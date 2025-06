El cierre del acceso de la GC-1 a La Pardilla es provisional y se anulará si genera colapsos de tráfico

El cierre de los accesos al barrio de La Pardilla desde la autovía del Sur, la GC-1, es una medida provisional para evitar los atascos de tráfico en esa zona del municipio de Telde y se podría anular en los próximos días o semanas si se comprueba que perjudica la movilidad de los vecinos o genera otros colapsos en las carreteras y calles de las localidades cercanas.

Ante la concentración de un grupo de residentes en La Pardilla contra los trabajos que realiza el Cabildo de Gran Canaria para habilitar un cuarto carril en dirección Sur desde Bocabarranco hasta La Mareta, el presidente Antonio Morales ha declarado este lunes que se trata de una actuación “no definitiva y reversible”, a la que se hará un seguimiento continuo por parte de los técnicos para ver si cumple con los objetivos de mejorar y agilizar el tráfico.

Morales achacó la movilización vecinal de la tarde del domingo, que incluyó la presencia de concejales del gobierno municipal de Telde pese a que el Ayuntamiento había dado el visto bueno a ese cuarto carril, a que “quizá no ha habido la información suficiente a la población” sobre esa medida.

Concentración de vecinos de La Pardilla la tarde del domingo. / LP/DLP

Por tanto, insistió en que el cierre del enlace de la GC-1 con La Pardilla “es provisional y reversible” en el caso de que se detecten perjuicios en el tráfico. Morales también señaló que esta medida no afecta en nada al transporte público en guagua y recordó que esos accesos se volverán a abrir cuando concluyan las obras que realizará el Gobierno de Canarias en esos tramos de la autovía del Sur, precisamente para evitar las aglomeraciones de vehículos en las entradas y salidas a las áreas comerciales de La Mareta.

Tercera reunión

El presidente insular compareció tras la tercera reunión de los técnicos y responsables políticos implicados en la búsqueda de soluciones para evitar los atascos en esa carretera: la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, los departamentos de Obras Públicas y de Transportes del propio Cabildo, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ayuntamiento de Telde.

Comparencia tras la reunión para resolver los atascos en la autovía del Sur / David Delfour

“Probablemente -subrayó Morales- no haya habido por parte de las administraciones que están aquí la información suficiente, aunque es verdad que en la última reunión y rueda de prensa se trasladó que esas iban a ser las medidas a adoptar. Probablemente hubiésemos tenido que hacer una mayor difusión y un mayor acercamiento a las personas afectadas, pero se hará un seguimiento en todo momento y si genera un problema de colapso en las vías interiores de Telde, inmediatamente reconduciremos la situación; estaremos muy atentos y vigilantes todas las administraciones a que no se produzca ningún daño a la población y a las empresas de la zona, pues son medidas que procuran el bien general y que no generen problemas serios a una ciudad como Telde o a una zona como La Pardilla”.