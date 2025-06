Padre e hijo asesinados con años de diferencia por la misma familia rival en Gran Canaria

De disputas entre familias que arrastran su odio durante generaciones está la historia llena. Un fenómeno tan humano que no entiende de geografía. Las vemos en Florencia y en Telde, donde en el siglo XVI se dio un caso especialmente curioso y devastador. Miembros de los Zorita asesinaron primero al padre y, años después, al hijo de sus rivales, los Betancor.

El enfrentamiento entre los Betancor y los Zorita, influyentes en Gran Canaria tras la conquista, lo reconstruyó el historiador Mariano Gambín en Los años de Oro. Los Betancor —a quienes pertenecían los fallecidos Diego y Luis— descendían de Jean de Béthencourt, el primer señor de Lanzarote, y pronto se consolidaron entre las élites canarias, como recuerda también el genealogista Leopoldo de la Rosa Olivera.

En 1510, el alférez Diego de Betancor embarcó rumbo al Mediterráneo al frente de un contingente isleño que lucharía bajo bandera española, con cien soldados grancanarios y veintitrés marineros. Hombre de carácter severo, aplicó la disciplina militar sin concesiones, lo que no le ganó demasiadas simpatías entre sus hombres.

A su regreso a la isla, intervino en varios casos criminales de cierta notoriedad. Participó en el cerco a los hijos de Martín de Vera, que habían usado el Monasterio de San Francisco como refugio —era habitual, ya que estos lugares pertenecían a la jurisdicción eclesiástica, donde las autoridades civiles no podían actuar tan libremente— tras haber matado a Bartolomé Riberol. Además, desempeñó un papel clave en la detención, dentro de la iglesia, de varios implicados en el asesinato de unos portugueses.

Terratenientes de la caña

Si en el ejército hizo pocos amigos, no le fue mucho mejor en casa. Betancor no se llevaba bien con los Zorita —por decir algo—, también de Telde y descendientes de conquistadores, propietarios de grandes plantaciones de caña, cultivo que dominaba la economía canaria en la época hasta que América empezó a ganar la partida. Sus enfrentamientos fueron especialmente intensos con uno de sus miembros. Tanto, que las disputas llegaron a los tribunales, donde finalmente los Zorita salieron mal parados.

Vista de la entrada de Telde en dirección a San Francisco en una fotografía de finales del siglo XIX. / Fedac

En el verano de 1519 lo mataron entre los cañaverales. Nadie se sorprendió al saber que detrás estaban los Zorita: Alonso y Juan de Zorita lideraron el ataque, apoyados por varios cómplices. Incluso el hermano del escribano del concejo participó en el asesinato.

El gobernador Pérez de Guzmán no parecía muy dispuesto a perseguir el crimen, y no porque la familia Betancor, con la viuda Luisa Mayor a la cabeza, no se lo pidiera reiteradamente. Hernando de Bachicao, regidor de Gran Canaria, les prestó apoyo económico para que pudieran sobrellevar el proceso. Quizá, más que pocos amigos, lo que tenía Diego eran demasiados enemigos.

Fuga a África, a la vuelta de la esquina

A Pérez de Guzmán —recoge Gambín— le llegó la información de que los delincuentes habían huido a África, a Safi en concreto, lo que le servía como excusa perfecta para justificar su ineficacia en el caso. Era mentira, seguían escondidos en Telde.

Los Betancor comprendieron que seguir tocando la puerta del gobernador no iba a servir de nada, y acudieron al Consejo Real para que lo obligara a actuar. Gracias a su insistencia, los acusados fueron localizados, detenidos y condenados a pena de muerte.

Irónicamente, fue la propia viuda quien impidió que se ejecutara la condena. Tras todo el esfuerzo de Luisa Mayor por vengar la figura de su marido, acabó perdonando a los agresores —posiblemente por los ruegos de María Fernández Calva, madre de uno de los Zorita— a cambio de su destierro vitalicio de la isla y de que no pudieran acogerse a ningún indulto.

Naturalmente, el gobernador aceptó el acuerdo, que se hizo oficial el 2 de enero de 1526. Alonso de Zorita había muerto en esos años de espera. Juan de Zorita, por su parte, había estado detenido en casa del bachiller Pedro de Brolio, puede que durante todo ese tiempo. Según recoge Gambín, además del destierro, los asesinos fueron condenados al pago de una indemnización de 400 doblas, y hasta para eso necesitaron ayuda.

Plaza de San Gregorio, en Telde, a finales del siglo XIX. / Fedac

De padre a hijo

Como no podía ser de otra manera, el asesinato agravó aún más la enemistad entre las dos familias. Los hijos quedaron a cargo de Luisa Mayor, y el rencor de uno de ellos, Luis, no dejó de crecer. Al alcanzar la mayoría de edad, se produjo su primer gran encontronazo con los Zorita. A partir de ahí, los enfrentamientos se repitieron una y otra vez, hasta que finalmente lo asesinaron. Esta vez fue Bartolomé Martín, hijo del propio Juan de Zorita —uno de los asesinos de su padre—, con la ayuda de su esclavo Francisco.

El padre mató al padre, y el hijo al hijo.

Los asesinos se escondieron en San Francisco, donde, al menos durante un tiempo, estaban a salvo de la acción de los alguaciles del gobernador, aunque no tanto de los propios creyentes. Un grupo de vecinos, al que se sumaron más tarde el propio gobernador con sus alguaciles y criados, sacó a los huidos del monasterio por la fuerza. Seguramente, su intervención salvó a los asesinos del linchamiento popular.

No se sabe qué pasó con Bartolomé. Es posible que volviera a recibir un perdón, ya que no queda constancia documental de lo ocurrido, afirma Mariano Gambín.

Expertos en 'malentendidos'

Los Zorita parecían entender de violencia; en su seno protagonizaron algún asesinato más durante aquellos años. Según recoge Gambín, las autoridades judiciales mostraron siempre un trato de favor hacia la familia y, cuando no hubo más remedio que condenar a alguno de sus miembros, procuraron que los agresores fueran perdonados por sus víctimas.

Tanto los Betancor como los Zorita fueron muy influyentes en Gran Canaria en su época, y un crimen que implicaba a ambas familias no era plato de buen gusto para ningún gobernador o dirigente. En una isla donde pocas familias concentraban tierras y riqueza, los enfrentamientos entre clanes como estos no eran solo cuestiones personales, sino peligrosos choques de poder que ponían en apuros a las autoridades, temerosas de desestabilizar el frágil equilibrio social. Quizá por eso hubo tantas indecisiones e ineficacias. O quizá las razones fueron otras.