Reaparecen kilos de algas en playa de Arinaga y lo mejor, pueden reutilizarse

La costa de Agüimes, sobre todo y por su vistosidad en la Playa de Arinaga, en Agüimes, reapareció hace tres meses con un manto de algas pardas. Una imagen que no veían los lugareños hace unos años. Contentos porque la biodiversidad marina retoma su cauce tras el parón achacado a la construcción del muelle industrial en el linde sur del municipio. Otros no tanto porque incomodan a la hora de darse un chapuzón. En medio, el Ayuntamiento de Agüimes no ha tardado en sacarle partido. En estos meses, los operarios de la empresa de limpieza municipal Ayagaures Medio Ambiente han retirado los kilos recogidos y trasladado al almacén municipal, donde están siendo reutilizadas de forma sostenible como fertilizante natural añadiendo nutrientes a la mezcla de compost y tierra para su uso en zonas ajardinadas del municipio.

La imagen de las algas bordeando la orilla de las zonas de baño del núcleo costero de Arinaga ha generado reacciones divididas entre vecinos y visitantes. Mientras algunos bañistas se quejan por las molestias que generan, otro bando junto a expertos en biología marina celebran el regreso de un fenómeno natural que consideran positivo para el ecosistema, incluso para la atracción de fauna terrestre, como las aves.

Las algas en la playa, algunas aves y al fondo, el puerto de Arinaga. / La Provincia

Buenas condiciones ambientales

La proliferación de estas algas, que no llegan por reboso de las mareas fuertes, como las del Pino, «es señal de que las condiciones ambientales están mejorando. Es una recuperación de la dinámica costera» explicó la edil de Playas del Consistorio, Juani Martel, en referencia a que este organismo marino fotosintético aporta oxígeno, protege las costas de la erosión y alimenta a múltiples formas de vida marina y terrestre.

Aunque no ha cuantificado por ahora los kilos de algas retiradas desde que reaparecieron, la edil sí resalta que «desde hace más de un año no se veían en tanta cantidad».

Ayagaures Medio Ambiente es la concesionaria encargada desde entonces de la retirada de estos organismos con las palas de sus tractores desde primera hora de la mañana. En este periodo han reaparecido, aunque en menor cuantía. Esta semana sin ir más lejos. La responsable de playas observó que en esta ocasión no ha sido necesario hacer la limpieza con las palas «porque dejamos que el ciclo de mareas siga su curso».

Aun así, adelanta que este mismo viernes está programada la limpieza nuevamente de la playa con la maquinaria de la empresa, por si fuera necesario proceder a su retirada.

«Nos llegaban a las rodillas»

«Hace años era normal encontrar la orilla cubierta de algas. Nos llegaban hasta las rodillas cuando entrábamos al agua. Era parte del paisaje», indica Sandra Trujillo, una vecina desde hace años en zona sur de la playa de Arinaga . Entre bromas, comenta que «si mis hijos vieran aquello ni se metían al agua».

La agüimense es clara: «Es una alegría que hayan vuelto, porque generan vida marina y hasta vienen más aves. Y sí, es que desde que hicieron este muelle casi desaparecieron», declaró en referencia al Puerto de Arinaga industrial construido hace décadas tras protestas de vecinos, ecologistas o instituciones como el mismo ayuntamiento de Agüimes. Aun así, Trujillo comenta contenta que «esto parece que vuelve a ser lo que era antes playa de Arinaga». Además, recuerda que «usábamos las zapatillas calamar para cruzar la franja de algas y evitar resbalones. Esas sí que eran buenas».

Fuentes consultadas relacionadas con la biología marina señalaron igualmente «el impacto positivo de las algas, porque sirven de reclamo para el retorno de especies de aves migratorias que siguen los cambios del ecosistema. Si regresan, es porque el alimento y las condiciones naturales están volviendo a equilibrarse».

Ahorro y menos impacto

La zona costera está dividida en distintas zonas de baño, donde se acumulan en distinta medida las algas. Su reaparición no es una molestia, "sino un regreso a la normalidad. No hay que alarmarse por algo que solía ser parte del equilibrio natural de esta playa", sostienen los expertos, que valoran además que su uso genera un ahorro en productos y reduce el impacto ambiental. Es un recurso natural que enriquece los suelos sin recurrir a fertilizantes, una forma de economía circular que beneficia tanto al medio ambiente como al bolsillo de las familias", comentó.