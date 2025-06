El restaurante de Gran Canaria con un chuletón retinto que desborda los sentidos: “Estaba espectacular”

En Gran Canaria hay un rincón donde el tiempo se detiene y sigue dictando las reglas. Un restaurante donde el humo de la parrilla no solo perfuma el aire, sino que también cuenta historias. Aquí no hay florituras, ni nombres en francés, ni menús de quince pasos. Hay brasas y carne de verdad.

Este lugar, que lleva más de dos décadas encendiendo llamas sin pretensiones ni altavoces, ha sido redescubierto por los creadores de contenido @descubreconc. Y aunque el algoritmo apenas empieza a sospecharlo, el paladar de quienes lo visitan ya lo tiene claro: El Chuletón no es una moda, es una experiencia. Una que se mastica lenta, entre mordiscos sonrosados de carne retinto y cucharadas generosas de mojo picón.

Carne, piedra y memoria

El Chuletón no pretende ser nada que no es. No juega a la sofisticación ni busca empatar, pero eso no le impide ser extraordinario. Lo demuestra en cada plato, en cada conversación con el camarero que recomienda “mejor el variado para probarlo todo” y en cada piedra caliente que llega a la mesa como una invitación al rito, termina tú mismo tu carne, a tu manera y sin prisas.

Los creadores de contenido lo descubrieron gracias a su preparador físico, Luis Coll, y decidieron inmortalizar la visita: “Apunta este sitio si te gusta la carne”, dicen al comenzar su vídeo.

Lo que sigue es una sinfonía visual de morcillas chisporroteantes, salchichas doradas, pimientos dulces, chistorras crujientes y un chuletón retinto de esos que harían llorar de alegría a cualquier amante del buen comer.

El retinto que se recuerda

Pedir el chuletón retinto en El Chuletón es casi un acto de fe. Llega imponente, servido por kilos a 70 kilos y acompañado por papas fritas o arrugadas con mojo, según prefiera el comensal. Pero no está solo, ya que lo acompaña una piedra volcánica incandescente, porque aquí la carne no se impone, se sugiere. “Estaba espectacular”, aseguran en el vídeo.

Las opciones no se acaban ahí. Desde gofio escaldado, conejo, calamares saharianos hasta queso a la plancha. Todo tiene cabida en esta carta que mezcla mar y tierra como quien conoce el valor del producto y no necesita adornarlo.

El restaurante ofrece cortes de vaca, novillo, cerdo, cordero, cabra y pollo. También ensaladas, salteados de verduras, tomates con aguacate y una amplia variedad de vinos de Rioja, Ribera, Canarias para acompañar como se debe.

El final dulce

Y cuando parece que nada más cabe en el estómago, llega el postre. Porque incluso los más carnívoros reservan siempre “un huequito” para la tarta de queso. En El Chuletón, esa frase es casi un lema.

También hay mousse de mango o chocolate, brownie, polvito uruguayo y yogur con miel y frutos secos. Pero la reina, sin discusión, es esa tarta de queso al horno, cremosa y sin artificios, que pone el broche perfecto a una comida que se recuerda.

“Siempre queda sitio para la tarta”, dicen los creadores. Y quien ha estado, sabe que es verdad. Lo admirable de este restaurante no es solo lo que sirve, sino lo que representa. En una época de platos deconstruidos y experiencias gastronómicas envueltas en humo de nitrógeno, este restaurante apuesta por el fuego lento, por el sonido del cuchillo cortando la carne y el silencio que lo sigue cuando alguien da el primer bocado.

Tiene más de veinte años, superó la pandemia, se mantiene fiel a su esencia y cuenta con parking para clientes, porque aquí lo importante no es la puesta en escena, sino el ritual como comer bien, sin pretensiones, como se ha hecho toda la vida.

Se encuentra ubicado en la carretera de San Lorenzo número 2, , código postal 35018, Las Palmas de Gran Canaria. Si te gusta la buena carne, este es tu sitio. Aquí el retinto no necesita hashtags basta con probarlo reservando 928430533 o 649552235. Abre de lunes a jueves de 11:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas; los viernes de 11:00 a 23:00 horas, los sábados de 11:00 a 24:00 horas y los domingos de 11:00 a 17:00 horas. Puedes encontrar más información en sus redes sociales.