabilitación de barrios Next Generation , que tienen un plazo de ejecución hasta 2026 "y ya no hay tiempo", argumentó Ortega.

No obstante, aseguró que estarán pendientes de las nuevas líneas de financiación europeas a las que puedan acogerse para incluir a estas 108 viviendas, pero sin dar fechas. Nunca hemos recibido un 'no' con aquellas anomalías que van surgiendo y que reclama el propio Ayuntamiento y a la inversa lo mismo . Al final, se trata de personas las que habitan esas viviendas y las responsabilidades son compartidas entre todos: personas arrendatarias y las propias administraciones públicas", subrayó.

El responsable del instituto precisó además que los operarios de la empresa subcontratada por Icavi para las reformas de las 14.700 viviendas censadas del parque público del gobierno "realizan actuaciones en los servicios de impermeabilización y saneamiento".

Los vecinos observan los desperfectos del edificio. / La Provincia

Es más, el técnico jefe de obra afirmó este jueves que "hace un par de meses ejecutan estas actuaciones" para lo que calcula un presupuesto de 20.000 a 30.000 euros. Respecto al enorme boquete formado en uno de los inmuebles junto al las llaves del suministro de agua y sobresalen y cuelgan tuberías, plasmado en una imagen con algunos vecinos, el operario del gobierno manifestó que lo habían realizado ellos mismos para arreglarlo.

Por contra, los residentes afectados niegan estos términos, al menos el referente a la ejecución de obras. No salen de su asombro: "Pero si este boquete lleva años aquí, ni recuerdo cuantos" dice con rotundidad Juan Suárez, que especifica que quienes aparecen en la imagen "son vecinos. Juan, de la puerta 7. Bryan, de la puerta 2; y Ana María, presidenta de la comunidad, de la puerta 4. Afirmo que en 30 años nadie ha hecho nada".

La campaña de protestas la iniciaron esta semana a través de sus redes sociales los afectados en las que exponen este mensaje: "Las viviendas de Cuesta Caballero son anteriores al I Plan de vivienda (año 1982), y el decreto de acceso a la propiedad publicado el 27 de enero de 2023, recoge que regula el acceso a la propiedad de las viviendas protegidas a las personas adjudicatarias anteriores al I Plan Canario de vivienda".

Añade el escrito que "los vecinos de las 60 viviendas cumplimos todos los requisitos, y, sin embargo, el director del Instituto canario de la vivienda vino de visita el 23 de mayo y nos dijo a todos y a todas que no tenemos derecho a tener la propiedad de nuestra casa. ¿Por qué nos engaña CC? ¿Por qué nos niega nuestros derechos?". Consideran que "esto es una injusticia porque hay una ley que lo permite y llevamos mas de 30 años esperando para poder tener nuestras viviendas en propiedad. Exigimos al director del Icavi que cumpla la ley".