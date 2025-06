The Amy Winehouse Band llega al Teatro Víctor Jara de Vecindario

El Teatro Víctor Jara de Vecindario acogerá el próximo 21 de junio el esperado concierto de The Amy Winehouse Band, la formación compuesta por los músicos originales que acompañaron a la inolvidable cantante británica durante los años más brillantes de su carrera.

Bajo el título 'Forever Amy', este espectáculo no es solo un homenaje: es una celebración auténtica y profundamente emocional del legado artístico de Amy Winehouse, recreado con fidelidad y respeto por quienes mejor la conocieron. En el centro del escenario, la joven vocalista Bronte Shande asume con entrega y sensibilidad el reto de interpretar su repertorio.

"He estado conectada con su música desde que era muy joven. Fueron las canciones más importantes del mundo para mí y simplemente doy todo lo que tengo cada noche para hacerles justicia", afirma Shand. Esta declaración resume el espíritu del espectáculo: no se trata solo de interpretar canciones, sino de revivir la esencia de una artista irrepetible.

'Forever Amy' es la única propuesta escénica reconocida por los músicos que acompañaron a Winehouse, y la única que ofrece una reconstrucción fidedigna de su sonido, combinando una cuidada escenografía, luces, proyecciones y una ejecución musical impecable.

El elenco incluye a Dale Davis (director musical / bajo), Hawi Gondwe (guitarra), Nathan Allen (batería), Henry Collins (trompeta), Dave Temple y Frank Walden (saxofones), junto a la mencionada Bronte Shande como voz principal.

Este concierto ofrece una experiencia inmersiva que recorre las canciones más emblemáticas de Amy Winehouse, como Rehab, Back To Black, Valerie, Love Is A Losing Game, Tears Dry On Their Own o You Know I'm No Good. Es, además, una oportunidad para reconectar con el alma de una artista que marcó a una generación.

Las entradas ya están disponibles a través de la web www.tureservaonline.es.