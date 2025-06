La madre de la niña con autismo severo Evelin en Vecindario: "Estoy sola, ayúdenme a avanzar"

Evelin Del Pino Ali Santana sonríe. Casi solo eso. No habla, no expresa sentimientos, no se queja. Tiene 6 años y a los pocos meses de nacer le diagniostican autismo severo. Su madre, residente en Vecindario en Santa Lucía de Tirajana, había notado que se golpeaba, se arrancaba las pestañas y no hablaba. Hace dos años empeora. Se le diagnostica discapacidad intelectual severa , epilepsia y el cromosoma 2 duplicado con cinco genes.

Un cuadro médico que su madre Zeneida Santana afronta sola hoy día, con 450 euros como único recurso económico, y todo tras una separación «dramática» tras el nacimiento de la menor. Procesó paralelamente el acoso sufrido por su hija mayor cuando aún era menor de edad, la pérdida de su empleo como monitora sociocultural por no poder conciliar empleo y familia. El cambio de centro especial de su hija también influyó, sobre todo a la pequeña Evelin, muy vulnerable a cualquier cambio.

Un suma y sigue que minó la paciencia poco a poco de Zeneida, hasta hoy . Lleva años, casi desde que su pequeña fue diagnosticada, en litigios con distintas instituciones públicas, a las que ha ido reclamando sus derechos y los de su hija como ayudas económicas, transporte y comida o fondos para respiro familiar, pero que han desembocado en su mayor parte en meneos burocráticos que no llegan a ninguna parte, que no le han resuelto en su mayor parte sus reclamaciones . «Falta de empatía. Yo no estoy así por gusto. Solo exijo mis derechos, que me ayuden ya, estoy sola . No soy culpable de la mala gestión de las administraciones. Pago mis impuestos. Ayúdenme a seguir avanzando». Lanzó este mensaje desde Vecindario porque dice estar segura que «como mi caso hay mil».

Conciliar trabajo y familia

"Estoy pasando por una situación difícil de vulnerabilidad en la que me encuentro con negativa de organismos ante derechos fundamentales que afectan a la calidad de vida de mi hija. He pasado por varios procesos delicados después del diagnóstico de mi hija. He pasado por un desamparo ante una separación un crítica con mi ex pareja".

Laboralmente, indica que es difícil encontrar una empresa que me contrate con la condición de conciliar relación laboral y familiar, "mi hija no puede estar sola en ningún momento y no cualquiera puede cuidarla". De momento sigue formándose.

Su labor es ajora "colaborar y hacer todo por el bienestar de mis hijas, pero me veo con la falta de apoyo institucional en varios aspectos como en cuestión de justicia, en cuestión de asuntos sociales, en cuestión de dependencia, de discapacidad y de educación".

En este sentido reconoce que la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santa Lucía le facilitó un comunicador táctil para que la pequeña se comunique algo. Aun así espera por trámites económicos no solo del consistorio, sino de la Consejería de Educación del Gobierno canario, entre otros.

Aclara que «simplemente quiero hacer luz a la discriminación que estoy recibiendo en la actualidad» como uno de los acontecimientos el 29 de mayo delante de mi hija por peticiones de necesidades básicas de alimentación, situación que estoy pasando por mala gestión de las administraciones y que está perjudicando a al bienestar y la integridad de mi hija, aparte de la exclusión que estoy sintiendo". Reitera que "pido apoyo que se haga luz a lo que está pasando y que no pase a más familias".

«Pido una educación inclusiva de calidad una inclusión real una no exclusión y que se nos dé más apoyo a las familias, más orientaciones esos respiros que se nos dicen pero que a la hora de la verdad no son reales, al igual que los centros a los que están en lista de espera tanto mi hija como muchos niños, o ciudadanos y que no se dan lugar a eso a esas listas de espera ni información veraz ni real, ni tenemos derecho a esos servicios que tenemos reconocidos que tiene reconocida por ley". Insiste en que "como padres necesitamos saber cómo seguir caminando y avanzando con estos procesos, que se nos brinde ese apoyo.

En trámite

El concejal del área de Atención Social y Comunitaria, Infancia y Familias del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Saúl Goyes, explicó que en estos momentos «seguimos estudiando y valorando la situación específica de Zeneida Santana , pero siempre acorde a nuestras competencias y a las leyes y ordenanzas que nos corresponden. Quiso aclarar que "por respeto a la confidencialidad y en cumplimiento de la normativa de protección de datos, no podemos facilitar información detallada sobre expedientes individuales.

Indica que «reafirmamos nuestro compromiso con la atención social pública, el acompañamiento digno a quienes más lo necesitan y la garantía de un trato justo, humano y ajustado a derecho para toda nuestra ciudadanía». Por su parte, quiso hacer extensivo que en su departamento «atendemos con cercanía y responsabilidad a todas las personas que acuden a nuestros servicios. Cada solicitud o demanda es estudiada y valorada de forma individual por los equipos técnicos, siempre conforme a la legalidad y dentro del marco de nuestras competencias».