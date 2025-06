Timple y piano para saborear los vinos de Gran Canaria

Un timple, un piano y una copa de vino de Gran Canaria hacen una buena combinación y permiten explorar nuevas formas de disfrutar de la música y la viticultura. Con ese objetivo surgió Maridaje, un disco de Germán López y Augusto Báez que se complementa con un libro editado por las bodegas de La Ruta del Vino.

El lenguaje musical y el enológico tienen un buen número de elementos en común, como la armonía, notas, intensidad, color, contrastes, matices o texturas. Todos esos paralelismos se explican en Maridaje, un disco y un libro para saborear el vino mientras se escucha la música o para disfrutar del timple y el piano mientras de bebe una copa de alguno de los caldos grancanarios.

La idea primitiva adquirió forma de libro-guía para promocionar las bodegas de la Isla cuando ambos compositores mostraron los once temas del disco y sugirieron que es una música «que invita a tomar una copa y compartir historias, pues el vino ayuda a evocar momentos de la vida», comenta Álvaro González, gerente de La Ruta del Vino y autor de los textos de Maridaje junto a Fayna Dácil Ramírez. Las fotografías de paisajes y bodegas son de Nacho González Oramas y también se incluyen poemas de María del Pino Marrero, Berbel, con diseño gráfico de Sergio Sánchez (Avatara).

«Es una música diferente a lo que nos tiene acostumbrados Germán López y su virtuosismo con el timple; en este caso es más íntima y crea mucho contenido emocional, por lo que pensamos que se podía aprovechar para transmitir las sensaciones de nuestros vinos a través con esos temas y explicar de paso los valores de la viticultura de la isla», detalla el gerente.

Once canciones

Los once temas se titulan Quizá, Ojalá, Lágrima, Nana, Susurro, Tierra, Vida, Envero, Aurora, Alisio y Rosa. «Cada uno está relacionado con un valor de la viticultura y se hace un maridaje con once categorías de vino, lo que nos ayuda a difundir nuestros productos de una manera distinta, hablando a través de sus características», relata González.

El pianista Augusto Báez y el timplista Germán López en el interior de una bodega / Nacho González

Aunque el proyecto musical va por un lado y el libro por otro, dentro del disco se incluye un código QR que lleva a la guía. En ella se ofrece información y fotos de las 14 bodegas que se dedican al enoturismo y están asociadas a la entidad Ruta del Vino de Gran Canaria. Se trata de Bodegas Bentayga, Finca Escudero, Frontón de Oro, La Higuera Mayor, Lava, Los Lirios, Mondalón, Bochinche La Montaña, Rincón del Guiniguada, San Juan-Finca El Mocanal, Señorío de Agüimes, Señorío de Cabrera, Las Tirajanas y Ventura. Además, para cada canción se recomiendan o sugieren una decena de vinos escogidos entre las 73 referencias comerciales que embotellan esas 14 empresas.

Germán López confiesa que esta experiencia le ha supuesto hasta un cambio radical en su forma de ver el mundo. «Es la primera vez en mi vida que me enfrento a un proyecto discográfico vinculado no solo a la música, que es mi terreno, sino que hemos querido ampliar esa señal y hacer ese maridaje entre música y vino», declara el compositor.

Paralelismos

El disco, en la calle desde febrero y presentado en directo en el Auditorio Alfredo Kraus, se pensó para ser interpretado por el dúo de timple y piano, como cualquier otra obra musical, pero fue analizado por los técnicos de la Ruta del Vino para hacer un paralelismo entre lo que a ellos les sugería cada una de las canciones y los diferentes vinos que se producen en Gran Canaria .

El timplista explica que tras ver similitudes con elementos como las diferentes zonas de la isla, altitudes, momentos del día, tipos de uva o de cepas, se abrió una reflexión sobre cada tema del disco y la idea fue creciendo hasta el punto de decidir crear un libro donde se pusiera de manifiesto toda esa experiencia.

«Es un disco experencial, tomar una copa de vino puede ir asociado a la comida, ya sea un queso o a la alimentación en general, mientras que en este caso esa asociación es con la música y con los poemas que ha hecho Berbel para cada tema», resalta.

Vendimia de la bodega Señorío de Cabrera / Nacho González

«Inicialmente», añade López, «no se pensó en el libro, pero cuando vimos lo bonitos que quedaban esos textos, consideramos que esa experiencia no se podía quedar en la habitación donde nos reuníamos, sino que debía trascender al público para que también lo pueda hacer la gente en casa, un grupo de amigos escuchando el disco mientras disfrutan de una copa de vino».

Ambos músicos, según López, están «muy felices» con el resultado final de Maridaje y están disfrutando en los conciertos, pues se trata de un disco diferente a la obra anterior del timplista para «invitar» a la calma y la reflexión.

«En lo personal y en lo musical es un momento muy interesante porque me está generando emociones que no he experimentado con el resto de mi discografía», reconoce López, quien subraya que quería hacer un disco íntegro de temas introspectivos, que lleven a la calma y que sirvan tanto para acompañar una conversación como una reflexión individual.

Recuerda que el ejemplo que le puso al pianista Augusto Báez cuando le hablaba de la música que estaba imaginando para esos momentos de relajación «fue precisamente el de estar tomando una copa de un buen vino».

Aunque conocía los caldos de Gran Canaria, asegura que el proyecto Maridaje «ha sido un descubrimiento y un aprendizaje», pues pudo acudir a algunas vendimias, conocer a los bodegueros y observar el proceso de elaboración.

«Sabía que en Gran Canaria se hacían vinos, pero no tantos, tan variados y de tanta calidad muchos de ellos, por eso ha sido un cambio radical», destaca López, que se considera amante del vino, aunque no conocedor. «Ahora los veo desde otra perspectiva y los disfruto más; si esto me ha ocurrido a mí, sería perfecto que otra gente llegue a los vinos a través de la música o viceversa», concluye.