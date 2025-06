Rosa Hernández, enóloga del Cabildo de Gran Canaria: "Al inicio no me dejaban entrar en las bodegas por ser mujer"

Ha recibido el Premio Mariano López Arias de la Fundación Alhóndiga de Tacoronte por su labor en los últimos 30 años como enóloga del Cabildo de Gran Canaria. ¿Cómo llegó a este puesto?

Mi trabajo empezó en Tenerife, en 1991, sin tener un idea preconcebida al hacer la carrera de Ingeniería Técnica Agropecuaria. De hecho, estoy especializada en apicultura, en abejas, pero soy alérgica a sus picaduras. Tomé otro rumbo sobre la marcha y me salió un contacto a través del Ayuntamiento de Santa Ursula para colaborar con la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo. Allí acabé como gerente de su Consejo Regulador. Tras un año y medio, el amor me hizo dejar la isla de Tenerife y salté a Gran Canaria en 1993. Un año después ya empecé con una beca de cinco años. Siempre bajo el tíulo de la enóloga del Cabildo, he pasado por los procesos de becada, contratada, interina y funcionaria de carrera.

¿Y en qué consiste la labor de la enóloga 'oficial' de la Isla?

En este campo hay muchísimas tareas. Cuando empecé en abril del 1994 me encontré con un sector bastante pobre, en el sentido de que las bodegas antiguas estaban prácticamente abandonadas. Solo había algo de actividad en la zona del Monte Lentiscal y empecé a trabajar directamente con José Millán, quien me abanderó un poco. Por en aquel entonces, y aunque 30 años parece que fue ayer, una mujer en el sector del vino era algo muy chocante, no me dejaban entrar. Pero como era la técnico del cabildo, lo de ser mujer lo dejaban en segundo plano. Millán, Diego Cambreleng, Francisco Marín o Federico Cuyás fueron los que movieron un poco el Consejo Regulador de Vinos de Gran Canaria. Ahí empecé a ver las carencias del sector, que eran bastantes, y tuve claro que tenía que montar un laboratorio enológico para conocer el producto que estábamos trabajando. En realidad, se montó un laboratorio alimentario, pues también se analizan mieles, aceites, sidras, uvas y mosto.

¿Qué participación tuvo en la creación de la Denominación de Origen y en los proyectos que han llegado después?

Primero colaboré en las tareas técnicas para la formación del Consejo Regulador de Monte Lentiscal. Luego surgió el otro Consejo, el de Gran Canaria, y fueron años de batalla sobre si ir juntos o separados. Al final, en 2006, se unificó en un único Consejo. En toda esa labor he estado, saltando de proyecto en proyecto. El penúltimo fue el de la Ruta del Vino, donde ya no estoy porque hay una gerencia que lo lleva, y ahora estoy centrada en el proyecto de Vinigran para fomentar lo que nos hace falta, que son más hectáreas de cultivo. Coordino con otro técnico las necesidades de infraestructuras que permitan crecer al sector, por ejemplo el agua. Cuando los viticultores me consultan, lo primero que les pregunto es si tienen agua. También estuve en la creación de la Casa del Vino o las catas insulares, es un popurrí de trabajo y proyectos.

Uno de los méritos que destacó el jurado del premio Alhóndiga es haber entrado en un mundo de hombres y ganarse el respeto de los viticultores y bodegueros. ¿Cómo lo consigue?

Yo venía un poco curtida de Tenerife, pues cuando llegué a Santa Úrsula no me dejaban entrar a ninguna bodega. Tuve la suerte de que un señor que llevaba diez años sin poder beber su vino me dejó pasar a la suya. Tenía la bodega en la zona de la Corujera y me llamaba la chiquita. Yo le dije que si me hacía caso, le prometía que en el futuro podría beber su vino. Eso sí, cuando entré en la bodega casi me desmayo, pues allí había de todo menos limpieza. Hicimos lo necesario para recuperar la bodega y el señor se pudo beber su vino. Ese fue un antes y un después, pues funcionó el correveidile. Aquí en Gran Canaria me tutoraron esas personas. Había gente que no dejaba entrar a las señoras de la familia, pero a mi sí porque soy la técnico. Como anécdota, los mayordomos de las bodegas, pues los llamaban así, se ponían muy nerviosos al verme, hasta temblaban de miedo. Entonces, yo les decía que estaba en condiciones y se tranquilizaban.

¿Aún percibe reticencias o ya nadie se acuerda de las absurdas leyendas sobre la menstruación para impedir que las mujeres entraran en las bodegas?

Creo que ya no queda nadie. Hace unos años saqué una foto para el recuerdo en la bodega Los Olivos. Ponía: “Se prohíbe la entrada a señoras”. De hecho, el boom de gente joven que viene a la viticultura, el 70% u 80 % son mujeres y sería muy duro seguir con esa leyenda. Ahora me siento muy respetada.

Ya no se duda de la calidad de los vinos grancanarios, pero el freno en la comercialización es la escasa producción de uva en la Isla y precios más altos en comparación con los de otras zonas españolas. ¿Cree que hay que seguir explotando ese segmento de vino de autor o es posible incrementar la producción para reducir costes?

Como decía, uno de los proyectos que estoy realizado es el aumento de hectáreas. Hay una demanda que no podemos cubrir y muchos de los inconvenientes que tenemos es que la escasa producción no permite mantener una carta en un restaurante durante mucho tiempo. Con Vinagran estamos intentando, a través de subvenciones y redes de riego, fomentar el aumento de viñedos. Si no tenemos una cierta cantidad, difícilmente podemos posicionar un producto, porque la gente se olvida. Hay que mantener esa calidad para que el consumidor la perciba, la recuerde y la vuelva a pedir. Es algo en lo que hay que trabajar. Pero de alguna manera también hay que solventar el relevo generacional. No se puede plantar si después no hay gente que se dedique a cuidar las viñas.

¿Y cómo se puede incentivar ese relevo generacional en la viticultura?

Sobre todo dignificar las tareas del campo y valorar el producto. Los vino de autor son realmente eso, no los van a encontrar en ningún otro sitio. Por sus características son algo especial. En cuanto al precio, me pone de los nervios cuando me dicen que los vinos de Gran Canaria son caros. ¿Alguien se queja de los vinos de Lanzarote? Nadie dice que son caros. Hay una comercialización de sus vinos blancos más extendida aquí en Gran Canaria que en la propia Lanzarote. Se encuentran en cualquier sitio. ¿Alguien le cuestiona el precio? Nadie. Cuando la gente no cubre gastos es muy difícil seguir. Cualquier negocio debe tener una rentabilidad, no para hacerse rico, pero sí tener una renta que dé holgura para vivir. Y a la hora de valorar el precio hay otro elemento. El vino es un producto que da caché, valor añadido. El productor de papas me puede decir que eso no es verdad, pero siempre hay algo que puede enganchar a ese erudito que le gesta el vino o saber de catas. Y nunca olvidemos que con el vino contribuimos a mantener un patrimonio paisajístico maravilloso. La otra alternativa es más cemento.

¿Tienen mucho margen de mejora, en calidad y precios, los vinos grancanarios?

El punto de mejora ya cada uno lo tiene bastante definido. Hay unas treinta bodegas que tienen un producto que se mantienen más o menos estable y eso ya es difícil. Saben el producto que quieren comercializar. A veces me preguntan cómo es el vino de Gran Canaria y les digo que es muy difícil de definir. Las uvas ya dan un tipicidad, pero luego está el tratamiento de esas uvas y la elaboración en las bodegas, de la mínima intervención a los más comerciales. Esa parte de calidad la tenemos, lo que falta es un poco de cantidad para ser más activos en el mercado. Para el precio hay que empezar a contar el corcho, la botella, la etiqueta y el trabajo. No se valora el esfuerzo físico que supone, pero si queremos relevo generacional hay que hacerlo.

Algunos bodegueros canarios se han animado a exportar a la Península e incluso a intentarlo en Estados Unidos. ¿Hay mercado?

No lo sé, son como unas experiencias piloto. Una es de SAT Camaretas y habría que preguntarle cómo le va. No sé qué cantidad exportan. A nivel regional se ha creado una asociación, Abivo, donde están bodegas grancanarias como Frontón de Oro y han hecho actuaciones en Estados Unidos y otros países. Es otro mercado. Desconozco si hasta ahora ha valido la pena, pero son nichos y habrá que explotarlos.

¿Acabarán los aranceles de Trump con ese sueño de exportar fuera?

Por lo pronto, sí. Salvo que hayan personas que quieran pagar cantidades impresionantes por ese vino. Lo que apunta viene duro. Si hay una guerra de aranceles nos afectará a todos.