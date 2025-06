Sergio Nuez: «El casco de Teror está encapsulado y solo crecerá por Los Llanos y San Matías»

¿Qué balance hace de estos dos años del nuevo mandato, ahora que va a ceder la Alcaldía a José Agustín Arencibia (PSOE) tras el pacto a tiempo compartido firmado después de las últimas elecciones municipales?

Llevamos nueve años de pacto con el PSOE, y es una prolongación del mandato anterior, con algunas obras que estaban sin terminar y algunas novedades, como la casa de San Matías; el Casino venía de atrás, pero va a ser una obra nueva; y la obra del Teresa de Bolívar y el hotel que venía del anterior mandato, junto a la residencia de mayores y la piscina. El balance es positivo, pero es verdad que hay que esperar a que acabe este mandato de cuatro años para ver algunas obras terminadas. También estamos trabajando en el centro deportivo de halterofilia. La piscina seguramente se abrirá la semana que viene. La residencia está en juicio, y hasta que no pongamos el acopio, sobre todo lo que falta de las zonas comunitarias, para ver luego quién lleva la gestión. Yo sigo diciendo, aunque es un Área del Partido Socialista, que la gestión debe llevarla el Cabildo. Teror tiene 13.000 habitantes y no tiene capacidad para gestionarla.

¿Por qué se han esperado hasta última hora para decidirlo?

No. Estamos en un juicio, y falta el acopio, el equipamiento: sillones, y mesas, están puestas las camas.

Digo para decidir sobre quién llevará la gestión.

Porque para poder dárselo al Cabildo tenemos que tener ese material.

¿Por qué se ha retrasado tanto este proyecto de la residencia de mayores?

Porque estamos en juicio con la empresa. En su momento paró y nos denunció, porque exigen que les paguemos cosas que no se han puesto y otras con un valor inferior al colocado. Eso lo tendrá que decidir el juez. Pero eso no influye para que se pueda abrir, pero sí influye que falta el acopio para entregárselo, o no, al Cabildo.

Problemas con la constructora

¿Podría detallar los problemas con la empresa constructora adjudicataria de esa obra de la residencia de mayores?

Ellos ganaron el concurso con una oferta en la que se incluían materiales de más calidad. Y nos han puesto otro acopio distinto al que incluían. Ahí el técnico de la empresa y el del Ayuntamiento no terminan de llegar a un acuerdo. Le hemos pedido que presenten las facturas de lo que han colocado, para saber lo que han puesto y lo que tenemos que pagarles, y no lo presentan.

¿Y en cuanto a la obra?

La obra está acabada.

Pero, ¿hay en discrepancias en esa parte también?

Las discrepancias son económicas. Ellos exigen que tenemos que pagarles 750.000 euros. Y nosotros no creo que llegue a 275.000 euros lo que le debemos. Pero también nos tienen que presentar las facturas para poderles pagar. No la presentan, y en eso estamos.

También hubo modificaciones sobre el proyecto original, de forma particular para un mayor aprovechamiento de la terraza en la azotea. ¿Tiene algo que ver?

No. Es verdad que fue una tardanza de año y medio, por una modificación de un 50%, que eso nunca se debe hacer, y se hizo por el interés general que tiene la residencia. Solo por eso se dejó hacer. Pero se subió el precio de la residencia casi al doble. El proyecto lleva un retraso de tres años. Por eso se ha sancionado en 400.000 euros, el máximo. Ahora el Cabildo debe tener conocimiento y que subvencione el acopio de ese material, que son sillones, la mesa de los médicos, de enfermeros y auxiliares. Porque la de los usuarios están puestos. Faltan unos 200.000 euros de acopio. Y cuando se ponga, se entrega al Cabildo. Y luego se trata de ver quién los gestiona, si el Cabildo o el Ayuntamiento de Teror.

¿Y la piscina, que también lleva cerrada por obras varios años después de que se anunciara que los trabajos se ejecutarían en un año?

Lleva tres años y medio cerrada. Es verdad que hubo un problema, y aquí puedo decir que siempre hemos llegado a acuerdos con la empresa, porque hubo una modificación durante el cambio de mandato. Coincidió con el cambio también de consejero de Deportes del Cabildo, que tuvo que analizar esa modificación y ese dinero, que no estaba puesto todavía, aunque sí se había hablado con el anterior. Se buscó la financiación, que son más de 800.000 euros. Y es que lo que empezó solo como una mejora del vaso y la calefacción, se optó por usar otra calefacción que no fuera el gasoil y sí con energías renovables. Y se subió mucho, porque se aprovechó para hacer debajo salas para yoga o gimnasia. Se ha cambiado mucho. Está desocupada, y estamos pendientes de resolver algunos desacuerdos entre el técnico de la empresa y el ayuntamiento, pero yo creo que en una semana o 15 días estará resuelto. Estamos también mirando la gestión. La idea es que la siga llevando durante cuatro meses la empresa que la tenía. Y se está trabajando en el nuevo contrato, que no solo será para la piscina, sino para toda el área deportiva.

Virgen del Pino

En el acuerdo del pacto político con el PSOE del inicio del mandato se recoge entre las propuestas el resolver los problemas de organización, un plan de barrios y obras, resolver problemas de recursos humanos, realzar las Fiestas del Pino con un programa de mayor calidad, culminar los proyectos en curso y prestar atención a los servicios sociales, deportes, mayores y dependencia. ¿En qué porcentaje se cumple?

Cuando entramos en este mandato, hubo un cambio de concejal. Pero, bueno. En las Fiestas del Pino hemos tratado de darle una vuelta, aunque hay cosas que no se pueden cambiar. Pero estamos intentando mejorar cositas y que los contratos lleguen en tiempo y forma, que es algo que nos ha preocupado. No pueden llegar casi todos después de las Fiestas del Pino, por el volumen que llevan. Cuando hablo con otros alcaldes y concejales, es que el volumen del Pino es abrumador. Yo sé que es una fiesta de interés insular y hay que poner todo. Hay que tener en cuenta que las Fiestas del Pino mueven mucho. Lo hemos visto en esta salida, y hay cosas que no se pueden prever. Es una fiesta lucida y no es una fiesta normal. Pero tenemos un problema con la burocracia dentro del ayuntamiento. Estamos intentando resolver con otra Administración para que se puedan dar las licencias antes de seis meses. En los últimos meses estamos sacando algo más de trabajo, pero está costando en la oficina técnica porque tiene poco personal para sacar las licencias. La Ley de Contratos no nos deja contratar personal. La parte burocrática hay que mejorarla. En estos dos años será una de las concejalías que voy a llevar, e intentaré darle un impulso, para intentar sacar todas las licencias que tenemos pendientes. No se puede contratar, aunque con la estabilización se ha podido mantener al personal. Pero es verdad que en la oficina técnica del Ayuntamiento hemos pasado de tener veintipico personas a las diez o doce de ahora.

La relación de puestos de trabajo sigue atascada. Los sindicatos han dicho que estaba, pero no se aprobó formalmente. ¿Por qué?

Estaba aprobada por un noventa y pico por ciento por parte de los trabajadores y la Administración. Hubo una coletilla, que decían que por el estudio económico que faltaba una cosa se podía echar atrás. Ahora vamos a contratar a una empresa para el estudio económico, con la que decían que no estaban de acuerdo. Pero era más importante sacar el proceso de estabilización, que está casi al día. Y ahora estamos otra vez con la relación de puestos de trabajo. Al final de este año 2025 podremos hablar de tener una RPT.

¿Similar a la anterior?

Se coge el modelo anterior, pero se hará el estudio económico.

Sergio Nuez, en el despacho, delante de un cuadro costumbrista. / LP / DLP

El Plan General se aprobó inicialmente y estuvo en exposición pública, en el que se recogieron las alegaciones de los afectados. ¿Cuándo se aprobará definitivamente?

Está en Gesplan, porque había que contestar a todas las alegaciones. Y están todas contestadas. Ahora se les llamará para decirles la resolución. En unos casos serán favorables y en otras desfavorables. Se presentaron 700 y pico. Y ahora vendrá una segunda fase. Se podrán volver a presentar otras alegaciones, aunque serán muchas menos. Y se presentará luego al Gobierno de Canarias.

¿En qué va a cambiar Teror?

Hay tres núcleos importantes, como son las zonas del barranco del Zapatero, Arévalo y San Matías, unas son zonas rústicas y otras en espacios libres, que hay que mirar porque están desarrolladas a media y hay que desarrollarlas. Están en el limbo, porque hay proyectos que no se pueden ejecutar, porque no lo deja el planeamiento. Ahora con este nuevo plan esperemos que esos dos núcleos del barranco del Zapatero y Arévalo se queden asentados como zonas rústicas urbanas, pero que se puedan quedar las casas que están como residenciales, y que se pueda asfaltar, poner aceras y el alumbrado público. Y en una zona de San Matías que es donde más uso público tenemos de solares, y donde más se puede crecer es San Matías y Los Llanos.

¿Cómo va a cambiar el municipio?

No va a cambiar su idiosincrasia, pero sí tiene que crecer. Porque Teror está muy encapsulado en su casco, y solo puede crecer por Los Llanos y San Matías. Y luego están las zonas donde hay viviendas que tenemos que recogerlas como asentamientos rústicos, que es donde hubo más alegaciones.

¿El hotel junto a la iglesia está en plazos para su terminación?

Está bastante avanzado, tenía que haber estado en marzo, pero son obras en edificios de muchos años, y cuando se empieza a romper vemos todas las deficiencias y vicios ocultos. Y termina en las modificaciones, que es lo que atrasa la obra. Esperamos que esté en septiembre. En cuanto al mobiliario, se recuperará en gran parte que ya estaba. Estaba cuando se compró la vivienda y se reutilizará. Y estamos trabajando en el pliego de la zona del hotel y restaurante, para la empresa adjudicataria. Será un modelo parecido al hotel Agáldar (municipal y con concesión).

La Oficina de Turismo es un lujo

¿Cómo ha vivido esta primera experiencia como alcalde en la Bajada de la Virgen a Las Palmas de Gran Canaria?

Como alcalde también viví la de 2019 a los municipios del norte por los incendios forestales que me gustó mucho. Pero esta, que hace historia porque se va con un alcalde y vuelve con otro, es la emoción. Y vemos cómo mueve devotos de la Virgen del Pino. Es un sentimiento, y para el alcalde del municipio es una de las cosas más emotivas. Hay dos momentos: que es ese, y cuando sale a la puerta el día de la romería. Son momentos que te dan un vuelco al corazón, y no solo del alcalde sino a todos los devotos y peregrinos.

Lleva cuatro años como alcalde. ¿Cuál es la obra o el proyecto del que se siente más orgulloso?

La piscina será una obra emblemática, que estaba en un desfase y era una de las más demandadas. También es emblemática la residencia, pero la piscina la veo más cercana a la gente, porque es una petición de jóvenes, mayores y deportista, y se hace rehabilitación. Siempre he tenido una debilidad por el punto de información turística. Delante de la iglesia quedó un edificio con un lujo y vistas a la basílica impresionantes, después de rescatar un almacén. Fue la obra que se hizo con rapidez y estamos orgullosos cuando presentamos algo. Se hizo con un gusto exquisito, y fue un acierto. Es un punto de encuentro destacado de lo que somos.

Relaciones políticas

Era la primera vez que coincidían. ¿Cómo ha sido la relación con José Agustín Arencibia, el futuro alcalde y cabeza de lista de su socio, el PSOE?

Muy bien. Con Gonzalo Rosario fue más tiempo. Siempre exquisita y de diálogo con él y sus concejales. Nunca hubo problemas. Cualquier cosa nos hemos sentado, hablado y sin discusiones. Al final los pactos se hacen para dar estabilidad al municipio.

Dudas sobre su futuro

¿Ha habido algún momento de tensión?

Nunca. Tal vez nos ha ayudado la oposición.

¿Se piensa presentar a las próximas elecciones al Ayuntamiento?

Ese dato no lo puedo dar. No lo sé. Físicamente no estoy... Me tengo que operar en pocos días, y todo dependerá de cómo salga y lo que puedo hacer. Le estoy dando vueltas a la cabeza. Si me encuentro con fuerzas sigo. Si no, no puedo seguir. Quiero seguir, pero el motor me está fallando.