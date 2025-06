¿Por qué se llama así Agaete?

Viera y Clavijo destacaba la cercanía de su puerto con Tenerife, al que se podía llegar en apenas cuatro horas. Hoy, el Fred. Olsen cubre el trayecto en menos de hora y media, lo que no está nada mal para los grancanarios del siglo XVIII ni mucho menos para los del XXI. Agaete se convirtió pronto en un enclave importante durante la conquista —tanto que, según algunos, allí desembarcaron por primera vez los castellanos—, como ya lo había sido antes, no solo entre los indígenas, sino también para los mallorquines que, según las crónicas del enigmático Abreu Galindo, en sus visitas rutinarias a Canarias mencionaban una iglesia dedicada a San Nicolás «junto a Lagaete».

Desde Tamadaba hasta el puerto de Las Nieves, rodeado por Gáldar, Artenara y el Atlántico, este municipio del noroeste de Gran Canaria conoce bastante bien su historia, pero el origen de su nombre sigue sin respuesta. Ninguno de los más de 5.600 vecinos que allí viven lo sabe, aunque quizá alguno guarde con celo el secreto.

El filólogo Maximiano Trapero no se olvida de Agaete en su Diccionario de Toponimia de Canarias, donde investiga el origen y la evolución de los guanchismos —palabras de raíz aborigen, como algunos topónimos—. En esta obra repasa con detalle las distintas hipótesis que se han planteado sobre su origen.

Tantas hipótesis como granos

El nombre Agaete ya aparece en documentos de 1489, poco después de la conquista, como recoge el propio Trapero. Por entonces, en la zona funcionaba un ingenio azucarero, como refleja un documento del Registro del Sello, en el que el gobernador Pedro de Vera interviene para resolver un pleito por una deuda contra el alcalde de Agaete, Alonso de Lugo, que había ofrecido su ingenio como garantía de un préstamo.

Fotografía de Agaete sacada en el año 2000. / Fedac

Aunque su temprana aparición en los registros está bien documentada, el debate sobre el origen del topónimo sigue abierto. Como ocurre con muchos otros nombres canarios, los investigadores no tienen más remedio que recurrir a distintas hipótesis, algunas más plausibles que otras. A menudo, estos trabajos consisten en explorar el término y buscar coincidencias en su contexto geográfico o histórico, moviéndose entre conjeturas y posibilidades sin certezas absolutas.

Muchas pistas, menos pruebas

Una de las teorías más aceptadas sostiene que el topónimo Agaete, como muchos otros en las islas, tiene un origen aborigen, probablemente vinculado a las lenguas bereberes (amazighes). El filólogo Ignacio Álvarez Delgado, a mediados del siglo XX, propuso que podría derivar del término «roque» o «roquete», que destaca en la entrada del valle, siguiendo un patrón similar al de otros topónimos canarios como Agando o Agache.

Más adelante, como recoge Maximiano Trapero, propuso su posible relación con la voz bereber aggehit, que significa «ensenada», una pequeña bahía resguardada.

También en esta línea bereber, el investigador Abrahan Loutf —según recoge Maximiano Trapero— ha propuesto que Agaete podría formarse a partir de a-gaet-e: un prefijo bereber, una adaptación final al español y una raíz que aludiría a accidentes del terreno como acantilados, depresiones o charcos, todos ellos presentes en el paisaje del lugar.

La versión popular

De la tradición popular surgió una explicación según la cual el nombre Agaete derivaría de la palabra «lago» y su diminutivo «laguete», en alusión a un supuesto lago que habría existido antiguamente en la desembocadura del barranco de Agaete. Sin embargo, esta hipótesis ha sido descartada por los especialistas a lo largo de los años.

Caidero del barranco de Agaete en 1893. / Fedac

Álvarez Delgado señala que no existe base fonética ni morfológica en el español ni en la toponimia canaria que respalde tal evolución. El filólogo Wolfgang Wölfel también la rechaza al considerarla carente de fundamento, más allá de su arraigo en ciertos ámbitos locales.

Trapero recoge intentos de vincular Agaete con otros nombres solo por coincidencias fonéticas: Gaeta (Italia), AgadirMarruecosGadir (Cádiz), Agadé (Sáhara), o incluso lugares llamados Gaete en Uruguay y Brasil. Con tantos topónimos repartidos por el planeta, no resulta extraño encontrar a estos primos hermanos —o, más bien lejanos— a miles de kilómetros de distancia, aunque, en realidad, son más una curiosidad que una evidencia.

Existen muchas y muy variadas teorías, incluso alguna que ha intentado relacionar el nombre con el vasco, pero que se han ido descartando por su escaso respaldo filológico y la falta de pruebas sólidas.

Siempre Agaete

Más allá de todas las hipótesis sobre su origen, lo cierto es que el nombre Agaete aparece en las fuentes históricas con múltiples variantes gráficas: Agaethe, Agayte, Gaete, Gayete, Gayerte o Lagaete. Sin embargo, como señala Trapero, esta diversidad no refleja necesariamente un cambio real en la pronunciación, sino las dificultades de transcribir lo que se escuchaba.

Es muy posible que en el uso oral siempre se mantuviera la forma Agaete, mientras que las vacilaciones afectaron únicamente a su escritura, como ocurre con frecuencia en los registros históricos.

Como tantos otros topónimos, canarios y no tanto, la razón de su nombre no se conoce con certeza; quizá ni siquiera nos hayamos acercado a desentrañarla, y no será por falta de investigación. Son muchos los que han intentado resolver el enigma —tal es la rutina del lingüista—, pero lo cierto es que probablemente nunca lleguemos a saberlo con absoluta certeza. El encanto de estos estudios es que uno nunca sabe cuándo acierta.