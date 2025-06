Las Fiestas Patronales de San Antonio 'El Chico' de Mogán arrancan con folclore

Mogán está de celebración. Este viernes por la noche el Parque Nicolás Quesada desprendió color, alegría y mucha tradición en el arranque de las Fiestas Patronales de San Antonio 'El Chico'. Natasha Betancor, canadiense a la que una historia de amor que comenzó en 1969 ató para siempre a Mogán, fue la encargada de dar el pregón. Seguidamente comenzó el decimocuarto Memorial Juan José Rodríguez Sánchez, convirtiendo en absolutas protagonistas de la velada las músicas y danzas del Archipiélago de la mano de la Agrupación Folclórica y Cultural El Mocán, la Asociación Cultural Tajaraste y Los Gofiones.

La velada comenzó con la inauguración de la exposición 'El Mogán de ayer', que recopila fotos antiguas de grupos escolares del municipio a partir de 1935. Así, por ejemplo, es posible poner cara a Nicolás Quesada, maestro de los años 60 que hoy da nombre al parque que reúne gran parte de los actos de estos festejos. También a Flora Alemán, maestra y esposa de Quesada, y apreciar la historia de los colegios en el municipio y su evolución. Pero además, esta muestra, situada precisamente en el local situado bajo el Parque Nicolás Quesada, también reúne carteles anunciadores de la romería de años anteriores. Las personas interesadas pueden visitarla de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas.

Natasha Betancor y Onalia Bueno con jóvenes del casco muy queridos por la pregonera. / LP/DLP

A las 20:30 horas, ya en el mencionado parque, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, dio oficialmente la bienvenida a los vecinos y vecinas y aquellas personas que no quisieron perder la ocasión de compartir y homenajear a Natasha Betancor, para que la también tuvo palabras de agradecimiento por aceptar el encargo de pregonera y por su implicación en la actividad vecinal del casco histórico. “Natasha, siempre has sido una moganera más, pero además has devuelto con tu sabiduría el cariño y el agradecimiento a esta tierra” dijo.

Natasha nació en Vancouver, Canadá, hace 85 años. Llegó a Mogán con sus dos hijos en 1969. Después de hacer malabares económicos durante unos pocos días, pudo alquilar un coche para ver la isla y a su paso por el municipio decidió quedarse. Alquiló una casa y se dirigió Playa de Mogán, donde conoció a Pepe Betancor, del que se enamoró y nunca más se separó hasta hace seis años debido a su fallecimiento. Con él tuvo un tercer hijo.

Tras varios años, en 1975, Pepe y Natasha marcharon a Canadá dado que entonces no podían contraer matrimonio en España porque ella era divorciada. Vivieron treinta años en Vancouver, pero al jubilarse ambos decidieron volver a Mogán. Desde entonces han pasado otros veinte años en los que Natasha ha tenido una academia de inglés –dejó de dar clase hace menos de un año–, imparte catequesis y ha escrito la serie de cuentos 'Las Aventuras de SuperFoxy'. La protagonista está inspirada en su perrita Foxy, que adoptó tras encontrarla abandonada en el campo de golf de El Salobre. En los cuentos, cuando duerme, Foxy pasa a ser SuperFoxy. Puede hablar con plantas y animales de tal forma que los ayuda a resolver problemas.

'Las Aventuras de SuperFoxy', ilustrado por el belga Jean Leclercqz, también residente moganero, es un método creativo y muy divertido para inculcar a los niños y niñas la importancia de saber idiomas –los cuentos están editados en español e inglés– pero también para sensibilizar sobre el cuidado al medio ambiente. 'SuperFoxy' ha vivido ya aventuras por Mogán y otras partes de la isla a través de sus seis primeros libros pero, según relata Natasha, pronto recorrerá otras islas.

Los Gofiones. / LP/DLP

Natasha Betancor aseguró anoche en el Parque Nicolás Quesada sentirme muy contenta de ser pregonera. Amante de las las Fiestas de San Antonio 'El Chico', sus palabras fueron una muestra más de amor a su Pepe, del que aseguró fue el hombre de su vida, al municipio y a los vecinos y vecinas. “Tenemos tanta suerte de vivir en este rincón de paz cuando fuera todo está en llamas” dijo, asegurando que los moganeros no son sus vecinos, son su familia.

Al terminar su intervención, que realizó respaldada por jóvenes moganeros muy apreciados por ella, recibió una placa conmemorativa de manos de la alcaldesa. El pregón fue retransmitido en directo por Radio Televisión Mogán.

XIV Memorial Juan José Rodríguez

Tras el pregón dio comienzo en el mismo Parque Nicolás Quesada la decimocuarta edición del Memorial Juan José Rodíguez Sánchez, organizado por la Agrupación Folclórica y Cultural (A.F.C) El Mocán junto al Ayuntamiento de Mogán.

El escenario, engalanado al igual que el resto del recinto y las calles del casco histórico, recibió primero a la A.F.C El Mocán. Con 47 años de actividad a sus espaldas, ejerció de anfitriona, rompiendo el hielo con una cuarentena de músicos y bailadores y bailadoras que, conjuntamente, deleitaron al público presente y a aquel que siguió la retransmisión por la televisión local.

A continuación fue el turno de la Asociación Cultural Tajaraste, de Tenerife. Fundada en 1984, ha recorrido importantes festivales folclóricos de Canarias e internacionales entre los que no podía faltar este Memorial al del desaparecido Juan José Rodríguez, incontestable figura del folclore moganero e impulsor de actividades tradicionales como la Romería-Ofrenda de San Antonio 'El Chico'. El festival, de unas tres horas de duración, cerró con la actuación de Los Gofiones, que celebraron 55 años de buen folclore con el público moganero.

La velada continuó después en la plaza Sarmiento y Coto con la 'Noche Joven', que contó con los djs Ryuman y Promaster.