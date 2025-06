«Mis parras se están secando porque no llega agua a Tunte»

El productor José Cazorla Quevedo ha recibido un homenaje durante la presentación de la cosecha de 2024 por sus esfuerzos por mantener los cultivos de uvas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

¿Sorprendido por este homenaje del Cabildo y del resto de productores de vinos de Gran Canaria?

Sí, claro. Muchísimo. De alguna manera se han acordado de alguien que empezó hace mucho tiempo en la esta zona de Tirajana y lleva muchos años intentado mantener las parras.

¿Cómo empezó en el mundo de la viticultura?

Más o menos comencé por tradición familiar, como casi todos en la Isla. Heredé unos terrenos y me esforcé en mantener las plantaciones. Los vinos de mis abuelos, tanto por parte de padre como de madre, eran muy apreciados en Tunte, concretamente en la zona de Manzanilla, en la parte alta del municipio de San Bartolomé de Tirajana.

¿Dónde se encuentran sus viñedos y cuánto producen?

Están en Los Llanos de Manzanilla, entre Fataga y Tunte, es un barrio cercano al casco de Tunte, donde empieza el barranco de Fataga. Ahora produzco poco porque no tengo agua para regar y las parras se me están secando. De unas 3.000 parras que tenía aquí en Manzanilla, no sé si podré salvar este año unas 400 o 500. Voy a intentarlo, pero el problema principal es que no ha llovido nada y tampoco hay agua en la presa de Chira, que es de donde se alimenta toda la viticultura de esta zona. Chira está vacía y no tenemos agua ni pagándola a precios carísimos, por lo que se corre el riesgo de que se sequen todas las vides. Yo recogía entre 3.000 y 4.000 kilogramos de uva cada año, pero en la última vendimia solo logré 800 kilos. También tengo unas 300 parras en Fataga, en la finca El Ovejero, donde vivo, pero el grueso estaba arriba en Manzanilla.

¿Qué variedades tiene plantadas y dónde las embotella?

Albillo criollo y malvasía volcánica, la de Lanzarote. Tuve bodega en su día, empecé haciendo vino, pero era una época en la que también trabajaba en otras cosas y tuve que dejarlo. Ahora, las uvas que produzco van para la bodega Mondalón, en Los Hoyos.

¿Es la viticultura una actividad agrícola con futuro?

Humm... En esta zona de Tirajana la veo bastante tocada. Quizás en la parte norte de Gran Canaria llueva un poco más y sea rentable, pero aquí en el Sur estamos bastante fastidiados. Llevamos años sin agua de lluvia, por lo que no se pueden acumular reservas para riego de un año para otro. Ya esto comienza a ser más una afición que una explotación agrícola, intentar mantener las viñas para ver si una parte de ellas reviven con la poca agua que podamos conseguir.

¿Y qué habría que hacer para salvar la viticultura en esta zona cumbrera de San Bartolomé de Tirajana?

Sobre todo, suministrar agua a unos precios razonables. Estamos pendientes de los trasvases del proyecto de Chira-Soria, para utilizar también agua desalada, además de la de lluvia. Pero si se retrasan mucho las obras, de aquí a 2027 es posible que se terminen de perder muchos viñedos, y con ellos también este patrimonio paisajístico en la zona alta de San Bartolomé. Aparte, la falta de agua en toda esta comarca también implica más riesgos de plagas en los cultivos, incluso para los albaricoques. Lo que nos interesa es que esa agua para Chira-Soria llegue lo antes posible a Cercados de Araña, pues desde allí se puede distribuir a toda esta zona alta de Tunte.

Entonces, ¿el agua desalada en Arguineguín puede ser la solución para ustedes?

Sí. En las zonas altas de Santa Lucía de Tirajana, Ingenio y Agüimes ya riegan los cultivos con el agua de la potabilizadora de Pozo Izquierdo, propiedad de la Mancomunidad del Sureste, pero a Tunte solo dejan elevar agua para de abasto urbano, no para uso agrícola. En esos tres municipios sí pueden comprar el agua a la Mancomunidad, pero aquí ni eso. Existe la posibilidad de traerla en camiones-cubas, pero es alternativa es inviable por sus elevados costes.