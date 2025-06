‘La esquina del fotógrafo’, ficciones centradas en historias aruquenses

En La esquina del fotógrafo (Mercurio Editorial) de Juan Ferrera Gil (Arucas, mayo 1956) se entrecruzan las trayectorias de personajes diversos entre los siglos XIX y XX, «como espectros familiares que atraviesan el tiempo». Historias que no se desligan de la crítica y los problemas sociales de su época, particularmente en el municipio natal del escritor.

Tampoco son indiferentes sus análisis a sensibilidades humanas como el dolor o la felicidad, se advierte en la contraportada del libro, que presentó el fin de semana en la Casa de la Cultura de Guía. En fechas anteriores lo había hecho en su ciudad de origen, y en la villa de Firgas.

Licenciado en Filología Hispánica por la universidad de La Laguna, el autor ejerció durante décadas como profesor de Lengua y Literatura, especialmente en el instituto de Moya. Sus primeras publicaciones literarias fueron reproducidas en el ‘Cartel de las Letras y las Artes’ de Diario de Las Palmas. En 2019 recopiló una selección de sus narraciones en Las rendijas de la vida.

En la presentación guiense, Julián Melián Aguiar, concejal de Cultura, resaltó aspectos del itinerario académico y literario de Juan Ferrera Gil que avalaban el apoyo municipal, persuadido en cuanto a que «la cultura es trascendente para que la sociedad avance».

Acompañó también al autor en este acto el docente José Miguel Perera, firmante del epílogo. La periodista de Infonortedigital, María Josefa Monzón, mantuvo con ambos un animado coloquio sobre los entresijos que alumbraron La esquina del fotógrafo, y sobre la riqueza de matices costumbristas que desliza su literatura, con ribetes de realismo mágico, sin desdeñar la típica socarronería canaria de algunos de los personajes «retratados».

«Si no escribiera, no fuere; si no leyere, no fuera. Es, sin otra posibilidad y desde hace tanto, un irremediable ser literario», afirmó rotundo Perera al poner en valor la creatividad de Juan Ferrera Gil con los diez relatos que configuran su última entrega en un tomo de 316 páginas.

Por su parte, el escritor canario subrayaría el poder de la imagen para justificar el título de su novedosa obra. «Los profesionales de la fotografía saben ver más allá de las cosas. Además, las esquinas suelen ofrecer dos visiones de la misma realidad (…) Primero es la imagen y después la palabra», sentenció.